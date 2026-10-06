Österreich führte seine Umsatzsteuer (USt) im Jahr 1973 ein. Im Laufe der Zeit wurde das österreichische Umsatzsteuerrecht an den Umsatzsteuerrahmen der Europäischen Union angepasst, insbesondere seit dem EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995.
Die österreichischen Umsatzsteuerregeln sind im österreichischen Umsatzsteuergesetz kodifiziert, das die EU-Umsatzsteuerrichtlinie umsetzt. Das Bundesministerium für Finanzen verwaltet das System, und die örtlichen Finanzämter kümmern sich um die Registrierung, Durchsetzung und Beratung von Unternehmen bezüglich der Umsatzsteuer-Compliance.
Sowohl ansässige als auch nicht ansässige Unternehmen, die steuerpflichtige Waren oder Dienstleistungen in Österreich liefern, müssen die österreichischen Umsatzsteuerpflichten erfüllen. Dazu gehören die erforderliche Registrierung für die Umsatzsteuer, die Anwendung der korrekten Umsatzsteuersätze, die Ausstellung konformer Rechnungen, die Führung von Aufzeichnungen, die Einreichung regelmäßiger Umsatzsteuererklärungen und die Erfüllung weiterer Meldepflichten.