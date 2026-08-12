Kindersitze; bestimmte Sozialwohnungen; einige soziale Dienste; Strom-, Erdgas- und Fernwärmeversorgung ( nur für den Hausgebrauch); einige energiesparende Haushaltsanlagen und -geräte; Flüssiggas und Heizöl (nur für den Hausgebrauch); einige Renovierungen und Reparaturen von Privatwohnungen; einige medizinische Geräte für Menschen mit Behinderung

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