|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
20 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
13 %
|
Reduziert
|
Inlandsflüge; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Vergnügungsparks; Brennholz; einige landwirtschaftliche Anbieter; Weinproduktion (vom Bauernhof); Schnittblumen und Pflanzen zu Dekorationszwecken
|
10 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel; Speisen zum Mitnehmen; Wasseranbieter; pharmazeutische Produkte; Inlandsverkehr (ausgenommen Flüge); internationaler und innergemeinschaftlicher Straßen- und Schienenverkehr; Zeitungen und Zeitschriften; gedruckte Bücher; E-Books; Zahlpflichtiges und Kabelfernsehen; Fernsehgebühren; soziale Dienstleistungen; häusliche Müllabfuhr; Abfall- und Abwasserbehandlung; Restaurants (ausgenommen alle Getränke); Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; einige landwirtschaftliche Anbieter; Schriftsteller und Komponisten
|
0 %
|
Null
|
Inner- und zwischengemeinschaftlicher Transport (ausgenommen Straßen- und Schienenverkehr); Hotelunterkünfte
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
21 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
12 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; bestimmte landwirtschaftliche Anbieter; einige Sozialwohnungen; einige Bauarbeiten an neuen Gebäuden; bestimmte Energieprodukte, z. B. Kohle, Braunkohle, Koks; einige Pestizide und Düngemittel; bestimmte Reifen und Schläuche für die Landwirtschaft
|
6 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel (einschließlich Speisen zum Mitnehmen); alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; einige pharmazeutische Erzeugnisse; bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; inländischer Personenverkehr; einige Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und Zeitschriften (mit bestimmten Ausnahmen); Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Freizeitparks; einige Sozialwohnungen; bestimmte Reparatur- und Renovierungsarbeiten an privaten Wohngebäuden; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Beherbergungsleistungen; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; innergemeinschaftlicher und internationaler Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehr; bestimmte Kraftfahrzeuge (Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung); einige soziale Dienstleistungen; bestimmte Bestattungs- und Einäscherungsleistungen; kleinere Reparaturen (einschließlich Fahrräder, Schuhe und Lederwaren, Bekleidung und Haushaltswäsche); Brennholz; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke und die Lebensmittelproduktion; Schriftsteller und Komponisten; Restaurants und Catering (ausgenommen Getränke)
|
0 %
|
Null
|
Einige Tages- und Wochenzeitungen; bestimmte recycelte Materialien und Nebenprodukte; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straßen-, Schienen- und Binnenschifffahrt)
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
20 %
|
Standard
|
Alle anderen Anbieter von Waren oder Dienstleistungen
|
9 %
|
Reduziert
|
Beherbergungsleistungen
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
25 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
13 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; Wasserversorgung (ausgenommen abgefülltes Wasser); Zeitungen (ausgenommen täglich erscheinende Zeitungen mit einem Werbeanteil von weniger als 50 %); Zeitschriften (ausgenommen wissenschaftliche Zeitschriften mit einem Werbeanteil von weniger als 50 %); Eintrittskarten für Konzerte; Beherbergungsleistungen; Café-, Restaurant- und Hoteldienstleistungen (ausgenommen alkoholische Getränke); einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; bestimmte Bestattungs- und Einäscherungsleistungen; Kindersitze für Kraftfahrzeuge; Stromversorgung; bestimmte Dienstleistungen von Schriftstellern und Komponisten; teilweise inländische Abfallentsorgung
|
5 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel (einschließlich Brot, Milch und Säuglingsnahrung); pharmazeutische Erzeugnisse (nur zugelassene, ärztlich verschriebene Arzneimittel); bestimmte medizinische Geräte; Bücher (einschließlich E-Books); täglich erscheinende Zeitungen (mit einem Werbeanteil von weniger als 50 %); wissenschaftliche Zeitschriften; Eintritt ins Kino
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgeommen Straßen- und Schienenverkehr)
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
19 %
|
Standard
|
