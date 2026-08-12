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EU-Mehrwertsteuersätze der Europäischen Union für Amazon-Verkäufer

Sie können die weltweiten Mehrwertsteuer- und Waren- und Dienstleistungssteuersätze hier einsehen.

Die EU legt die allgemeinen Mehrwertsteuerregeln durch europäische Mehrwertsteuerrichtlinien fest und hat den Mindest-Standard-Mehrwertsteuersatz auf 15 % festgelegt. Die 27 Mitgliedsstaaten (plus UK) können ansonsten ihre Standard-Mehrwertsteuersätze selbst festlegen. Die EU erlaubt außerdem maximal zwei ermäßigte Sätze, von denen der niedrigste 5 % oder mehr betragen muss. Lesen Sie unsere Briefings zur EU Mehrwertsteuerregistrierung und zu EU Mehrwertsteuererklärungen.

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Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

20 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

13 %

Reduziert

Inlandsflüge; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Vergnügungsparks; Brennholz; einige landwirtschaftliche Anbieter; Weinproduktion (vom Bauernhof); Schnittblumen und Pflanzen zu Dekorationszwecken

10 %

Reduziert

Lebensmittel; Speisen zum Mitnehmen; Wasseranbieter; pharmazeutische Produkte; Inlandsverkehr (ausgenommen Flüge); internationaler und innergemeinschaftlicher Straßen- und Schienenverkehr; Zeitungen und Zeitschriften; gedruckte Bücher; E-Books; Zahlpflichtiges und Kabelfernsehen; Fernsehgebühren; soziale Dienstleistungen; häusliche Müllabfuhr; Abfall- und Abwasserbehandlung; Restaurants (ausgenommen alle Getränke); Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; einige landwirtschaftliche Anbieter; Schriftsteller und Komponisten

0 %

Null

Inner- und zwischengemeinschaftlicher Transport (ausgenommen Straßen- und Schienenverkehr); Hotelunterkünfte

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

21 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

12 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; bestimmte landwirtschaftliche Anbieter; einige Sozialwohnungen; einige Bauarbeiten an neuen Gebäuden; bestimmte Energieprodukte, z. B. Kohle, Braunkohle, Koks; einige Pestizide und Düngemittel; bestimmte Reifen und Schläuche für die Landwirtschaft

6 %

Reduziert

Einige Lebensmittel (einschließlich Speisen zum Mitnehmen); alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; einige pharmazeutische Erzeugnisse; bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; inländischer Personenverkehr; einige Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und Zeitschriften (mit bestimmten Ausnahmen); Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Freizeitparks; einige Sozialwohnungen; bestimmte Reparatur- und Renovierungsarbeiten an privaten Wohngebäuden; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Beherbergungsleistungen; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; innergemeinschaftlicher und internationaler Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehr; bestimmte Kraftfahrzeuge (Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung); einige soziale Dienstleistungen; bestimmte Bestattungs- und Einäscherungsleistungen; kleinere Reparaturen (einschließlich Fahrräder, Schuhe und Lederwaren, Bekleidung und Haushaltswäsche); Brennholz; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke und die Lebensmittelproduktion; Schriftsteller und Komponisten; Restaurants und Catering (ausgenommen Getränke)

0 %

Null

Einige Tages- und Wochenzeitungen; bestimmte recycelte Materialien und Nebenprodukte; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straßen-, Schienen- und Binnenschifffahrt)

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

20 %

Standard

Alle anderen Anbieter von Waren oder Dienstleistungen

9 %

Reduziert

Beherbergungsleistungen

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

25 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

13 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; Wasserversorgung (ausgenommen abgefülltes Wasser); Zeitungen (ausgenommen täglich erscheinende Zeitungen mit einem Werbeanteil von weniger als 50 %); Zeitschriften (ausgenommen wissenschaftliche Zeitschriften mit einem Werbeanteil von weniger als 50 %); Eintrittskarten für Konzerte; Beherbergungsleistungen; Café-, Restaurant- und Hoteldienstleistungen (ausgenommen alkoholische Getränke); einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; bestimmte Bestattungs- und Einäscherungsleistungen; Kindersitze für Kraftfahrzeuge; Stromversorgung; bestimmte Dienstleistungen von Schriftstellern und Komponisten; teilweise inländische Abfallentsorgung

