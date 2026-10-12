Ja. In Spanien ist die elektronische Rechnungsstellung bei B2G-Geschäftsvorgängen bereits verpflichtend. Spanien weitet im Rahmen des Gesetzes Ley Crea y Crece und des Königlichen Dekrets 238/2026 das obligatorische E-Invoicing auf B2B-Transaktionen aus, wobei die schrittweise Einführung der Verpflichtungen für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 8 Mio. € am 1. Oktober 2027 beginnt.
Das Mandat gilt für B2B-Transaktionen, bei denen der Empfänger ein in Spanien ansässiges, niedergelassenes oder dauerhaft dort befindliches Unternehmen oder Freiberufler ist.
Der aktuelle Mandatsentwurf sieht Universal Business Language (UBL) als offizielles Format vor, das an EN16931 ausgerichtet ist. Formate wie Facturae, CII und EDIFACT werden im Entwurf nicht mehr referenziert.
Nein. PDF und direkte E-Mail-Workflows allein reichen für die Compliance nicht aus. Die betreffenden Rechnungen müssen als strukturierte E-Rechnungen über das spanische E-Rechnungssystem ausgestellt, übermittelt und empfangen werden.
Nichteinhaltung kann zur Ablehnung von Rechnungen, Zahlungsverzögerungen, Betriebsunterbrechungen, erhöhtem Auditrisiko und finanziellen Strafen führen. Unternehmen könnten auch Schwierigkeiten haben, die Anforderungen an den Rechnungsstatus und die Zahlungsberichterstattung zu erfüllen.
Eine verzögerte Vorbereitung verkürzt die Testzeiten, erhöht das Integrationsrisiko und schränkt die Plattformverfügbarkeit ein. Spaniens Anforderungen betreffen ERP-Daten, den Rechnungsaustausch, die Interoperabilität und die Berichterstattung über den Lebenszyklusstatus, was sich nicht zuverlässig mit einem Last-Minute-Sprint lösen lässt. Dies kann auch die Nutzung länderspezifischer Lösungen erzwingen, die bei zukünftigen Mandaten nicht skalierbar sind.