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Das nächste E-Invoicing-Mandat tritt in 336 Days : 12 Hrs : 24 Mins : 58 Secs in Kraft

Das obligatorische E-Invoicing in Spanien startet 2027 – haben Sie einen Plan?

Spanien verlangt die Meldung des Rechnungsstatus und die Interoperabilität zwischen zugelassenen Plattformen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Bereitschaft zu bewerten und Ihren Plan zu erstellen.
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Zeitplan für das E-Invoicing in Spanien
Wichtige Umsetzungsfristen
  • 15. Januar 2015: E-Invoicing wurde für Lieferanten spanischer öffentlicher Verwaltungen obligatorisch
  • 1. Oktober 2027: Große Unternehmen (Jahresumsatz über 8 Mio. €) müssen mit der Ausstellung, dem Empfang und der Meldung konformer strukturierter B2B-E-Rechnungen beginnen
  • 1. Oktober 2028: Alle verbleibenden Unternehmen und Freiberufler unterliegen den B2B-E-Invoicing-Anforderungen
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Bleiben Sie bei sich ändernden Länderanforderungen auf dem Laufenden, ohne für jedes neue Mandat Integrationen neu aufbauen oder Arbeitsabläufe umgestalten zu müssen.

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Überwachen Sie Rechnungsströme, Berichte und den Compliance-Status weltweit über ein einheitliches Betriebsmodell. Erhalten Sie KI-gestützte Einblicken in sich entwickelnde Compliance-Anforderungen und Workflow-Ausnahmen.

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Ersetzen Sie länderspezifische Implementierungen durch ein wiederholbares Framework, das für langfristige, KI-gestützte Compliance im globalen Maßstab entwickelt wurde.
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Spanische E-Invoicing-Anforderungen

Modell

Spanien verwendet ein dezentrales B2B-E-Invoicing-Modell mit privaten Austauschplattformen und einer grundlegenden öffentlichen Lösung, die von der spanischen Steuerverwaltungsbehörde (AEAT) verwaltet wird. Spaniens Modell erfordert auch eine Statusberichterstattung über den Lebenszyklus von Rechnungen, wodurch die Compliance-Verpflichtungen über den reinen Rechnungsaustausch hinausgehen.

Plattformen

Unternehmen können private Plattformen, die öffentliche Lösung oder beides nutzen. Private Plattformen müssen interoperabel sein und der AEAT originalgetreue Rechnungskopien zusenden.

Formate

Der aktuelle Mandatsentwurf sieht Universal Business Language (UBL) als offizielles Format vor, das an EN16931 ausgerichtet ist. Formate wie Facturae, CII und EDIFACT werden im Entwurf nicht mehr referenziert.

Geltungsbereich

Das Mandat gilt für B2B-Transaktionen, bei denen der Empfänger ein in Spanien ansässiges, niedergelassenes oder dauerhaft dort befindliches Unternehmen oder Freiberufler ist.
Unternehmensrisikoindikatoren
  • Abhängigkeit von PDF- und E-Mail-Rechnungsworkflows
  • Begrenzte Validierung strukturierter Daten
  • Manuelle Bearbeitung von Freistellungen 
  • Keine Echtzeit-Transparenz über den Rechnungslebenszyklus
  • Fragmentierte ERP-Umgebungen 
  • Länderspezifische Compliance-Prozesse 
  • Eingeschränkte Möglichkeit, den Rechnungsstatus anzuzeigen                                        und zu melden
Schritte zur Einhaltung des E-Invoicing-Mandats in Spanien
  • Sorgen Sie für teamübergreifende Abstimmung. Bringen Sie die Steuer-, Finanz- und IT-Abteilungen in einen gemeinsamen Arbeitsablauf zusammen, um sich auf Bereitschaft, Prozesse und Implementierung abzustimmen.
  • Prüfen Sie die Anwendbarkeit des Mandats. Identifizieren Sie die relevanten Unternehmen, Transaktionstypen, Umsatzschwellenwerte und Meldepflichten für den Rechnungsstatus.
  • Bilden Sie aktuelle Rechnungsflüsse ab. Dokumentieren Sie ERP-Systeme, Rechnungs-Routing, Ausnahmebehandlung, Verfolgung des Zahlungsstatus und Berichtsabhängigkeiten über Geschäftsbereiche hinweg.
  • Wählen Sie Avalara als Ihr konformes Plattformmodell. Avalara als Ihr Partner für die E-Invoicing-Compliance stellt sicher, dass Sie vom ersten Tag an bereit sind. Mit Avalara kann Ihre Architektur sich an wechselnde Anforderungen anpassen und bei Bedarf über Spanien hinaus skalieren.
  • Bereiten Sie ERP-Systeme und Daten vor. Validieren Sie die Bereitschaft strukturierter Nutzdaten, Datenvollständigkeit, Lebenszyklusüberwachung, Zahlungsstatusdaten und Integrationsanforderungen.
  • Testen und validieren Sie frühzeitig. Die Testzeiträume werden sich mit näher rückender Frist 2027 verkürzen. Frühe Validierung reduziert das Ablehnungsrisiko und verhindert zukünftige Störungen.