5 %

Reduziert

Einige Lebensmittel (einschließlich Brot, Milch und Säuglingsnahrung); pharmazeutische Erzeugnisse (nur zugelassene, ärztlich verschriebene Arzneimittel); bestimmte medizinische Geräte; Bücher (einschließlich E-Books); täglich erscheinende Zeitungen (mit einem Werbeanteil von weniger als 50 %); wissenschaftliche Zeitschriften; Eintritt ins Kino

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgeommen Straßen- und Schienenverkehr)

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

19 %

Standard

Alle übrigen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen; Grundstückstransaktionen für geschäftliche Zwecke

9 %

Reduziert

Inländischer Straßenpersonenverkehr; inländischer Personenverkehr auf dem Seeweg; Beherbergungsleistungen; Restaurant- und Cateringdienstleistungen; Cafés

5 %

Reduziert

Bestimmte Lebensmittel; alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Kindersitze für Kraftfahrzeuge; bestimmter Personenverkehr; Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Freizeitparks; Schriftsteller und Komponisten; Renovierung und Reparatur von privaten Wohngebäuden; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; inländische Abfallentsorgung; Friseurdienstleistungen; bestimmte Bestattungs- und Einäscherungsleistungen; Flüssiggas (in Flaschen); Speisen zum Mitnehmen (ausgenommen alkoholfreie Getränke und alkoholische Getränke); Sozialwohnungen; Schnittblumen für die Lebensmittelproduktion; Behandlung von Abfall und Abwasser; Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten; bestimmte Dienstleistungen auf innergemeinschaftlichen Flügen

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; Waren, die auf internationalen Flügen gekauft wurden

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

21 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

12 %

Reduziert

Lebensmittel (ausgenommen grundlegende Säuglingsnahrung und glutenfreie Lebensmittel); alkoholfreie Getränke; Speisen zum Mitnehmen; Wasserversorgung; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Kindersitze für Kraftfahrzeuge; bestimmter inländischer Personenverkehr; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen, Aufführungen und Freizeitparks; Schriftsteller und Komponisten; Sozialwohnungen; Renovierung und Reparatur von privaten Wohngebäuden; Reinigung von Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Beherbergungsleistungen; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; soziale Dienstleistungen; Lieferungen an Bestattungs- und Einäscherungsdienste; medizinische und zahnärztliche Versorgung; häusliche Pflegedienstleistungen; Brennholz; einige pharmazeutische Erzeugnisse; teilweise inländische Abfallentsorgung und Straßenreinigung; Behandlung von Abfall und Abwasser; in Restaurants und Cafés bereitgestellte Speisen; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; Schriftsteller, Komponisten und Lebensmittelproduktion

12 %

Reduziert

Lebensmittel (ausgewählte Babynahrung und glutenfreie Nahrung); Zeitungen und Zeitschriften; einige pharmazeutische Produkte; einige Bücher (einschließlich E-Books)

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

25 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

0 %

Null

Zeitungen und Zeitschriften (erscheint mehr als einmal im Monat); innergemeinschaftlicher und internationaler Verkehr

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

20 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

9 %

Reduziert

Bestimmte pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Beherbergungsleistungen

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

24 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

14 %

Reduziert

Lebensmittel (ausgenommen lebende Tiere); einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Restaurant- und Cateringdienstleistungen (ausgenommen alkoholische Getränke); alkoholfreie Getränke; Speisen zum Mitnehmen; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion

10 %

Reduziert

Pharmazeutische Erzeugnisse; inländischer Personenverkehr; Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und Zeitschriften (im Abonnement); Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Freizeitparks; Rundfunkgebühr; Schriftsteller und Komponisten; Beherbergungsleistungen; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; inländischer Transport

0 %

Null

Druckdienstleistungen für Veröffentlichungen von gemeinnützigen Organisationen; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; bestimmte Besteuerung von Goldbarren, -barren und -münzen; bestimmte Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

