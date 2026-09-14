Ja. Ab dem 1. September 2026 müssen alle in Frankreich ansässigen, umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in der Lage sein, strukturierte elektronische Rechnungen zu empfangen. Die Ausstellungspflichten beginnen am selben Tag für große und mittelständische Unternehmen.
Das Mandat betrifft in Frankreich ansässige, umsatzsteuerpflichtige Unternehmen, die an inländischen B2B-Transaktionen im Geltungsbereich beteiligt sind, sowie qualifizierende E-Reporting-Pflichten für bestimmte grenzüberschreitende und B2C-Transaktionen.
E-Invoicing ist für B2G-Transaktionen bereits obligatorisch und wird über eine zentrale Regierungsplattform, Chorus Pro, abgewickelt.
Frankreich verlangt strukturierte Rechnungsformate, die den EN 16931-Standards entsprechen, einschließlich UBL, CII und Factur-X.
Nein. PDF und direkte E-Mail-Workflows allein reichen für die Compliance nicht aus. Rechnungsdaten müssen über zugelassene Plateformes Agréées, die mit dem Global Annuaire verbunden sind, übermittelt werden.
Nichteinhaltung kann zur Ablehnung von Rechnungen, Zahlungsverzögerungen, Betriebsunterbrechungen, erhöhtem Auditrisiko und finanziellen Strafen führen. Bußgelder können 15 € pro nicht-konformer Rechnung und 250 € pro Meldeversäumnis erreichen.
Eine verzögerte Vorbereitung verkürzt die Testzeiten, erhöht das Integrationsrisiko und schränkt die Plattformverfügbarkeit ein. Dies kann auch die Nutzung länderspezifischer Lösungen erzwingen, die bei zukünftigen Mandaten nicht skalierbar sind.