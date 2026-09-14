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Das obligatorische E-Invoicing in Frankreich beginnt
am 1. September 2026

Erfahren Sie, wie Avalara Compliance-Risiken reduziert, kostspielige Nachbearbeitungen minimiert und einen skalierbaren Ansatz für Frankreich und alle folgenden Mandate bietet.
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Zeitplan für das E-Invoicing in Frankreich
Wichtige Umsetzungsfristen
  • 1. September 2026: Alle in Frankreich ansässigen, umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen müssen in der Lage sein, strukturierte elektronische Rechnungen zu empfangen
  • 1. September 2026: Große und mittelständische Unternehmen müssen mit der Ausstellung konformer strukturierter Rechnungen und der Übermittlung der erforderlichen E-Reporting-Daten beginnen
  • 1. September 2027: Kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstunternehmen unterliegen den Ausstellungspflichten
E-Invoicing vereinfachen mit Avalara

Verbinden Sie Compliance direkt mit Ihrem ERP

Integrieren Sie strukturierte Rechnungsstellung, Berichterstattung und Lebenszyklusüberwachung in zentrale ERP-Workflows, ohne fragmentierte lokale Systeme hinzuzufügen.

Passen Sie sich schneller an sich verändernde Mandate an.

Bleiben Sie bei sich ändernden Länderanforderungen auf dem Laufenden, ohne für jedes neue Mandat Integrationen neu aufbauen oder Arbeitsabläufe umgestalten zu müssen. 

Zentralisieren Sie Sichtbarkeit über alle Steuerjurisdiktionen hinweg

Überwachen Sie Rechnungsströme, Berichte und den Compliance-Status weltweit über ein einheitliches Betriebsmodell. Erhalten Sie KI-gestützte Einblicken in sich entwickelnde Compliance-Anforderungen und Workflow-Ausnahmen.

Skalieren Sie global ohne Nachbearbeitung

Ersetzen Sie länderspezifische Implementierungen durch ein wiederholbares Framework, das für langfristige, KI-gestützte Compliance im globalen Maßstab entwickelt wurde.
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Anforderungen an das E-Invoicing in Frankreich

Modell

Frankreich verwendet ein dezentrales 5-Ecken-CTC-Modell, bei dem Rechnungsdaten über zugelassene private Plattformen ausgetauscht werden, die mit staatlichen Systemen verbunden sind. 

Plattformen

Unternehmen müssen Rechnungen über zugelassene Plateformes Agréées austauschen, die mit dem Global Annuaire verbunden sind. PDF- und E-Mail-Rechnungen erfüllen die Compliance-Anforderungen nicht. 

Formate

Frankreich verlangt strukturierte Rechnungsformate, die den EN 16931 Standards entsprechen, einschließlich UBL, CII und Factur-X. 

Geltungsbereich

Das Mandat gilt primär für inländische B2B-Transaktionen, mit zusätzlichen E-Reporting-Anforderungen für qualifizierende B2C- und grenzüberschreitende Aktivitäten.
Unternehmensrisikoindikatoren
  • Abhängigkeit von PDF- und E-Mail-Rechnungsworkflows
  • Begrenzte Validierung strukturierter Daten
  • Manuelle Bearbeitung von Freistellungen 
  • Keine Echtzeit-Transparenz über den Rechnungslebenszyklus
  • Fragmentierte ERP-Umgebungen 
  • Länderspezifische Compliance-Prozesse 
  • Grenzüberschreitende Umsatzsteuerregistrierungen ohne 
    lokale Niederlassung 
Schritte zur Einhaltung des E-Invoicing-Mandats in Frankreich
  • Sorgen Sie für teamübergreifende Abstimmung. Bringen Sie die Steuer-, Finanz- und IT-Abteilungen in einen gemeinsamen Arbeitsablauf zusammen, um sich auf Bereitschaft, Prozesse und Implementierung abzustimmen.
  • Prüfen Sie die Anwendbarkeit des Mandats. Identifizieren Sie betroffene Unternehmen, Transaktionstypen und Meldepflichten.
  • Bilden Sie aktuelle Rechnungsflüsse ab. Dokumentieren Sie ERP-Systeme, Rechnungs-Routing, Ausnahmebehandlung und Berichtsabhängigkeiten über Geschäftsbereiche hinweg.
  • Wählen Sie Avalara als Ihr konformes Plattformmodell. Die Nutzung von Avalara als Ihre Plateformes Agréées hilft Ihnen, vom ersten Tag an bereit zu sein. Mit Avalara kann sich Ihre Architektur an wechselnde Anforderungen anpassen und bei Bedarf über Frankreich hinaus skalieren.
  • Bereiten Sie ERP-Systeme und Daten vor. Validieren Sie die Bereitschaft der strukturierten Nutzdaten, Datenvollständigkeit, Lebenszyklusüberwachung und Integrationsanforderungen.
  • Testen und validieren Sie frühzeitig. Die Testzeiträume werden sich mit näher rückender Frist im September verkürzen. Eine frühzeitige Validierung reduziert das Ablehnungsrisiko und verhindert zukünftige Störungen. 