20 %

Standard

Alle anderen Anbieter von Waren oder Dienstleistungen

10 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; bestimmte alkoholfreie Getränke; einige pharmazeutische Erzeugnisse; inländischer Personenverkehr; innergemeinschaftlicher und internationaler Straßenverkehr (mit einigen Ausnahmen) sowie Binnenschiffsverkehr; Eintritt zu bestimmten kulturellen Dienstleistungen; Eintritt zu Freizeitparks (mit kulturellem Bezug); Bezahl- und Kabelfernsehen; bestimmte Renovierungs- und Reparaturarbeiten an privaten Wohngebäuden; bestimmte Reinigungsleistungen in Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Beherbergungsleistungen; Restaurants (ausgenommen alkoholische Getränke); teilweise inländische Abfallentsorgung; bestimmte häusliche Pflegedienstleistungen; Brennholz; Speisen zum Mitnehmen; Bars, Cafés und Nachtclubs (ausgenommen alkoholische Getränke); Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; Schriftsteller und Komponisten; einige Sozialwohnungen; bestimmte Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten

5,5 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; einige alkoholfreie Getränke; Schulcafeterien; Wasserversorgung; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Bücher (ausgenommen Inhalte mit pornografischem oder gewalttätigem Inhalt); einige E-Books; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; einige Sozialwohnungen; bestimmte Renovierungs- und Reparaturarbeiten an privaten Wohngebäuden; Eintritt zu Sportveranstaltungen; bestimmte häusliche Pflegedienstleistungen; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; Hygieneprodukte für Frauen

2,1 %

Reduziert

Einige pharmazeutische Erzeugnisse; einige Zeitungen und Zeitschriften; Gebühren für öffentlich-rechtliche Fernsehlizenzen; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; bestimmte Nutztiere zur Verwendung als Lebensmittel

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straßen- und Binnenschiffsverkehr)

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

19 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

7 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; Wasserversorgung (ausgenommen abgefülltes Wasser); medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; bestimmter inländischer Personenverkehr; innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr für bestimmte Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehre; Bücher (ausgenommen Bücher mit jugendgefährdenden Inhalten); E-Books; Hörbücher; Zeitungen und Zeitschriften (ausgenommen solche mit jugendgefährdenden Inhalten und/oder einem Werbeanteil von mehr als 50 %); Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen; Schriftsteller und Komponisten; bestimmte landwirtschaftliche Betriebsmittel; kurzfristige Beherbergungsleistungen; bestimmter Eintritt zu Sportveranstaltungen; soziale Dienstleistungen; medizinische und zahnärztliche Versorgung; Brennholz; bestimmtes Holz für industrielle Zwecke; Speisen zum Mitnehmen; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke und die Lebensmittelproduktion; Besteuerung bestimmter Goldmünzen und Schmuckstücke

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straßen- und Schienenverkehr sowie teilweise Binnenschiffsverkehr)

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

24 %

Standard

Alle anderen Anbieter von Waren oder Dienstleistungen

13 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; bestimmte Speisen zum Mitnehmen; einige Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; einige alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; einige pharmazeutische Erzeugnisse; bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; häusliche Pflegedienstleistungen; Beherbergungsleistungen (Übernachtung mit Frühstück); bestimmte soziale Dienstleistungen; Restaurant- und Cateringdienstleistungen (außer Unterhaltungszentren); Dienstleistungen für Internatsschulen; Einrichtungen für Menschen mit Behinderung; Einrichtungen zur Unterbringung von Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen und Drogenabhängigen

6 %

Reduziert

Einige pharmazeutische Erzeugnisse; einige Bücher (ausgenommen E-Books); einige Zeitungen und Zeitschriften; bestimmter Eintritt zu Theater- und Konzertveranstaltungen; Lieferung von Strom, Gas und Fernwärme

2,1 %

Reduziert

Einige pharmazeutische Erzeugnisse; einige Zeitungen und Zeitschriften; Gebühren für öffentlich-rechtliche Fernsehlizenzen; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; bestimmte Nutztiere zur Verwendung als Lebensmittel

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Luft- und Seeverkehr

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

27 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

18 %

Reduziert

Bestimmte Lebensmittel; bestimmte Speisen zum Mitnehmen; Eintritt zu bestimmten Open-Air-Konzerten

5 %

Reduziert

Bestimmte Lebensmittel; pharmazeutische Erzeugnisse (zur Anwendung beim Menschen); bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung (ausgenommen Reparatur); Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; einige Sozialwohnungen; Fernwärme; bestimmte Lieferungen von Neubauten; Restaurant- und Cateringdienstleistungen (vor Ort zubereitete Speisen und alkoholfreie Getränke); Internetzugangsdienste; bestimmte Dienstleistungen von Schriftstellern und Komponisten; Beherbergungsleistungen in Hotels, Pensionen und bei privater Zimmervermietung

