Vorschriften für Mehrwertsteuerrechnungen in der EU

Mehrwertsteuerrechnungen dienen als wichtige Aufzeichnung und Nachweis für die Steuerpflicht sowie die Berechnung, Verbuchung und Erstattungsfähigkeit der Mehrwertsteuer. Sie ermöglichen Lieferanten, Kunden und den Steuerbehörden die Kommunikation und unterstützen die europäische Mehrwertsteuerbehandlung der Lieferung steuerpflichtiger Waren oder Dienstleistungen.



Die EU und die nationalen Steuerbehörden haben daher eine Vielzahl von Anforderungen an das Format und die Informationen von Mehrwertsteuerrechnungen festgelegt, die alle Parteien einhalten müssen, um Probleme bei Steuerprüfungen zu vermeiden.



Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über die gängigen Anforderungen in den 27 EU-Mitgliedstaaten. Unser Briefing zu den neuesten Anforderungen für die Verwendung von elektronischen Mehrwertsteuerrechnungen können Sie hier ebenfalls lesen.

