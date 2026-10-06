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Luxemburgische Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerpflichten

Luxemburgische Mehrwertsteuersätze

Als EU-Mitgliedstaat hält sich Luxemburg an die EU-Vorschriften zur Mehrwertsteuer (MwSt.). Die luxemburgische Mehrwertsteuer wird von der Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) verwaltet.

 

Luxemburg wendet einen allgemeinen Mehrwertsteuersatz an, daneben ermäßigte und stark ermäßigte Sätze sowie einen Nullsatz für bestimmte Waren und Dienstleistungen.

Satz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

17 %

Allgemein

Die meisten Waren und Dienstleistungen

14 %

Ermäßigt

Bestimmte Weine, feste mineralische Brennstoffe, Werbematerialien und spezifische Dienstleistungen

8 %

Ermäßigt

Strom, Erdgas, bestimmte Immobilienrenovierungen, Restaurant- und Catering-Dienstleistungen (unter bestimmten Bedingungen)

3 %

Stark ermäßigt

Bücher, Zeitungen, Arzneimittel, bestimmte Lebensmittel, Personenbeförderung, Beherbergungsdienstleistungen

0 %

Nullsatz

Exporte von Waren, innergemeinschaftliche Lieferungen von Waren an mehrwertsteuerlich registrierte Kunden, internationaler Transport, bestimmte Lieferungen im Zusammenhang mit Schiffen und Flugzeugen im internationalen Verkehr

In Luxemburg müssen mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen den korrekten Mehrwertsteuersatz auf steuerpflichtige Lieferungen anwenden und die Steuer durch Einreichung regelmäßiger Mehrwertsteuererklärungen an die AED abführen.

Luxemburgische Mehrwertsteuerbefreiungen

Einige Lieferungen sind in Luxemburg von der Mehrwertsteuer befreit. Dazu gehören in der Regel:

 

  • Bestimmte Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
  • gesundheitsbezogene und medizinische Dienstleistungen
  • Bildung und berufliche Ausbildung
  • Bestimmte kulturelle und gemeinnützige Aktivitäten
  • Vermietung von Wohnimmobilien

 

Mehrwertsteuerbefreite Lieferungen generieren keine Ausgangs-Mehrwertsteuer und lassen in der Regel die Rückforderung der Vorsteuer nicht zu, die mit diesen Tätigkeiten in Zusammenhang steht.

Anforderungen an die Mehrwertsteuerregistrierung in Luxemburg

Eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer ist für Unternehmen erforderlich, die in Luxemburg steuerpflichtige Tätigkeiten ausüben.

 

In Luxemburg ansässige Unternehmen müssen sich für die Mehrwertsteuer registrieren lassen, sobald der jährliche steuerpflichtige Umsatz 35.000 Euro übersteigt. Unterhalb dieses Schwellenwerts können Unternehmen von der Kleinunternehmerregelung profitieren, es sei denn, sie entscheiden sich für eine freiwillige Registrierung.

 

Nicht ansässige (ausländische) Unternehmen, die in Luxemburg steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen erbringen, müssen sich grundsätzlich ab der ersten steuerpflichtigen Lieferung für die Mehrwertsteuer registrieren, es sei denn, das Reverse-Charge-Verfahren findet vollständig Anwendung. Für nichtansässige Unternehmen gibt es keine Umsatzschwellenwerte.

 

Für grenzüberschreitende B2C-Lieferungen von Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU gilt der EU-OSS-Schwellenwert (One-Stop-Shop) von 10.000 Euro. Wird dieser überschritten, muss die luxemburgische Mehrwertsteuer erhoben werden, oder der Lieferant kann das OSS-Verfahren wählen.

 

Weitere Informationen zu Mehrwertsteuerregistrierungen in Luxemburg.

Anforderungen an die luxemburgischen Mehrwertsteuererklärungen

In Luxemburg müssen mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen regelmäßig Mehrwertsteuererklärungen einreichen. Die Häufigkeit der Einreichung hängt vom Umsatz ab:

 

  • Monatlich:  gilt in der Regel, wenn der Jahresumsatz 620.000 Euro übersteigt.
  • Vierteljährlich: gilt in der Regel, wenn der Jahresumsatz zwischen 112.000 Euro und 620.000 Euro beträgt.
  • Jährlich: kann angewendet werden, wenn der Jahresumsatz 112.000 Euro nicht übersteigt.

 

Steuererklärungen weisen die Ausgangs-Mehrwertsteuer auf Verkäufe und die abzugsfähige Vorsteuer auf Einkäufe aus.

Zusätzlich zu den Mehrwertsteuererklärungen müssen Unternehmen möglicherweise Folgendes einreichen:

 

  • Zusammenfassende Meldungen (EU-Verkaufslisten)
  • Intrastat-Meldungen (für innergemeinschaftliche Warenbewegungen über den Schwellenwerten)

 

Alle Einreichungen erfolgen elektronisch über die eTVA-Plattform der AED.

Weitere Informationen zu Mehrwertsteuererklärungen in Luxemburg.

Lagerung von Waren und Konsignationsvereinbarungen

Ausländische Unternehmen, die Waren in Luxemburg lagern, müssen eine Mehrwertsteuerregistrierung in Betracht ziehen, wenn diese Waren zum Verkauf bestimmt sind.


Die Lagerung von Waren in Luxemburg zum Weiterverkauf führt in der Regel zur verpflichtenden Mehrwertsteuerregistrierung. Importe von außerhalb der EU können ebenfalls eine Mehrwertsteuerregistrierung auslösen, insbesondere wenn das ausländische Unternehmen als Importeur auftritt.


Luxemburg wendet die Vereinfachungsregeln für Konsignationslager gemäß der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie an.

