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Elektronische Rechnungsstellung in Schweden

B2G-Transaktionen

Die elektronische Rechnungsstellung zwischen Unternehmen und Regierungsbehörden (B2G) ist in Schweden Pflicht.

 

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungsstellung (2014/55/EU) müssen in Schweden öffentliche Stellen in der Lage sein, strukturierte elektronische Rechnungen, die der europäischen Norm EN 16931 entsprechen, zu empfangen und zu verarbeiten. Diese Anforderung gilt für Rechnungen, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe ausgestellt werden.

 

Schweden nutzt das Peppol-Netzwerk als nationale Infrastruktur für die elektronische Rechnungsstellung im B2G-Bereich. Lieferanten müssen Rechnungen im Peppol-BIS-Billing-Format (oder in anderen EN-16931-konformen strukturierten Formaten) ausstellen und diese elektronisch über einen Peppol-Zugangspunkt übermitteln.

 

Papierrechnungen und unstrukturierte PDFs werden für B2G-Transaktionen nicht akzeptiert.

B2B-Transaktionen

Für Transaktionen zwischen Unternehmen (B2B) gibt es in Schweden derzeit keine landesweite obligatorische elektronische Rechnungsstellung für alle Lieferungen.

 

  • Unternehmen können elektronische Rechnungen freiwillig nach Vereinbarung mit ihren Handelspartnern ausstellen.
  • Strukturierte E-Rechnungen (z. B. Peppol-BIS-Formate oder andere XML-basierte Formate) sind weit verbreitet, aber Papierrechnungen und PDF-Rechnungen bleiben für die Einhaltung der Mehrwertsteuergesetze weiterhin zulässig.
  • Derzeit besteht keine Pflicht zur Ausstellung strukturierter elektronischer Rechnungen für inländische B2B-Lieferungen.

 

Die schwedischen Behörden haben ihre Unterstützung für eine verstärkte Digitalisierung signalisiert, insbesondere im Einklang mit den bevorstehenden EU-Reformen zur Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter (ViDA). Jedoch wurde ein verbindlicher Starttermin für die B2B-E-Rechnungsstellung bisher nicht gesetzlich festgelegt.

B2B-Transaktionen

Schweden verlangt keine strukturierte elektronische Rechnungsstellung für Transaktionen zwischen Unternehmen und Verbrauchern (B2C).

 

  • Unternehmen können Papierrechnungen, PDFs oder elektronische Belege ausstellen.
  • Elektronische Belege und digitale Rechnungslösungen sind in der Praxis üblich, aber nicht vorgeschrieben.
  • Für Verbraucherrechnungen gibt es keine Freigabe- oder Validierungsanforderung.

Live-/Echtzeit-Berichterstattung in Schweden

Schweden verfügt derzeit nicht über ein Rechnungsabrechnungs- oder Fiskalisierungssystem in Echtzeit.

 

Die Meldung der Mehrwertsteuer basiert auf Folgendem:

 

  • Periodische Mehrwertsteuererklärungen
  • Unterstützende Buchhaltungsunterlagen
  • Auditgestützte Überprüfung statt transaktionsbezogener Berichterstattung

 

Schweden nimmt zwar an Diskussionen auf EU-Ebene über digitale Mehrwertsteuermeldungen und elektronische Rechnungsstellung im Rahmen von ViDA teil, aber nach geltendem Recht werden Rechnungsdaten bei der Ausstellung nicht in Echtzeit an die Steuerbehörde übermittelt.

Strafen bei Nichteinhaltung in Schweden

Strafen, die sich speziell auf die elektronische Rechnungsstellung beziehen, sind in Schweden derzeit auf B2G-Verpflichtungen beschränkt.

 

Die Nichteinhaltung der B2G-Anforderungen für die elektronische Rechnungsstellung kann zu folgenden Folgen führen:

 

  • Ablehnung von Rechnungen durch Kunden aus dem öffentlichen Sektor
  • Verspätete oder verweigerte Zahlung
  • Verwaltungsrechtliche Konsequenzen nach den Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens

 

Allgemeiner gesagt kann die Nichteinhaltung der Mehrwertsteuerrechnungs- und Aufzeichnungspflichten zu folgenden Folgen führen:

 

  • Strafen für falsche oder fehlende Rechnungen
  • Zinsen und Zuschläge auf unbezahlte Mehrwertsteuer
  • Verstärkte Prüfungen durch die schwedische Steuerbehörde (Skatteverket)

 

Wenn Schweden künftig die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich oder die Berichterstattung in Echtzeit verbindlich vorschreibt, würden in späteren Gesetzen und Leitlinien spezifische Strafen und Durchsetzungsmaßnahmen festgelegt.
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