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Land
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Ländercode
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Format
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Zeichen
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Hinweise
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Österreich
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AT
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U12345678
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9
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Das erste Zeichen ist immer ein „U“
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Belgien
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BE
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1234567890
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10
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„0“ vorangestellt, wenn eine 9-stellige Mehrwertsteuernummer angegeben wird
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Bulgarien
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BG
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123456789, 1234567890
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9 oder 10
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Kroatien
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HR
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12345678901
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11
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Zypern
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CY
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12345678X
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9
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Das letzte Zeichen muss immer ein Buchstabe sein
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Tschechische Republik
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CZ
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12345678, 123456789, 1234567890
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8, 9 oder 10
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Dänemark
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DK
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12345678
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8
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Estland
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EE
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123456789
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9
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Finnland
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FI
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12345678
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8
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Frankreich
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FR
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Verschieden
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11
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Kann alphanumerische Zeichen (außer O oder I) an 1./2. Position enthalten
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Deutschland
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DE
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123456789
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9
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Griechenland
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EL
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123456789
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9
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Ungarn
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HU
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123456789
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9
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Irland
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IE
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1234567WA, 1234567FA
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8 oder 9
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Enthält ein oder zwei alphabetische Zeichen am Ende oder in der Mitte
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Italien
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IT
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12345678901
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11
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Lettland
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LV
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12345678901
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11
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Litauen
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LT
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123456789 123456789012
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9 oder 12
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Luxemburg
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LU
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12345678
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8
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Malta
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MT
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12345678
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8
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Niederlande
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NL
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123456789B01 oder 123456789B02
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12
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Das 10. Zeichen ist immer ein „B“; „B02“ wird für Umsatzsteuergruppen verwendet
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Norwegen (nicht EU)
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NO
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123456789MVA
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12
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Polen
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PL
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1234567890
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10
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Portugal
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PT
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123456789
|
9
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Rumänien
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RO
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1234567890
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2 bis 10
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Slowakei
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SK
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1234567890
|
10
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Slowenien
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SI
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12345678
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8
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Spanien
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ES
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X12345678
12345678X
X1234567X
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9
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Kann mit einem Buchstaben beginnen und/oder enden
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Schweden
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SE
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123456789012
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12
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Schweiz (nicht EU)
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CHE
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123.456.789
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9 + Suffix
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Verwendet den Suffix: MWST, TVA oder IVA je nach Sprachregion
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Vereinigtes Königreich (nicht EU)
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GB
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123.456.789
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9 oder 12
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Einige Nummern enthalten 2-stellige Präfixe oder Erweiterungen
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