Luxemburgische Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerpflichten

Eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist für Unternehmen erforderlich, die in Luxemburg steuerpflichtige Tätigkeiten ausüben.

In Luxemburg ansässige Unternehmen müssen sich für die Mehrwertsteuer registrieren lassen, sobald der jährliche steuerpflichtige Umsatz 35.000 Euro übersteigt. Unterhalb dieses Schwellenwerts können Unternehmen von der Kleinunternehmerregelung profitieren, es sei denn, sie entscheiden sich für eine freiwillige Registrierung.

Nicht ansässige (ausländische) Unternehmen, die in Luxemburg steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen erbringen, müssen sich grundsätzlich ab der ersten steuerpflichtigen Lieferung für die Mehrwertsteuer registrieren, es sei denn, das Reverse-Charge-Verfahren findet vollständig Anwendung. Für nichtansässige Unternehmen gibt es keine Umsatzschwellenwerte.

Für grenzüberschreitende B2C-Lieferungen von Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU gilt der EU-OSS-Schwellenwert (One-Stop-Shop) von 10.000 Euro. Wird dieser überschritten, muss die luxemburgische Mehrwertsteuer erhoben werden, oder der Lieferant kann das OSS-Verfahren wählen.

Weitere Informationen zu Mehrwertsteuerregistrierungen in Luxemburg.