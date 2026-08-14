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Import nach Europa? Wichtige Mehrwertsteuerregeln.

Wenn Ihr Unternehmen Waren in die Europäische Union („EU“) importiert, muss es sich mit komplexen und unterschiedlichen Regeln zur Mehrwertsteuer und deren Berechnung auseinandersetzen. Diese hängen von folgenden Faktoren ab: der Art der Waren, den beteiligten Ländern und deren lokalen Vorschriften sowie davon, ob alle Beteiligten in der Lieferkette mehrwertsteuerlich registriert sind oder nicht.

 

Im Folgenden sind einige der Punkte aufgeführt, die Unternehmen berücksichtigen müssen. Erstens: Handelt es sich um eine Einfuhr oder eine innergemeinschaftliche Lieferung von Waren?

Import oder innergemeinschaftliche Lieferung?

Mit Mehrwertsteuer belegte Importe

 

Im Sinne der EU-Mehrwertsteuer- und Zollvorschriften wird die erstmalige Verbringung von Waren aus einem anderen Nicht-EU-Land in die EU als Einfuhr bezeichnet. Im Allgemeinen wird das Ankunftsland versuchen, seinen allgemeinen Mehrwertsteuersatz (z. B. Deutschland mit 19 %) auf die Importtransaktion zu erheben. Dies muss vor der Freigabe der Waren aus dem Zoll abgeklärt werden. Die Waren befinden sich dann im „freien Verkehr“ und können gelagert und verkauft oder in ein anderes EU-Land versandt werden.

 

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind von der Mehrwertsteuer befreit

 

Wenn Sie Waren von einem EU-Land in ein anderes verkaufen oder verbringen, müssen Sie keine Mehrwertsteuer berechnen. Diese Vereinfachung des EU-Mehrwertsteuersystems wurde im Rahmen der Marktwirtschaftsreformen von 1993 eingeführt. Es müssen jedoch einige wichtige Kriterien erfüllt sein:

 

  • Beide Parteien der Transaktion müssen eine gültige Mehrwertsteuer haben.
  • Sie müssen die Mehrwertsteuer Ihres ausländischen Kunden über das EU-MIAS -System überprüfen.
  • Sie müssen die Mehrwertsteuernummer Ihres Kunden auf Ihrer Verkaufsrechnung vermerken.
  • Sie müssen den grenzüberschreitenden Warenverkehr durch Belege (z. B. Warenbegleitpapiere) nachweisen.
  • Die Waren verlassen das Land dann innerhalb einer festgelegten Frist – in der Regel drei Monate.

 

Werden diese Bedingungen nicht erfüllt und treten Unregelmäßigkeiten auf, kann das Finanzamt Sie für fehlende Mehrwertsteuer haftbar machen. Wenn Ihr Kunde keine gültige Mehrwertsteuernummer hat oder Sie an Privatpersonen verkaufen, müssen Sie den Mehrwertsteuersatz des Versandlandes berechnen.

Benötigen Sie eine EU-Mehrwertsteuernummer oder eine Registrierung, um Waren zu importieren?

Wahrscheinlich. Die Steuerbehörden werden jede Warenbewegung und potenzielle Steuerschuld unter einer eindeutigen Mehrwertsteuernummer eines Unternehmens erfassen wollen. Dies umfasst sowohl Importe als auch innergemeinschaftliche Lieferungen.

 

Wenn Sie also Waren in die EU importieren, verlangt der Zoll entweder von Ihnen oder von Ihrem Kunden eine gültige EU-Mehrwertsteuernummer. Da Sie aus geschäftlichen Gründen den Zollwert der Waren Ihrem Kunden in der Regel nicht offenlegen möchten, ist es besser, wenn Sie die Mehrwertsteuernummer angeben. Zudem bestehen viele Kunden mittlerweile darauf, dass die Waren vollständig mehrwertsteuerlich abgefertigt werden.

 

Dies verpflichtet Sie dann, eine gültige Mehrwertsteuernummer anzugeben oder eine solche zu beantragen, falls Sie noch keine haben. Unternehmen sollten vorsichtig sein, wenn sie Einfuhrmehrwertsteuer zahlen, ohne eine gültige EU-Mehrwertsteuernummer zu haben. Einige Länder (z. B. Italien und Polen) können den Prozess der Rückforderung der an den Zoll gezahlten Mehrwertsteuer sehr kompliziert und langwierig gestalten.

Was, wenn Sie keine Mehrwertsteuernummer im Einfuhrland haben?

Wenn Sie ein EU-Unternehmen aus einem anderen Staat als dem Einfuhrland oder dem Land des innergemeinschaftlichen Eingangs sind, können Sie Ihre inländische Mehrwertsteuernummer verwenden.

 

Es kann jedoch Umstände geben, unter denen diese nicht gültig ist. Wenn beispielsweise ein französisches Unternehmen nach Deutschland importiert, die Waren dann aber lokal verkauft, benötigt es möglicherweise eine deutsche Mehrwertsteuerregistrierung. Hätte es die Waren nach Spanien verbracht, hätte es möglicherweise keine spanische Mehrwertsteuernummer benötigt.

 

Wenn Sie ein Nicht-EU-Unternehmen sind, müssen Sie Ihr Nicht-EU-Unternehmen mit ziemlicher Sicherheit in mindestens einem EU-Land als nicht ansässigen Mehrwertsteuerpflichtigen registrieren. In einigen Ländern gibt es spezielle Regelungen, um Importe von dieser Anforderung zu befreien (z. B. Niederlande), und/oder Programme zum Aufschub der Mehrwertsteuerzahlung (z. B. in der Tschechischen Republik).

 

Sie können den Mehrwertsteuer-Registrierungsprozess in unserem Briefing zur EU-Mehrwertsteuerregistrierung nachlesen.

EU-Mehrwertsteueraufschub

Viele Länder bieten hervorragende Regelungen zum Mehrwertaufschub an.  Die niederländische Regelung zur Einfuhrmehrwertsteuer ist sehr beliebt. Die belgische Regelung zur Einfuhrmehrwertsteuer wurde kürzlich verbessert.
Klicken Sie hier für Informationen zum zollfreien Warenimport und zur EU-Mehrwertsteuer
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