 

Der größte Fehler, den Unternehmen machen, ist, Spanien als einmaliges IT-Projekt zu behandeln. Länderbezogene Ansätze mögen die heutigen Anforderungen erfüllen, schaffen aber Komplexität, Doppelarbeit und Nachbesserungen, da die E-Invoicing-Anforderungen von Unternehmen in verschiedenen Märkten zunehmen.
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Spanien ist Teil einer größeren Entwicklung

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Führende Unternehmen betrachten E-Invoicing als eine Initiative zur operativen Transformation, nicht als ein einmaliges Compliance-Projekt. Anstatt länderspezifische Korrekturen zu entwickeln, die zukünftige Ineffizienzen schaffen, standardisieren sie Arbeitsabläufe, verbinden Systeme und schaffen skalierbare Compliance-Operationen über alle Steuerjurisdiktionen hinweg.  

 

Avalara unterstützt diesen Ansatz mit einer KI-gestützten Compliance-Plattform, die komplexe Steuer- und E-Invoicing-Workflows über Länder, Systeme und sich ändernde regulatorische Anforderungen hinweg automatisiert. 

 

Das Ziel ist einfach: E-Invoicing einmal lösen, dann die Compliance weltweit skalieren, wenn Mandate komplexer werden und sich weiterentwickeln.

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In einer 45-minütigen Arbeitssitzung helfen Ihnen die Experten von Avalara, den Geltungsbereich zu identifizieren, System- und Datenlücken aufzudecken, Exposition zu bewerten und Ihre nächsten 90 Tage der Bereitschaft zu priorisieren.
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Umfasste Transaktionen

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B2G

In Spanien ist E-Invoicing bei Geschäftsvorgängen zwischen Unternehmen und Regierungsbehörden (B2G) verpflichtend. Inländische und ausländische Unternehmen, die Rechnungen von mehr als 5.000 € an öffentliche Stellen in Spanien ausstellen – wie die Zentralregierung, regionale Verwaltungen, öffentliche Behörden, Universitäten und Krankenhäuser –, müssen das FacturaE-Format über das staatliche FACe-Portal (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas) verwenden. E-Rechnungen im B2G-Bereich müssen digital mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden. Unternehmen können Papierrechnungen an öffentliche Stellen ausstellen, wenn diese unter 5.000 € liegen und die empfangende Stelle Papierrechnungen akzeptiert.

B2B

Für Transaktionen bei Geschäftsvorgängen zwischen Unternehmen (B2B) ist E-Invoicing in Spanien noch nicht verpflichtend. Die spanische Regierung hat jedoch ihr Gesetz „Crea y Crece“ angekündigt. Diese Verordnung soll die Gründung (crea) und Skalierung (crece) von Unternehmen erleichtern, indem sie das Problem der Zahlungsverzögerungen angeht — eine der Hauptursachen für Liquiditäts- und Rentabilitätsprobleme spanischer Unternehmen. Die spanische Regierung hofft, dies durch die elekronische Rechnungsstellung zu lösen, und beabsichtigt, E-Invoicing für B2B-Transaktionen vorzuschreiben.

