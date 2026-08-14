Die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften ist für Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Union (EU) Handel treiben, unerlässlich. Die Registrierung für eine Mehrwertsteuernummer in jedem Land, in dem Sie geschäftlich tätig sind, und die Verwendung des korrekten Formats der Mehrwertsteuernummer in Ihrer Berichterstattung sind entscheidende erste Schritte zur Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften. Jeder EU-Mitgliedstaat vergibt seine eigene Mehrwertsteuernummer mit einer einzigartigen Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Diese Kennungen werden verwendet, um grenzüberschreitende Transaktionen zu verfolgen und den Mehrwertsteuerstatus eines Unternehmens zu bestätigen.

EU-Mehrwertsteuernummer können über das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) validiert werden — einem Tool der Europäischen Kommission, das die Legitimität einer EU-Mehrwertsteuernummer bestätigt. Laut der Europäischen Kommission ist die Verwendung der korrekten Mehrwertsteuernummer entscheidend, um Verzögerungen und Strafen aufgrund von Nichteinhaltung zu vermeiden und von Mehrwertsteuerbefreiungen zu profitieren.