Alle übrigen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen; Grundstückstransaktionen für geschäftliche Zwecke
|
9 %
|
Reduziert
|
Inländischer Straßenpersonenverkehr; inländischer Personenverkehr auf dem Seeweg; Beherbergungsleistungen; Restaurant- und Cateringdienstleistungen; Cafés
|
5 %
|
Reduziert
|
Bestimmte Lebensmittel; alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Kindersitze für Kraftfahrzeuge; bestimmter Personenverkehr; Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Freizeitparks; Schriftsteller und Komponisten; Renovierung und Reparatur von privaten Wohngebäuden; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; inländische Abfallentsorgung; Friseurdienstleistungen; bestimmte Bestattungs- und Einäscherungsleistungen; Flüssiggas (in Flaschen); Speisen zum Mitnehmen (ausgenommen alkoholfreie Getränke und alkoholische Getränke); Sozialwohnungen; Schnittblumen für die Lebensmittelproduktion; Behandlung von Abfall und Abwasser; Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten; bestimmte Dienstleistungen auf innergemeinschaftlichen Flügen
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; Waren, die auf internationalen Flügen gekauft wurden
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
21 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
12 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel (ausgenommen grundlegende Säuglingsnahrung und glutenfreie Lebensmittel); alkoholfreie Getränke; Speisen zum Mitnehmen; Wasserversorgung; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Kindersitze für Kraftfahrzeuge; bestimmter inländischer Personenverkehr; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen, Aufführungen und Freizeitparks; Schriftsteller und Komponisten; Sozialwohnungen; Renovierung und Reparatur von privaten Wohngebäuden; Reinigung von Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Beherbergungsleistungen; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; soziale Dienstleistungen; Lieferungen an Bestattungs- und Einäscherungsdienste; medizinische und zahnärztliche Versorgung; häusliche Pflegedienstleistungen; Brennholz; einige pharmazeutische Erzeugnisse; teilweise inländische Abfallentsorgung und Straßenreinigung; Behandlung von Abfall und Abwasser; in Restaurants und Cafés bereitgestellte Speisen; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; Schriftsteller, Komponisten und Lebensmittelproduktion
|
12 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel (ausgewählte Babynahrung und glutenfreie Nahrung); Zeitungen und Zeitschriften; einige pharmazeutische Produkte; einige Bücher (einschließlich E-Books)
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
25 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
0 %
|
Null
|
Zeitungen und Zeitschriften (erscheint mehr als einmal im Monat); innergemeinschaftlicher und internationaler Verkehr
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
20 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
9 %
|
Reduziert
|
Bestimmte pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; Beherbergungsleistungen
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
24 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
14 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel (ausgenommen lebende Tiere); einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Restaurant- und Cateringdienstleistungen (ausgenommen alkoholische Getränke); alkoholfreie Getränke; Speisen zum Mitnehmen; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion
|
10 %
|
Reduziert
|
Pharmazeutische Erzeugnisse; inländischer Personenverkehr; Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und Zeitschriften (im Abonnement); Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Freizeitparks; Rundfunkgebühr; Schriftsteller und Komponisten; Beherbergungsleistungen; Eintritt zu Sportveranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; inländischer Transport
|
0 %
|
Null
|
Druckdienstleistungen für Veröffentlichungen von gemeinnützigen Organisationen; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; bestimmte Besteuerung von Goldbarren, -barren und -münzen; bestimmte Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
20 %
|
Standard
|
Alle anderen Anbieter von Waren oder Dienstleistungen
|