Luxemburgische Einfuhrmehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer ist in der Regel bei der Einfuhr von Waren nach Luxemburg zu entrichten.

 

  • Die Einfuhrmehrwertsteuer ist bei der Zollabfertigung fällig.
  • Mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen können die Einfuhrmehrwertsteuer als Vorsteuer abziehen, wenn die Waren für steuerpflichtige Tätigkeiten verwendet werden.
  • Luxemburg erlaubt unter bestimmten Umständen, vorbehaltlich einer Genehmigung und der Einhaltung von Bedingungen, eine aufgeschobene Verbuchung der Einfuhrmehrwertsteuer.

Luxemburgische Mehrwertsteuer auf digitale Dienstleistungen

Ausländische Unternehmen, die digitale Dienstleistungen (Telekommunikations-, Rundfunk- und elektronische Dienstleistungen) an luxemburgische Verbraucher erbringen, müssen die Mehrwertsteuer erheben, sobald der EU-weite B2C-Schwellenwert von 10.000 Euro überschritten wird, es sei denn, sie entscheiden sich für die Nutzung des One-Stop-Shop(OSS)-Verfahrens.


Es gilt in der Regel der allgemeine Mehrwertsteuersatz von 17 %. Unternehmen müssen sich je nach grenzüberschreitendem Liefermodell für die luxemburgische Mehrwertsteuer registrieren lassen oder das OSS-Verfahren nutzen.

Mechanismen zur Mehrwertsteuerrückerstattung in Luxemburg

In der EU ansässige Unternehmen können die luxemburgische Mehrwertsteuer über das EU-Mehrwertsteuererstattungsverfahren bei ihrer heimischen Steuerbehörde zurückfordern, in der Regel bis zum 30. September des Folgejahres.


Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern können die luxemburgische Mehrwertsteuer im Rahmen des Erstattungsverfahrens gemäß der 13. Richtlinie zurückfordern, sofern die Gegenseitigkeit gewährleistet ist und die erforderlichen Nachweise erbracht werden.


Einige ausländische Unternehmen, die ausschließlich Reverse-Charge-Leistungen erbringen, müssen sich möglicherweise nicht vor Ort registrieren und können stattdessen vereinfachte Erstattungsmechanismen nutzen.

Luxemburgische Mehrwertsteuerbefreiung bei Exporten (Nullsatz)

Luxemburg wendet den Nullsatz auf qualifizierte Warenexporte und bestimmte Dienstleistungen an, die außerhalb der EU erbracht werden. Die Nullbesteuerung ermöglicht es, die Mehrwertsteuer mit 0 % zu berechnen, während das Recht auf Vorsteuerabzug erhalten bleibt, sofern die dokumentarischen Anforderungen erfüllt sind.

 

In Luxemburg gibt es kein spezielles System für die Genehmigung der Ausfuhrmehrwertsteuer, das mit dem irischen System gemäß Section 56 vergleichbar wäre.

Luxemburgische Intrastat-Meldungen

Intrastat-Meldungen dienen der Erfassung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs. In Luxemburg mehrwertsteuerlich registrierte Unternehmen müssen Intrastat-Meldungen einreichen, wenn die von den luxemburgischen Statistikbehörden festgelegten jährlichen Schwellenwerte überschritten werden.

 

  • Die Meldung erfolgt in der Regel monatlich, sobald die Schwellenwerte überschritten werden.
  • Meldungen umfassen Warencodes, Werte, Mengen und Details zu Partner-Mitgliedstaaten.
  • Die Meldungen erfolgen elektronisch über die dafür vorgesehenen statistischen Meldesysteme.

Zusammenfassende Meldungen (ZM) in Luxemburg

Luxemburg verlangt innergemeinschaftliche Zusammenfassende Meldungen für Lieferungen von Waren und bestimmte Dienstleistungen an mehrwertsteuerlich registrierte Kunden in anderen EU-Mitgliedstaaten.


Details umfassen in der Regel:

 

  • Mehrwersteuernummern der Kunden
  • Gesamtwert der gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen
  • Transaktionsart

 

Zusammenfassende Meldungen müssen elektronisch bei der AED eingereicht werden, in der Regel monatlich oder vierteljährlich, je nach Meldeprofil.

Mehrwertsteuerrechnung und Einhaltung der Vorschriften zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

Unternehmen müssen mehrwertsteuerkonforme Rechnungen mit folgenden Daten ausstellen:

 

  • Lieferanten- und Kundendaten
  • Mehrwertsteuernummern
  • Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen
  • Mehrwertsteuersatz/-sätze und Mehrwertsteuerbetrag


Luxemburg verfügt derzeit über kein System zur Echtzeit-Rechnungsabwicklung oder zur SAF-T-Meldung für Mehrwertsteuerzwecke.


Regeln für den Zeitpunkt der Lieferung:

 

  • Waren: Die Mehrwertsteuer wird in der Regel fällig, wenn die Waren geliefert werden oder die Rechnung ausgestellt wird, je nachdem, was zuerst der Fall ist.
  • Dienstleistungen: Die Mehrwertsteuer wird in der Regel bei Erbringung der Leistung oder bei Zahlungseingang fällig, je nach den Umständen.
  • Importe: Die Mehrwertsteuer ist bei der Zollabfertigung fällig (es sei denn, es kommt die aufgeschobene Abrechnung zur Anwendung).

 

Mehrwertsteuerunterlagen müssen zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Mehrwertsteuererklärungen und -zahlungen sind für periodisch meldende Steuerpflichtige in der Regel bis zum 15. Tag des Monats nach dem Berichtszeitraum fällig.
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