Elektronische Rechnungsstellung in Schweden

Die elektronische Rechnungsstellung zwischen Unternehmen und Regierungsbehörden (B2G) ist in Schweden Pflicht.

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungsstellung (2014/55/EU) müssen in Schweden öffentliche Stellen in der Lage sein, strukturierte elektronische Rechnungen, die der europäischen Norm EN 16931 entsprechen, zu empfangen und zu verarbeiten. Diese Anforderung gilt für Rechnungen, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe ausgestellt werden.

Schweden nutzt das Peppol-Netzwerk als nationale Infrastruktur für die elektronische Rechnungsstellung im B2G-Bereich. Lieferanten müssen Rechnungen im Peppol-BIS-Billing-Format (oder in anderen EN-16931-konformen strukturierten Formaten) ausstellen und diese elektronisch über einen Peppol-Zugangspunkt übermitteln.

Papierrechnungen und unstrukturierte PDFs werden für B2G-Transaktionen nicht akzeptiert.