Mehrwertsteuererklärungen in Norwegen

Mehrwertsteuererklärungen müssen in der Regel bis zum 10. Tag des Monats nach Ablauf des Berichtszeitraums eingereicht werden.

Fällige Mehrwertsteuerzahlungen müssen bis zum gleichen Stichtag erfolgen.

Beispielsweise ist eine Mehrwertsteuererklärung für den Zeitraum Januar/Februar in der Regel bis zum 10. April fällig.