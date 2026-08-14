Vorschriften für Mehrwertsteuerrechnungen in der EU

Alle in der EU mehrwertsteuerlich registrierten Unternehmen müssen Mehrwertsteuerrechnungen für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen ausstellen. Es gibt zunehmend einige niedrigere Schwellenwerte für Rechnungen, bei denen eine vollständige Mehrwertsteuerrechnung erforderlich sein kann. Dies sind in der Regel etwa 200 Euro.
Obwohl in der Regel der Lieferant die Rechnung erstellen und versenden muss, kann vereinbart werden, dass der Kunde dies im Rahmen einer Ausnahmeregelung, der sogenannten „Selbstfakturierung“, tut.