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

23 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

13,5 %

Reduziert

Bestimmte Lebensmittel; einige pharmazeutische Erzeugnisse; Kindersitze für Kraftfahrzeuge; Sozialwohnungen; Renovierung und Reparatur von privaten Wohngebäuden; Reinigung von Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; medizinische und zahnärztliche Versorgung; Sammlung von Hausmüll; Behandlung von Abfall und Abwasser; kleinere Reparaturen von Fahrrädern, Schuhen und Lederwaren sowie Haushaltswäsche; Lieferung von Erdgas, Strom und Fernwärme; Heizöl; Brennholz; Bauarbeiten an Neubauten; Lieferung von unbeweglichem Vermögen; routinemäßige Reinigung von Immobilien; Fitnessstudioleistungen; Tourismusdienstleistungen; Fotografiedienstleistungen; Dienstleistungen von Jockeys; Kunstwerke und Antiquitäten; kurzfristige Vermietung bestimmter Personenkraftwagen; Fahrschulen; tierärztliche Dienstleistungen; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; Beton und Betonblöcke; einige Bücher; Eintritt zu Freizeitparks; Beherbergungsleistungen; Restaurant- und Cateringdienstleistungen (ausgenommen Getränke); Friseurdienstleistungen; Speisen zum Mitnehmen; Bars und Cafés

9 %

Reduziert

Bestimmte Lebensmittel; Zeitungen und Zeitschriften; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; Friseurdienstleistungen; E-Books und digitale Publikationen

4,8 %

Reduziert

Nutztiere zur Verwendung bei der Herstellung von Lebensmitteln; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel

0 %

Null

Einige Lebensmittel; einfache Wachskerzen (ausgenommen Verzierung); bestimmtes Tierfutter; bestimmte Düngemittel; einige Erzeugnisse für die Lebensmittelproduktion; bestimmte Arzneimittel für den menschlichen Gebrauch; bestimmte Tierarzneimittel (ausgenommen Haustiere); bestimmte Hygieneprodukte für Frauen; einige medizinische Geräte; Kleidung und Schuhe für Kinder; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; Lieferung von Saatgut und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; einige Bücher; Windeln für Kinder

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

22 %

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

10 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; bestimmte Bücher; Zeitungen und einige Zeitschriften; E-Books mit internationaler Standardbuchnummer (ISBN); Online-Zeitungen und -Zeitschriften; Rundfunkgebühr; einige Sozialwohnungen; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; bestimmte soziale Dienstleistungen; Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung; Bauarbeiten an Neubauten (Erstwohnsitz); Lieferungen von Neubauten (Erstwohnsitz)

5 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; einige soziale Dienstleistungen; bestimmter Personenverkehr

4 %

Reduziert

Bestimmte Lebensmittel; bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; bestimmte Bücher; Zeitungen und einige periodische Veröffentlichungen; E-Books mit einer internationalen Standardbuchnummer (ISBN); Online-Zeitschriften und -Zeitungen; Rundfunkbeitrag; bestimmte Sozialwohnungen; bestimmte landwirtschaftliche Betriebsmittel; bestimmte soziale Dienstleistungen; Kraftfahrzeuge für Menschen mit Behinderung; Bauleistungen für neue Gebäude (Erstbezug); Lieferungen neuer Gebäude (Erstbezug)

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport

L

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

21 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

12 %

Reduziert

Lebensmittel für Säuglinge; pharmazeutische Produkte; medizinische Produkte für
Menschen mit Behinderung; innerstaatlicher Personenverkehr; Bücher (ausgenommen
E-Books); Zeitungen und periodische Veröffentlichungen; Hotelunterkünfte; Fernwärme

5 %

 

Reduziert

Eine Auswahl lokal erzeugter Gemüse- und Obstprodukte

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

21 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

9 %

Reduziert

Bestimmte innerstaatliche Personenbeförderung; Hotelunterkünfte; Fernwärme; Bücher (ausgenommen E-Books); Brennholz

5 %

 

Reduziert

Pharmazeutische Produkte; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Zeitungen und periodische Veröffentlichungen (einige Ausnahmen)