 

Ein zweiphasiger Einführungszeitraum wurde vorgeschlagen. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 8 Mio. € müssen dem B2B-Mandat innerhalb eines Jahres nach Genehmigung der technischen Anforderungen nachkommen. Alle anderen Unternehmen haben zwei Jahre Zeit. Die technischen Anforderungen und Spezifikationen müssen noch genehmigt werden und werden voraussichtlich einer weiteren öffentlichen Konsultation unterzogen. Da das spanische Recht jedoch vorschreibt, dass Unternehmen mindestens 12 Monate Vorlaufzeit nach Genehmigung erhalten müssen, ist wahrscheinlich, dass das Mandat erst 2027 oder 2028 umgesetzt wird.

 

Spanien könnte für B2B-E-Invoicing die direkte Übermittlung der Rechnung in strukturierten Formaten vom Lieferanten an den Kunden oder die Übermittlung über zertifizierte Plattformen für die E-Rechnungen (PCEFs) vorsehen. Es könnte eine zentrale staatliche Plattform zur Überwachung der Compliance verwendet werden.
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Strafen bei Nichteinhaltung

Spanien verfolgt einen milderen Ansatz als andere Länder bei Sanktionen bei Nichteinhaltung der Vorgaben. Fehlerhafte oder verspätete E-Rechnungen im B2G-Bereich könnten einfach abgelehnt und Zahlungen verzögert werden. Im Zuge der Weiterentwicklung der E-Invoicing-Mandate in Spanien könnten jedoch Geldstrafen bei Nichteinhaltung eingeführt werden.

Zusätzliche Ressourcen

FAQ

Ja. In Spanien ist die elektronische Rechnungsstellung bei B2G-Geschäftsvorgängen bereits verpflichtend. Spanien weitet im Rahmen des Gesetzes Ley Crea y Crece und des Königlichen Dekrets 238/2026 das obligatorische E-Invoicing auf B2B-Transaktionen aus, wobei die schrittweise Einführung der Verpflichtungen für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 8 Mio. € am 1. Oktober 2027 beginnt.

Das Mandat gilt für B2B-Transaktionen, bei denen der Empfänger ein in Spanien ansässiges, niedergelassenes oder dauerhaft dort befindliches Unternehmen oder Freiberufler ist.

Der aktuelle Mandatsentwurf sieht Universal Business Language (UBL) als offizielles Format vor, das an EN16931 ausgerichtet ist. Formate wie Facturae, CII und EDIFACT werden im Entwurf nicht mehr referenziert.

Nein. PDF und direkte E-Mail-Workflows allein reichen für die Compliance nicht aus. Die betreffenden Rechnungen müssen als strukturierte E-Rechnungen über das spanische E-Rechnungssystem ausgestellt, übermittelt und empfangen werden.

Nichteinhaltung kann zur Ablehnung von Rechnungen, Zahlungsverzögerungen, Betriebsunterbrechungen, erhöhtem Auditrisiko und finanziellen Strafen führen. Unternehmen könnten auch Schwierigkeiten haben, die Anforderungen an den Rechnungsstatus und die Zahlungsberichterstattung zu erfüllen.

Eine verzögerte Vorbereitung verkürzt die Testzeiten, erhöht das Integrationsrisiko und schränkt die Plattformverfügbarkeit ein. Spaniens Anforderungen betreffen ERP-Daten, den Rechnungsaustausch, die Interoperabilität und die Berichterstattung über den Lebenszyklusstatus, was sich nicht zuverlässig mit einem Last-Minute-Sprint lösen lässt. Dies kann auch die Nutzung länderspezifischer Lösungen erzwingen, die bei zukünftigen Mandaten nicht skalierbar sind.

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