 

Der größte Fehler, den Unternehmen machen, ist, Frankreich als einmaliges IT-Projekt zu behandeln. Länderbezogene Ansätze mögen die heutigen Anforderungen erfüllen, schaffen aber Komplexität, Doppelarbeit und Nachbesserungen, da die E-Invoicing-Anforderungen von Unternehmen in verschiedenen Märkten zunehmen.

Frankreich ist nur der Anfang

Mandate nehmen weltweit zu. Erstellen Sie jetzt ein skalierbares Compliance-Modell, anstatt es später für jeden Markt neu aufzubauen.
Lösungen für Frankreich und jedes folgende Mandat

Führende Unternehmen betrachten E-Invoicing als eine Initiative zur operativen Transformation, nicht als ein einmaliges Compliance-Projekt. Anstatt länderspezifische Korrekturen zu entwickeln, die zukünftige Ineffizienzen schaffen, standardisieren sie Arbeitsabläufe, verbinden Systeme und schaffen skalierbare Compliance-Operationen über alle Steuerjurisdiktionen hinweg.  

 

Avalara unterstützt diesen Ansatz mit einer KI-gestützten Compliance-Plattform, die komplexe Steuer- und E-Invoicing-Workflows über Länder, Systeme und sich ändernde regulatorische Anforderungen hinweg automatisiert. 

 

Das Ziel ist einfach: E-Invoicing einmal lösen, dann die Compliance weltweit skalieren, wenn Mandate komplexer werden und sich weiterentwickeln.

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In einer 45-minütigen Arbeitssitzung helfen Ihnen die Experten von Avalara, den Geltungsbereich zu identifizieren, System- und Datenlücken aufzudecken, Exposition zu bewerten und Ihre nächsten 90 Tage der Bereitschaft zu priorisieren.
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Umfasste Transaktionen 

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B2G 

E-Invoicing ist in Frankreich für B2G-Transaktionen obligatorisch. Lieferanten von Waren und Dienstleistungen für den französischen öffentlichen Sektor müssen die Europäische Richtlinie 2014/55/EU einhalten. Diese Lieferanten sind verpflichtet, elektronische Rechnungen in einem bestimmten Format über Chorus Pro — die zentralisierte französische Plattform für B2G-E-Invoicing. 

 

Unternehmen müssen einen Antrag auf digitalen Zugang zu Chorus Pro stellen. Anschließend können sie ihre Ausgangsrechnungen wie folgt hochladen: 

 

  • per manueller Eingabe; 
  • PDF- oder XML-Rechnungsupload 
  • per EDI- oder API-Verbindung. 

 

Nach der Einreichung und Prüfung durch Chorus Pro werden die Rechnungen an die Kunden weitergeleitet. Erst zu diesem Zeitpunkt werden sie zu rechtsgültigen Umsatzsteuerrechnungen, die zur Zahlung fällig sind und dem Kunden das Recht auf Umsatzsteuergutschrift einräumen. 

B2B

Unternehmen, die B2B-Transaktionen durchführen, können Rechnungen bereits in elektronischer Form austauschen, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dazu gehören die Annahme des elektronischen Formats durch den Käufer sowie die Gewährleistung der Echtheit der Herkunft, der Unversehrtheit des Inhalts und der Lesbarkeit der Rechnung. Die Anforderungen schreiben kein bestimmtes Format vor, sodass Unternehmen das Format wählen können, das ihren Anforderungen am besten entspricht. 