10 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; bestimmte alkoholfreie Getränke; einige pharmazeutische Erzeugnisse; inländischer Personenverkehr; innergemeinschaftlicher und internationaler Straßenverkehr (mit einigen Ausnahmen) sowie Binnenschiffsverkehr; Eintritt zu bestimmten kulturellen Dienstleistungen; Eintritt zu Freizeitparks (mit kulturellem Bezug); Bezahl- und Kabelfernsehen; bestimmte Renovierungs- und Reparaturarbeiten an privaten Wohngebäuden; bestimmte Reinigungsleistungen in Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; Beherbergungsleistungen; Restaurants (ausgenommen alkoholische Getränke); teilweise inländische Abfallentsorgung; bestimmte häusliche Pflegedienstleistungen; Brennholz; Speisen zum Mitnehmen; Bars, Cafés und Nachtclubs (ausgenommen alkoholische Getränke); Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; Schriftsteller und Komponisten; einige Sozialwohnungen; bestimmte Kunstwerke, Sammlerstücke und Antiquitäten
|
5,5 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; einige alkoholfreie Getränke; Schulcafeterien; Wasserversorgung; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Bücher (ausgenommen Inhalte mit pornografischem oder gewalttätigem Inhalt); einige E-Books; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; einige Sozialwohnungen; bestimmte Renovierungs- und Reparaturarbeiten an privaten Wohngebäuden; Eintritt zu Sportveranstaltungen; bestimmte häusliche Pflegedienstleistungen; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; Hygieneprodukte für Frauen
|
2,1 %
|
Reduziert
|
Einige pharmazeutische Erzeugnisse; einige Zeitungen und Zeitschriften; Gebühren für öffentlich-rechtliche Fernsehlizenzen; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; bestimmte Nutztiere zur Verwendung als Lebensmittel
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straßen- und Binnenschiffsverkehr)
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
19 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
7 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; Wasserversorgung (ausgenommen abgefülltes Wasser); medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; bestimmter inländischer Personenverkehr; innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr für bestimmte Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehre; Bücher (ausgenommen Bücher mit jugendgefährdenden Inhalten); E-Books; Hörbücher; Zeitungen und Zeitschriften (ausgenommen solche mit jugendgefährdenden Inhalten und/oder einem Werbeanteil von mehr als 50 %); Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen; Schriftsteller und Komponisten; bestimmte landwirtschaftliche Betriebsmittel; kurzfristige Beherbergungsleistungen; bestimmter Eintritt zu Sportveranstaltungen; soziale Dienstleistungen; medizinische und zahnärztliche Versorgung; Brennholz; bestimmtes Holz für industrielle Zwecke; Speisen zum Mitnehmen; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke und die Lebensmittelproduktion; Besteuerung bestimmter Goldmünzen und Schmuckstücke
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straßen- und Schienenverkehr sowie teilweise Binnenschiffsverkehr)
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
24 %
|
Standard
|
Alle anderen Anbieter von Waren oder Dienstleistungen
|
13 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; bestimmte Speisen zum Mitnehmen; einige Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; einige alkoholfreie Getränke; Wasserversorgung; einige pharmazeutische Erzeugnisse; bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; häusliche Pflegedienstleistungen; Beherbergungsleistungen (Übernachtung mit Frühstück); bestimmte soziale Dienstleistungen; Restaurant- und Cateringdienstleistungen (außer Unterhaltungszentren); Dienstleistungen für Internatsschulen; Einrichtungen für Menschen mit Behinderung; Einrichtungen zur Unterbringung von Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen und Drogenabhängigen
|
6 %
|
Reduziert
|
Einige pharmazeutische Erzeugnisse; einige Bücher (ausgenommen E-Books); einige Zeitungen und Zeitschriften; bestimmter Eintritt zu Theater- und Konzertveranstaltungen; Lieferung von Strom, Gas und Fernwärme
|
2,1 %
|
Reduziert
|
Einige pharmazeutische Erzeugnisse; einige Zeitungen und Zeitschriften; Gebühren für öffentlich-rechtliche Fernsehlizenzen; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; bestimmte Nutztiere zur Verwendung als Lebensmittel
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Luft- und Seeverkehr
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
27 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
18 %
|
Reduziert
|
Bestimmte Lebensmittel; bestimmte Speisen zum Mitnehmen; Eintritt zu bestimmten Open-Air-Konzerten
|
