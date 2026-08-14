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Format der EU-Mehrwertsteuernummern

Die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften ist für Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Union (EU) Handel treiben, unerlässlich. Die Registrierung für eine Mehrwertsteuernummer in jedem Land, in dem Sie geschäftlich tätig sind, und die Verwendung des korrekten Formats der Mehrwertsteuernummer in Ihrer Berichterstattung sind entscheidende erste Schritte zur Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften. Jeder EU-Mitgliedstaat vergibt seine eigene Mehrwertsteuernummer mit einer einzigartigen Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Diese Kennungen werden verwendet, um grenzüberschreitende Transaktionen zu verfolgen und den Mehrwertsteuerstatus eines Unternehmens zu bestätigen.

 

EU-Mehrwertsteuernummer können über das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) validiert werden — einem Tool der Europäischen Kommission, das die Legitimität einer EU-Mehrwertsteuernummer bestätigt. Laut der Europäischen Kommission ist die Verwendung der korrekten Mehrwertsteuernummer entscheidend, um Verzögerungen und Strafen aufgrund von Nichteinhaltung zu vermeiden und von Mehrwertsteuerbefreiungen zu profitieren.

Wichtige Erkenntnisse

 
  • Jedes EU-Land vergibt Mehrwertsteuernummer in einem eigenen Format, das länderspezifische Präfixe und eine festgelegte Abfolge von Ziffern und/oder Buchstaben kombiniert.
  • Eine gültige Mehrwertsteuernummer ist sowohl für EU- als auch für Nicht-EU-Unternehmen erforderlich, die steuerpflichtige Transaktionen innerhalb der EU durchführen.
  • Unternehmen können das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) nutzen, um in Echtzeit zu überprüfen, ob die EU-Mehrwertsteuernummer eines Kunden oder Lieferanten gültig ist.
  • Die Dauer bis zum Erhalt einer Mehrwertsteuernummer variiert je nach Land, aber Unternehmen erhalten ihren sie in der Regel innerhalb weniger Wochen nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen.

 

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Standardformate für jedes EU-Land sowie für Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich (Nicht-EU-Länder).

Format der EU-Mehrwertsteuernummer

Land

Ländercode

Format

Zeichen

Hinweise

Österreich

AT

U12345678

9

Das erste Zeichen ist immer ein „U“

Belgien

BE

1234567890

10

„0“ vorangestellt, wenn eine 9-stellige Mehrwertsteuernummer angegeben wird

Bulgarien

BG

123456789, 1234567890

9 oder 10

Kroatien

HR

12345678901

11

Zypern

CY

12345678X

9

Das letzte Zeichen muss immer ein Buchstabe sein

Tschechische Republik

CZ

12345678, 123456789, 1234567890

8, 9 oder 10 

Dänemark

DK

12345678

8

Estland

EE

123456789

9

Finnland

FI

12345678

8

Frankreich

FR

Verschieden

11 

Kann alphanumerische Zeichen (außer O oder I) an 1./2. Position enthalten

Deutschland

DE

123456789

9

Griechenland

EL

123456789

9

Ungarn

HU

123456789

9

Irland

IE

1234567WA, 1234567FA

8 oder 9 

Enthält ein oder zwei alphabetische Zeichen am Ende oder in der Mitte

Italien

IT

12345678901

11 

Lettland

LV

12345678901

11 

Litauen

LT

123456789 123456789012

9 oder 12 

Luxemburg

LU

12345678

8

Malta

MT

12345678

8

Niederlande

NL

123456789B01 oder 123456789B02

12

Das 10. Zeichen ist immer ein „B“; „B02“ wird für Umsatzsteuergruppen verwendet

Norwegen (nicht EU)

NO

123456789MVA

12

Polen

PL

1234567890

10

Portugal

PT

123456789

9

Rumänien

RO

1234567890

2 bis 10

Slowakei

SK

1234567890

10 

Slowenien

SI

12345678

8

Spanien

ES

X12345678

12345678X

X1234567X

9

Kann mit einem Buchstaben beginnen und/oder enden

Schweden

SE

123456789012

12

Schweiz (nicht EU)

CHE

123.456.789

9 + Suffix

Verwendet den Suffix: MWST, TVA oder IVA je nach Sprachregion

Vereinigtes Königreich (nicht EU)

GB

123.456.789
Varianten

9 oder 12

Einige Nummern enthalten 2-stellige Präfixe oder Erweiterungen

Was ist eine Mehrwertsteuernummer?

