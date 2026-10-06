Luxemburgische Mehrwertsteuersätze und Mehrwertsteuerpflichten

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Satz
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Art
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Welche Waren oder Dienstleistungen
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17 %
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Allgemein
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Die meisten Waren und Dienstleistungen
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14 %
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Ermäßigt
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Bestimmte Weine, feste mineralische Brennstoffe, Werbematerialien und spezifische Dienstleistungen
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8 %
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Ermäßigt
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Strom, Erdgas, bestimmte Immobilienrenovierungen, Restaurant- und Catering-Dienstleistungen (unter bestimmten Bedingungen)
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3 %
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Stark ermäßigt
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Bücher, Zeitungen, Arzneimittel, bestimmte Lebensmittel, Personenbeförderung, Beherbergungsdienstleistungen
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0 %
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Nullsatz
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Exporte von Waren, innergemeinschaftliche Lieferungen von Waren an mehrwertsteuerlich registrierte Kunden, internationaler Transport, bestimmte Lieferungen im Zusammenhang mit Schiffen und Flugzeugen im internationalen Verkehr
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