5 %
|
Reduziert
|
Bestimmte Lebensmittel; pharmazeutische Erzeugnisse (zur Anwendung beim Menschen); bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung (ausgenommen Reparatur); Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften; einige Sozialwohnungen; Fernwärme; bestimmte Lieferungen von Neubauten; Restaurant- und Cateringdienstleistungen (vor Ort zubereitete Speisen und alkoholfreie Getränke); Internetzugangsdienste; bestimmte Dienstleistungen von Schriftstellern und Komponisten; Beherbergungsleistungen in Hotels, Pensionen und bei privater Zimmervermietung
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
23 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
13,5 %
|
Reduziert
|
Bestimmte Lebensmittel; einige pharmazeutische Erzeugnisse; Kindersitze für Kraftfahrzeuge; Sozialwohnungen; Renovierung und Reparatur von privaten Wohngebäuden; Reinigung von Privathaushalten; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; medizinische und zahnärztliche Versorgung; Sammlung von Hausmüll; Behandlung von Abfall und Abwasser; kleinere Reparaturen von Fahrrädern, Schuhen und Lederwaren sowie Haushaltswäsche; Lieferung von Erdgas, Strom und Fernwärme; Heizöl; Brennholz; Bauarbeiten an Neubauten; Lieferung von unbeweglichem Vermögen; routinemäßige Reinigung von Immobilien; Fitnessstudioleistungen; Tourismusdienstleistungen; Fotografiedienstleistungen; Dienstleistungen von Jockeys; Kunstwerke und Antiquitäten; kurzfristige Vermietung bestimmter Personenkraftwagen; Fahrschulen; tierärztliche Dienstleistungen; Schnittblumen und Pflanzen für dekorative Zwecke; Beton und Betonblöcke; einige Bücher; Eintritt zu Freizeitparks; Beherbergungsleistungen; Restaurant- und Cateringdienstleistungen (ausgenommen Getränke); Friseurdienstleistungen; Speisen zum Mitnehmen; Bars und Cafés
|
9 %
|
Reduziert
|
Bestimmte Lebensmittel; Zeitungen und Zeitschriften; Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen; Nutzung von Sporteinrichtungen; Friseurdienstleistungen; E-Books und digitale Publikationen
|
4,8 %
|
Reduziert
|
Nutztiere zur Verwendung bei der Herstellung von Lebensmitteln; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel
|
0 %
|
Null
|
Einige Lebensmittel; einfache Wachskerzen (ausgenommen Verzierung); bestimmtes Tierfutter; bestimmte Düngemittel; einige Erzeugnisse für die Lebensmittelproduktion; bestimmte Arzneimittel für den menschlichen Gebrauch; bestimmte Tierarzneimittel (ausgenommen Haustiere); bestimmte Hygieneprodukte für Frauen; einige medizinische Geräte; Kleidung und Schuhe für Kinder; innergemeinschaftlicher und internationaler Transport; Schnittblumen und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; Lieferung von Saatgut und Pflanzen für die Lebensmittelproduktion; einige Bücher; Windeln für Kinder
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
22 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
10 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; bestimmte Bücher; Zeitungen und einige Zeitschriften; E-Books mit internationaler Standardbuchnummer (ISBN); Online-Zeitungen und -Zeitschriften; Rundfunkgebühr; einige Sozialwohnungen; einige landwirtschaftliche Betriebsmittel; bestimmte soziale Dienstleistungen; Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung; Bauarbeiten an Neubauten (Erstwohnsitz); Lieferungen von Neubauten (Erstwohnsitz)
|
5 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; einige soziale Dienstleistungen; bestimmter Personenverkehr
|
4 %
|
Reduziert
|
Bestimmte Lebensmittel; bestimmte medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; bestimmte Bücher; Zeitungen und einige periodische Veröffentlichungen; E-Books mit einer internationalen Standardbuchnummer (ISBN); Online-Zeitschriften und -Zeitungen; Rundfunkbeitrag; bestimmte Sozialwohnungen; bestimmte landwirtschaftliche Betriebsmittel; bestimmte soziale Dienstleistungen; Kraftfahrzeuge für Menschen mit Behinderung; Bauleistungen für neue Gebäude (Erstbezug); Lieferungen neuer Gebäude (Erstbezug)
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
21 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
12 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel für Säuglinge; pharmazeutische Produkte; medizinische Produkte für
|
5 %
|
Reduziert
|
Eine Auswahl lokal erzeugter Gemüse- und Obstprodukte
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
21 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
9 %
|
Reduziert
|