Das obligatorische B2B-E-Invoicing in Frankreich wird je nach Unternehmensgröße schrittweise eingeführt. Ab September 2026 sind große Unternehmen verpflichtet, ihren Kunden E-Rechnungen in einem vorgegebenen Format über eine staatlich zugelassene Plattform auszustellen. Ab diesem Datum müssen alle Unternehmen zudem in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen. Ab September 2027 wird die Verpflichtung auf kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstunternehmen ausgeweitet. 
  
Die Verpflichtung zur Übermittlung von Transaktions-, Zahlungs- und Lebenszyklusdaten (E-Reporting) an die französischen Steuerbehörden mittels der französischen Plattform wird an denselben Zeitplan wie das E-Invoicing gebunden sein. 
Unternehmen, die in Frankreich tätig sind, müssen in ihren Umsatzsteuerrechnungen — sowohl bei Papier- als auch bei E-Rechnungen — die folgenden Angaben aufnehmen: 
  

  • Name des Lieferantenunternehmens, rechtliche und steuerliche Identifikationsnummern sowie die Adresse des eingetragenen Sitzes 
  • Name des Kundenunternehmens, rechtliche und steuerliche Identifikationsnummern sowie die Adresse des eingetragenen Sitzes 
  • Rechnungsnummer 
  • Rechnungsdatum 
  • Datum der Lieferung oder des Abschlusses der Dienstleistung 
  • Beschreibung, Einheitspreis und Menge der Waren oder Dienstleistung 
  • Gesamtbetrag vor Umsatzsteuer 
  • Angewandte Umsatzsteuersätze 
  • Umsatzsteuerbetrag in Euro 
  • Gesamtbetrag der Rechnung einschließlich Umsatzsteuer 

 
Die erforderlichen Rechnungsangaben werden sich mit der Einführung des B2B-Mandats weiterentwickeln und zusätzliche Angaben wie Rechnungstyp, neue Lieferanten- und Käuferkennungen und mehr umfassen. 
  
Bezüglich der im Rahmen des neuen Mandats erforderlichen Formate können Steuerpflichtige zwischen UBL, CII und Factur-X wählen. Falls erforderlich, können sie mit ihren akkreditierten Anbietern auch vereinbaren, andere Formate auszutauschen. 

Zusätzliche Ressourcen

FAQ

Ja. Ab dem 1. September 2026 müssen alle in Frankreich ansässigen, umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen in der Lage sein, strukturierte elektronische Rechnungen zu empfangen. Die Ausstellungspflichten beginnen am selben Tag für große und mittelständische Unternehmen.

Das Mandat betrifft in Frankreich ansässige, umsatzsteuerpflichtige Unternehmen, die an inländischen B2B-Transaktionen im Geltungsbereich beteiligt sind, sowie qualifizierende E-Reporting-Pflichten für bestimmte grenzüberschreitende und B2C-Transaktionen. 

E-Invoicing ist für B2G-Transaktionen bereits obligatorisch und wird über eine zentrale Regierungsplattform, Chorus Pro, abgewickelt. 

Frankreich verlangt strukturierte Rechnungsformate, die den EN 16931-Standards entsprechen, einschließlich UBL, CII und Factur-X.

Nein. PDF und direkte E-Mail-Workflows allein reichen für die Compliance nicht aus. Rechnungsdaten müssen über zugelassene Plateformes Agréées, die mit dem Global Annuaire verbunden sind, übermittelt werden.

Nichteinhaltung kann zur Ablehnung von Rechnungen, Zahlungsverzögerungen, Betriebsunterbrechungen, erhöhtem Auditrisiko und finanziellen Strafen führen. Bußgelder können 15 € pro nicht-konformer Rechnung und 250 € pro Meldeversäumnis erreichen.

Eine verzögerte Vorbereitung verkürzt die Testzeiten, erhöht das Integrationsrisiko und schränkt die Plattformverfügbarkeit ein. Dies kann auch die Nutzung länderspezifischer Lösungen erzwingen, die bei zukünftigen Mandaten nicht skalierbar sind.
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