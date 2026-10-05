Mehrwertsteuererklärungen in Norwegen

Die Vorsteuer kann für Waren und Dienstleistungen, die für steuerpflichtige Geschäftstätigkeiten verwendet werden, zurückgefordert werden, einschließlich:
- Waren, die zum Weiterverkauf erworben wurden
- Anlagevermögen und Geschäftsausstattung
- Professionelle Dienstleistungen und Versorgungsleistungen, die im Unternehmen verwendet werden
- Einfuhrmehrwertsteuer auf Waren für geschäftliche Zwecke
- Anteilige Abzüge für Ausgaben mit gemischter Nutzung (z. B. Telekommunikation, Fahrzeuge), sofern zulässig
Für private oder nicht geschäftliche Ausgaben ist kein Abzug zulässig, und für bestimmte Kostenkategorien gelten nach den norwegischen Mehrwertsteuervorschriften Beschränkungen.