Bestimmte innerstaatliche Personenbeförderung; Hotelunterkünfte; Fernwärme; Bücher (ausgenommen E-Books); Brennholz
|
5 %
|
Reduziert
|
Pharmazeutische Produkte; medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Zeitungen und periodische Veröffentlichungen (einige Ausnahmen)
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
17 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
14 %
|
Reduziert
|
Bestimmte Weine; feste mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Holz zur Verwendung als
|
8 %
|
Reduziert
|
Reinigung in Privathaushalten; kleinere Reparaturen von Fahrrädern, Schuhen und
|
3 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel; Erfrischungsgetränke; Kinderkleidung und Schuhe;
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
18 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
7 %
|
Reduziert
|
Hotelunterkünfte; Nutzung von Sporteinrichtungen
|
5 %
|
Reduziert
|
Medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung; Bücher (einschließlich E-Books);
|
0 %
|
Null
|
Bestimmte Lieferungen von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr (ausgenommen einige verarbeitete
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
21 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
9 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel (ausgenommen Lebensmittel für den Tierverzehr); einige
|
0 %
|
Null
|
Besteuerung von Goldmünzen; innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung im Luft- und Seeverkehr
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
23 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
8 %
|
Reduziert
|
Senf, Paprika (Gewürz) und einige verarbeitete Gewürze (z. B. Pfeffer, Thymian); einige unverarbeitete Gewürze (z. B. Kreuzkümmel, Safran, Kurkuma); Fachzeitschriften
|
5 %
|
Reduziert
|
Tropenfrüchte und Zitrusfrüchte, einige essbare Nüsse, Zitrusfrüchte oder Melonenschalen — 5 % wie alle Früchte; Suppen,
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Personenverkehr (ausgenommen
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
23 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
13 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; Eintritt zu bestimmten kulturellen Veranstaltungen; Essen in Restaurants und
|
6 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte;
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
19 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
9 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel; pharmazeutische Produkte; medizinische Ausrüstung für
|
5 %
|
Reduziert
|
Sozialer Wohnungsbau; Bücher (ausgenommen E-Books); Zeitungen und Zeitschriften;
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
20 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
10 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; einige pharmazeutische Produkte; einige medizinische Geräte
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftliche und internationale Personenbeförderung
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
22 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
9,5 %
|
Reduziert
|
Lebensmittel; Wasserversorgung; pharmazeutische Produkte; medizinische Ausrüstung
|
5 %
|
Reduziert
|
E-Books; gedruckte Bücher
|
0 %
|
Null
|
Innergemeinschaftlicher und internationaler Transport (ausgenommen Straßenverkehr)
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
21 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
10 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; Wasserversorgung; bestimmte pharmazeutische Produkte; einige
|
4 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; einige pharmazeutische Produkte; einige medizinische Geräte
|
0 %
|
Null
|
Besteuerung einiger Goldmünzen, Barren und Barren; innergemeinschaftlicher und internationaler Luft- und Seetransport
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
25 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
12 %
|
Reduziert
|
Einige Lebensmittel; alkoholfreie Getränke; Essen zum Mitnehmen; kleinere Reparaturen
|
6 %
|
Reduziert
|
Inländischer Personenverkehr; Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und
|
0 %
|
Null
|
Verschreibungspflichtige oder an Krankenhäuser verkaufte Arzneimittel; Druck- und
|
Steuersatz
|
Art
|
Welche Waren oder Dienstleistungen
|
20 %
|
Standard
|
Alle anderen steuerpflichtigen Waren und Dienstleistungen
|
5 %
|
Reduziert
|
Kindersitze; bestimmte Sozialwohnungen; einige soziale Dienste;
|
0 %
|
Null
|
Einige Sozialwohnungen; gedruckte Bücher (einschließlich E-Books); Zeitungen und