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

17 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

14 %

Reduziert

Bestimmte Weine; feste mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Holz zur Verwendung als
Brennstoff mit Ausnahme von Holz zu Heizzwecken; Wasch- und Reinigungs
mittel; gedruckte Werbematerialien; Wärme, Kälte und Dampf mit Ausnahme
von Fernwärme; Verwahrung und Verwaltung von
Wertpapieren; Verwaltung von Krediten und Kreditgarantien durch eine Person
oder Organisation, die nicht der Kreditgeber ist

8 %

 

Reduziert

Reinigung in Privathaushalten; kleinere Reparaturen von Fahrrädern, Schuhen und
Lederwaren, Kleidung und Haushaltswäsche; Friseur;
Fernwärme; Erdgas; Elektrizität; Brennholz; Flüssiggas; Schnittblumen und Pflanzen
für dekorative Zwecke; einige Kunstwerke und Antiquitäten

3 %

 

Reduziert

Lebensmittel; Erfrischungsgetränke; Kinderkleidung und Schuhe;
Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte; bestimmte medizinische Geräte für
Menschen mit Behinderung; inländischer Personenverkehr; bestimmte Bücher
(einschließlich E-Books); bestimmte Zeitungen und Zeitschriften; Eintritt zu
kulturellen Veranstaltungen und Vergnügungsparks; einige Pay-TV/Kabelfernsehen;
Agrarbedarf (ausgenommen Pestizide); Hotelunterkünfte; Restaurants
(ausgenommen alkoholische Getränke); Essen zum Mitnehmen; Bars, Cafés und
Nachtclubs, Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelherstellung; einige Lieferungen
neuer Gebäude; einige Bauarbeiten an neuen Gebäuden; Eintritt zu
Sportveranstaltungen; Nutzung von Sportanlagen; Bestatter- und
Feuerbestattungsdienste; Sammlung von Hausmüll; einige Telefondienste; einige Dienstleistungen von
Schriftstellern und Komponisten (Tantiemen); Rohwolle; Behandlung von Abfällen
und Abwasser; einige Waren und Dienstleistungen für den Konsum im
Personenverkehr; einige Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
M

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

18 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

7 %

Reduziert

Hotelunterkünfte; Nutzung von Sporteinrichtungen

5 %

 

Reduziert

Medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Bücher (einschließlich E-Books);
Zeitungen und periodische Veröffentlichungen; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; geringfügige
Reparaturen von Schuhen und Lederwaren, Fahrrädern, Kleidung und Haushaltswäsche
; häusliche Pflegeleistungen; Lieferung von Elektrizität

0 %

Null

Bestimmte Lieferungen von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr (ausgenommen einige verarbeitete
und vorgekochte Lebensmittel); verschreibungspflichtige Arzneimittel; Goldbarren; lebende
Tiere für den menschlichen Verzehr; innergemeinschaftlicher und internationaler
Transport; innerstaatliche Personenbeförderung (ausgenommen Straßenverkehr); Schnittblumen
und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion
N

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

21 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

9 %

Reduziert

Lebensmittel (ausgenommen Lebensmittel für den Tierverzehr); einige
Erfrischungsgetränke; Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte; bestimmte medizinische
Geräte für Menschen mit Behinderung; inländischer Personenverkehr (ausgenommen
Flugreisen); innergemeinschaftlicher und internationaler Straßen-, Schienen- und
Binnenschiffsverkehr; Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und
Zeitschriften; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Vergnügungsparks; Schriftsteller und Komponisten; bestimmte Renovierung
und Reparatur von Privatwohnungen;
bestimmte Reinigungen von Privathaushalten; Hotelunterkünfte; Restaurants
(ausgenommen alkoholische Getränke); Essen zum Mitnehmen; Bars, Cafés und
Nachtclubs; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sportanlagen; kleinere
Reparaturen von Fahrrädern; Schuhen und Lederwaren; Kleidung und
Haushaltswäsche; Friseur; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke (einige
Ausnahmen) und zur Lebensmittelherstellung; einige Kunstwerke, Sammlerstücke und
Antiquitäten

0 %

Null

Besteuerung von Goldmünzen; innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung im Luft- und Seeverkehr
P

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

23 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

8 %

Reduziert

Senf, Paprika (Gewürz) und einige verarbeitete Gewürze (z. B. Pfeffer, Thymian); einige unverarbeitete Gewürze (z. B. Kreuzkümmel, Safran, Kurkuma); Fachzeitschriften

