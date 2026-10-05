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Mehrwertsteuererklärungen in Norwegen

Nach der Registrierung für die Mehrwertsteuer (MwSt.) in Norwegen – lokal als Merverdiavgift (MVA) bekannt – müssen Unternehmen alle steuerpflichtigen Transaktionen melden und die fällige Mehrwertsteuer an die norwegische Steuerverwaltung (Skatteetaten) abführen.

Wie oft sind Mehrwertsteuererklärungen in Norwegen erforderlich?

Norwegische Mehrwertsteuererklärungen werden in der Regel zweimonatlich eingereicht.

 

  • Die zweimonatliche Einreichung ist die Standardanforderung für die meisten mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen.
  • Einige Unternehmen mit höherem Umsatz oder spezifischen Risikoprofilen müssen möglicherweise monatliche Erklärungen einreichen.
  • Die Häufigkeit der Einreichung wird von der norwegischen Steuerverwaltung festgelegt und dem Steuerzahler zum Zeitpunkt der Umsatzsteuerregistrierung oder später auf der Grundlage der bisherigen Einhaltung der Vorschriften mitgeteilt.

Frist für Mehrwertsteuererklärungen in Norwegen

Mehrwertsteuererklärungen müssen in der Regel bis zum 10. Tag des Monats nach Ablauf des Berichtszeitraums eingereicht werden.

 

Fällige Mehrwertsteuerzahlungen müssen bis zum gleichen Stichtag erfolgen.

 

Beispielsweise ist eine Mehrwertsteuererklärung für den Zeitraum Januar/Februar in der Regel bis zum 10. April fällig.

Norwegische Mehrwertsteuerbücher

Für die Mehrwertsteuer registrierte Unternehmen in Norwegen müssen umfassende Mehrwertsteuerunterlagen führen, darunter:

 

  • Verkaufs- und Einkaufsrechnungen
  • Import- und Exportdokumentation
  • Buchhaltungsunterlagen und Hauptbücher zur Unterstützung der Mehrwertsteuereinträge
  • Elektronische Aufzeichnungen, die gemäß den norwegischen Buchführungs- und Rechnungslegungsstandards geführt werden 

 

Aufzeichnungen müssen mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt und auf Anfrage der norwegischen Steuerverwaltung zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt werden.

Frist für Mehrwertsteuerzahlungen in Norwegen

Mehrwertsteuerzahlungen sind am selben Tag fällig wie das Fristende für die Einreichung der Mehrwertsteuererklärung (in der Regel der 10. Tag des Monats nach dem Berichtszeitraum).

 

Verspätete Zahlungen können nach norwegischem Mehrwertsteuerrecht zu Zinsbelastungen und Strafen führen.

Welche Mehrwertsteuer in Norwegen kann abgezogen werden?

Die Vorsteuer kann für Waren und Dienstleistungen, die für steuerpflichtige Geschäftstätigkeiten verwendet werden, zurückgefordert werden, einschließlich:

 

  • Waren, die zum Weiterverkauf erworben wurden
  • Anlagevermögen und Geschäftsausstattung
  • Professionelle Dienstleistungen und Versorgungsleistungen, die im Unternehmen verwendet werden
  • Einfuhrmehrwertsteuer auf Waren für geschäftliche Zwecke
  • Anteilige Abzüge für Ausgaben mit gemischter Nutzung (z. B. Telekommunikation, Fahrzeuge), sofern zulässig

 

Für private oder nicht geschäftliche Ausgaben ist kein Abzug zulässig, und für bestimmte Kostenkategorien gelten nach den norwegischen Mehrwertsteuervorschriften Beschränkungen.

Wo werden Mehrwertsteuererklärungen in Norwegen eingereicht?

Alle norwegischen Mehrwertsteuererklärungen müssen elektronisch über das Online-Portal (Altinn) der norwegischen Steuerverwaltung eingereicht werden.

 

Mehrwertsteuerzahlungen erfolgen per Banküberweisung oder elektronische Zahlungsmethoden gemäß den Anweisungen der Skatteetaten.

Norwegische Mehrwertsteuerstrafen

Bei Nichteinhaltung der Mehrwertsteuerpflicht können Strafen anfallen, darunter:

 

  • Verspätungszuschläge für überfällige Mehrwertsteuererklärungen
  • Zinsen auf verspätete Mehrwertsteuerzahlungen
  • Zusätzliche Strafen für falsche, unvollständige oder irreführende Mehrwertsteuererklärungen

 

Die norwegische Steuerverwaltung veröffentlicht Leitlinien zu den geltenden Zinssätzen und Strafvorschriften, die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können.

Wie werden Mehrwertsteuergutschriften in Norwegen zurückgefordert?

Übersteigt die Vorsteuer die Mehrwertsteuer in einem bestimmten Berichtszeitraum, kann das daraus resultierende Mehrwertsteuerguthaben wie folgt verwendet werden:

 

  • Vorgetragen zur Verrechnung mit zukünftigen Mehrwertsteuerschulden, oder
  • Erstattung durch die norwegische Steuerverwaltung

 

Erstattungen werden in der Regel nach Prüfung der Mehrwertsteuererklärung bearbeitet. Die Bearbeitungszeiten können variieren und Erstattungen können sich verzögern, wenn zusätzliche Unterlagen angefordert werden oder die Erklärung für eine Prüfung ausgewählt wird.
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