Eine Mehrwertsteuernummer ist eine eindeutige Kennung, die Unternehmen zugewiesen wird, die für die Mehrwertsteuer registriert sind. Diese Kennung, auch als Umsatzsteuercode oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bezeichnet, wird von den Steuerbehörden vergeben, um steuerpflichtige Transaktionen, Zahlungen und Gutschriften zu verfolgen. Für den grenzüberschreitenden Handel innerhalb der EU ist die Mehrwertsteuernummer entscheidend, um Unternehmen zu identifizieren und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

 

Jedes Land in der EU vergibt seine eigene nationale Mehrwertsteuernummer. Unternehmen, die in mehreren EU-Ländern tätig sind, müssen sich möglicherweise separat registrieren und mehr als eine Mehrwertsteuernummer beantragen. Die Regelungen für den One-Stop Shop (OSS) und den Import One-Stop Shop (IOSS) wurden entwickelt, um die Einhaltung der Mehrwertsteuervorschriften in der gesamten EU zu vereinfachen.

Wer benötigt eine Mehrwertsteuernummer?

Jedes Unternehmen, das steuerpflichtige Transaktionen innerhalb der EU durchführt – einschließlich des grenzüberschreitenden Verkaufs von Waren oder der grenzüberschreitenden Erbringung digitaler oder physischer Dienstleistungen – benötigt in der Regel eine Mehrwertsteuernummer. Dies gilt sowohl für in der EU ansässige Unternehmen als auch für Nicht-EU-Verkäufer, die EU-Kunden ansprechen. Eine gültige EU-Mehrwertsteuernummer ist unerlässlich für die Erhebung der Mehrwertsteuer, die Ausstellung konformer Rechnungen und die Geltendmachung von Mehrwertsteuerabzügen oder -befreiungen für innergemeinschaftliche Lieferungen.

Fazit

Ganz gleich, ob Sie ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in der EU oder ein Nicht-EU-Unternehmen sind, das in den europäischen Markt eintritt: Es ist unerlässlich, gültige und korrekt formatierte Mehrwertsteuernummern zu kennen und zu verwenden. Der Einsatz von Tools wie MIAS zur Überprüfung von Mehrwertsteuernummern kann dazu beitragen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, kostspielige Verzögerungen zu vermeiden und einen reibungslosen grenzüberschreitenden Handel aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen zum Format der EU-Mehrwertsteuernummern

Ist eine Mehrwertsteuernummer dasselbe wie die US-amerikanische EIN-Nummer?

Nein, die beiden Nummern sind nicht dasselbe. Eine Mehrwertsteuernummer wird zur Mehrwertsteueridentifikation in Ländern verwendet, die Mehrwertsteuer erheben, während die US-amerikanische EIN-Nummer (Employer Identification Number) von der US-Steuerbehörde für US-amerikanische Steueridentifikationszwecke ausgestellt wird.

 

Haben US-Unternehmen eine Mehrwertsteuernummer?

US-Unternehmen haben nicht automatisch eine Mehrwertsteuernummer, da die USA kein Mehrwertsteuersystem haben. Ein US-Unternehmen kann jedoch eine Mehrwertsteuernummer in einem anderen Land erhalten, wenn es dort zur Registrierung für die Mehrwehrsteuer verpflichtet ist.

 

Benötigt ein US-Unternehmen eine Mehrwertsteuernummer, um in die EU zu verkaufen?

Ja, US-Unternehmen, die Waren oder bestimmte Dienstleistungen in die EU verkaufen, müssen sich je nach Art und Umfang ihrer Transaktionen möglicherweise für die Mehrwertsteuer registrieren lassen und eine EU-Mehrwertsteuernummer beantragen.
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