5 %

Reduziert

Tropenfrüchte und Zitrusfrüchte, einige essbare Nüsse, Zitrusfrüchte oder Melonenschalen — 5 % wie alle Früchte; Suppen,
Brühen, homogenisierte und diätetische Lebensmittel; Lebensmittel für Babys und
Kleinkinder sowie Sauger, Windeln und Autositze; Hygieneartikel
(Damenbinden, Hygienetampons, Windeln); Bücher, Broschüren,
Flugblätter und ähnliche Materialien, auch in Einzelblättern; regional
oder nur Lokalzeitschriften, für den Rest der Gruppe ex 4902 gelten 8 %; Kinder-, Bild-, Zeichnungs-
oder Malbücher; Landkarten und hydrografische
Karten oder ähnliche Karten aller Art, einschließlich Atlanten, Wandkarten,
topografischen Plänen und Globen, gedruckt; andere gedruckte Artikel, einschließlich
gedruckter Bilder und Fotografien — nur regionale oder lokale Zeitschriften
(jede elektronische Version der oben genannten Waren)

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr (ausgenommen
Binnenschifffahrt und Straßenverkehr); Dienstleistungen im internationalen Verkehr

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

23 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

13 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; Essen in Restaurants und
Cafés; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse; Wein; Mineralwasser; Diesel für die
Landwirtschaft; einige Waren und Dienstleistungen zum Verzehr an Bord

6 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte;
medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Kinderautositze;
Kinderwindeln; inländischer Personenverkehr; einige Bücher (einschließlich E-Books);
bestimmte Zeitungen und Zeitschriften; Fernsehlizenz; Sozialwohnungen;
Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen; bestimmte landwirtschaftliche
Geräte; Hotelunterkünfte; einige soziale Dienste; einige medizinische und
zahnärztliche Behandlungen; Sammlung von Hausmüll, kleinere Reparaturen von Fahrrädern;
häusliche Pflegedienste; Fruchtsäfte; Brennholz; Schnittblumen und Pflanzen
für dekorative Zwecke und zur Lebensmittelherstellung; Bauarbeiten an neuen
Gebäuden; einige juristische Dienstleistungen; einige Konsumgüter für den
Transport an Bord; Abwasserbehandlung; einige Kunstwerke,
Sammlerstücke und Antiquitäten

0 %

Null

Innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung
R

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

19 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

9 %

Reduziert

Lebensmittel; pharmazeutische Produkte; medizinische Ausrüstung für
Menschen mit Behinderung; Hotelunterkünfte; Wasserversorgung; etwas Bier; Erfrischungsgetränke;
Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelherstellung; einige landwirtschaftliche Erzeugnisse;
einige Waren und Dienstleistungen für den Verzehr an Bord. 

5 %

 

Reduziert

Sozialer Wohnungsbau; Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften;
Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Eintritt in
Vergnügungsparks; Hotelunterkünfte; Restaurants und Catering-Dienstleistungen
(ausgenommen einige alkoholische Getränke); Essen zum Mitnehmen; Bars, Cafés und
Nachtclubs (mit Ausnahme einiger alkoholischer Getränke); Wohnimmobilien

0 %

Null

Innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung
S

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

20 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

10 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; einige pharmazeutische Produkte; einige medizinische Geräte
für Menschen mit Behinderung; Bücher (ausgenommen E-Books); Hotel und Unterkunft

0 %

Null

Innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

22 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

9,5 %

Reduziert

Lebensmittel; Wasserversorgung; pharmazeutische Produkte; medizinische Ausrüstung
für Menschen mit Behinderung; inländischer Personenverkehr; Zeitungen und
Zeitschriften; kulturelle Veranstaltungen und Themenparks; Schriftsteller und Komponisten;
sozialer Wohnungsbau; Renovierung und Reparatur von Privatwohnungen; Reinigung von Privatwohnungen; Landwirtschaftsbedarf; Restaurants (nur Zubereitung von

Mahlzeiten); Hotelunterkünfte; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von
Sportanlagen; Bestatter- und Feuerbestattungsdienste; Hausmüll
Sammlung; Abfall- und Abwasserbehandlung; kleinere Reparaturen von
Fahrrädern, Kleidung und Haushaltswäsche, Schuhen und Lederwaren; häusliche
Pflegedienste; Friseur; Erfrischungsgetränke; innergemeinschaftlicher und
internationaler Straßenpersonenverkehr; einige Lebensmittel zum Mitnehmen; Schnittblumen
und Pflanzen für dekorative Zwecke und zur Lebensmittelherstellung; bestimmte Lieferungen
neuer Gebäude; bestimmte Bauarbeiten für Neubauten

