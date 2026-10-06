Die Umsatzsteuer wurde im Jahr 1986 in Portugal im Rahmen des Beitritts des Landes zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der heutigen Europäischen Union (EU), eingeführt. Die Umsatzsteuer in Portugal wird als Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) bezeichnet.
Portugal folgt den EU-Vorschriften für Umsatzsteuerregistrierungen, Compliance, Steuererklärungen, Intrastat und zusammenfassende Meldungen. Die portugiesischen Umsatzsteuervorschriften sind im Umsatzsteuergesetz (CIVA) enthalten. Die Umsatzsteuer wird von der Abteilung für Umsatzsteuerdienste überwacht, die Teil der Generaldirektion für Steuern im Finanzministerium ist. Diese Behörde erlässt offizielle Rundschreiben und Entscheidungen zur Unterstützung des Umsatzsteuergesetzes.