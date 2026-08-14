Mit Mehrwertsteuer belegte Importe

Im Sinne der EU-Mehrwertsteuer- und Zollvorschriften wird die erstmalige Verbringung von Waren aus einem anderen Nicht-EU-Land in die EU als Einfuhr bezeichnet. Im Allgemeinen wird das Ankunftsland versuchen, seinen allgemeinen Mehrwertsteuersatz (z. B. Deutschland mit 19 %) auf die Importtransaktion zu erheben. Dies muss vor der Freigabe der Waren aus dem Zoll abgeklärt werden. Die Waren befinden sich dann im „freien Verkehr“ und können gelagert und verkauft oder in ein anderes EU-Land versandt werden.

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind von der Mehrwertsteuer befreit

Wenn Sie Waren von einem EU-Land in ein anderes verkaufen oder verbringen, müssen Sie keine Mehrwertsteuer berechnen. Diese Vereinfachung des EU-Mehrwertsteuersystems wurde im Rahmen der Marktwirtschaftsreformen von 1993 eingeführt. Es müssen jedoch einige wichtige Kriterien erfüllt sein:

Beide Parteien der Transaktion müssen eine gültige Mehrwertsteuer haben.

Sie müssen die Mehrwertsteuer Ihres ausländischen Kunden über das EU-MIAS -System überprüfen.

Sie müssen die Mehrwertsteuernummer Ihres Kunden auf Ihrer Verkaufsrechnung vermerken.

Sie müssen den grenzüberschreitenden Warenverkehr durch Belege (z. B. Warenbegleitpapiere) nachweisen.

Die Waren verlassen das Land dann innerhalb einer festgelegten Frist – in der Regel drei Monate.

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt und treten Unregelmäßigkeiten auf, kann das Finanzamt Sie für fehlende Mehrwertsteuer haftbar machen. Wenn Ihr Kunde keine gültige Mehrwertsteuernummer hat oder Sie an Privatpersonen verkaufen, müssen Sie den Mehrwertsteuersatz des Versandlandes berechnen.