5 %

Reduziert

E-Books; gedruckte Bücher

0 %

Null

Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straßenverkehr)

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

21 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

10 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte; einige
medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; inländischer Personenverkehr;
innergemeinschaftlicher und internationaler Verkehr auf Straße, Schiene und
Binnenwasserstraßen; einige Sozialwohnungen; einige Renovierung und Reparatur von
Privatwohnungen; landwirtschaftliche Versorgung; Hotelunterkünfte; Restaurants und
Catering-Dienstleistungen; einige soziale Dienste; Hausmüllsammlung; einige alkoholfreie Getränke; Bars, Cafés, Nachtclubs und Verkauf
alkoholischer Getränke
darin; Essen zum Mitnehmen; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelherstellung;
einige Lieferungen neuer Gebäude; einige Bauarbeiten an neuen Gebäuden;
Eintritt zu Sportveranstaltungen (nur Amateursportveranstaltungen); Behandlung
von Abfällen und Abwasser; Eintritt zu bestimmten kulturellen Dienstleistungen

4 %

 

Reduziert

Einige Lebensmittel; einige pharmazeutische Produkte; einige medizinische Geräte
für Menschen mit Behinderung; einige Bücher (ausgenommen E-Books); bestimmte Zeitungen und
Zeitschriften; einige Sozialwohnungen; einige soziale Dienste; einige
Bauarbeiten an neuen Gebäuden; einige häusliche Pflegedienste

0 %

Null

Besteuerung einiger Goldmünzen, Barren und Barren; innergemeinschaftlicher und internationaler Luft- und Seetransport

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

25 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

12 %

Reduziert

Einige Lebensmittel; alkoholfreie Getränke; Essen zum Mitnehmen; kleinere Reparaturen
von Fahrrädern, Schuhen und Lederwaren, Kleidung und Haushaltswäsche;
Hotelunterkünfte; Restaurant- und Cateringdienstleistungen; einige
Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten

6 %

 

Reduziert

Inländischer Personenverkehr; Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und
einige Zeitschriften; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen (ausgenommen Kino);
Schriftsteller und Komponisten; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sportanlagen

0 %

Null

Verschreibungspflichtige oder an Krankenhäuser verkaufte Arzneimittel; Druck- und
andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herstellung von Zeitschriften für gemeinnützige
Organisationen; innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr

U

Steuersatz

Art

Welche Waren oder Dienstleistungen

20 %

 

Standard

Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen

5 %

Reduziert

Kindersitze; bestimmte Sozialwohnungen; einige soziale Dienste;
Strom-, Erdgas- und Fernwärmeversorgung (
nur für den Hausgebrauch); einige energiesparende Haushaltsanlagen und -geräte; Flüssiggas und
Heizöl (nur für den Hausgebrauch); einige Renovierungen und Reparaturen von
Privatwohnungen; einige medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung

0 %

Null

Einige Sozialwohnungen; gedruckte Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und
Zeitschriften; Renovierung von Privatwohnungen (nur auf der Isle of Man);
Sammlung von Hausmüll; Haushaltswasserversorgung (außer
destilliertem Wasser und Mineralwasser); Versorgung mit Lebensmitteln und Getränken (einige
Ausnahmen); Essen zum Mitnehmen (falls in der Gaststätte gekauft);
Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelherstellung; verschriebene Arzneimittel; bestimmte medizinische
Artikel für Menschen mit Behinderung; inländischer Passagier
Transport; Kinderkleidung und Schuhe;
Kinderwindeln; lebende Tiere für den menschlichen Verzehr;
Saatgutversorgung; Versorgung mit Tierfutter; Versorgung mit Wohnwagen und Hausbooten;
einige Bauarbeiten an neuen Gebäuden; einige Lieferungen von Neubauten; einige Lieferungen von Neubauten;
Abwasserdienstleistungen; Motorrad- und Fahrradhelme; Handelsgeschäfte für Schiffe und
Flugzeuge; innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr;
einige Goldbarren, Barren und Münzen, Damenhygieneartikel
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