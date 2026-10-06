Luxemburg betreibt ein Mehrwertsteuersystem (MwSt.), das lokal als Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) bezeichnet ist. Luxemburg ist Gründungsmitglied der Europäischen Union (EU), und sein Mehrwertsteuerrahmen ist an die Grundsätze der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie angeglichen.
Die luxemburgische Mehrwertsteuer unterliegt hauptsächlich dem geänderten Mehrwertsteuergesetz vom 12. Februar 1979 (Loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée) und den damit verbundenen Vorschriften. Die Mehrwertsteuer wird von der Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) verwaltet. Die AED ist zuständig für die Herausgabe von Leitlinien, die Bearbeitung von Mehrwertsteueranmeldungen und -erklärungen, die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und die Durchsetzung der Mehrwertsteuerregeln in Luxemburg.
Unternehmen, die steuerpflichtige Tätigkeiten in Luxemburg ausüben – ob ansässig oder nicht ansässig –, müssen die luxemburgischen Mehrwertsteuerpflichten erfüllen. Dies umfasst die erforderliche Mehrwertsteuerregistrierung, die Anwendung der korrekten Mehrwertsteuersätze, die Ausstellung mehrwertsteuerkonformer Rechnungen, die Führung angemessener Buchhaltungsunterlagen und die Einreichung regelmäßiger Mehrwertsteuererklärungen gemäß den luxemburgischen und EU-Mehrwertsteuerregeln.