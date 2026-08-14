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Vorschriften für Mehrwertsteuerrechnungen in der EU

Zweck von Mehrwertsteuerrechnungen

Mehrwertsteuerrechnungen dienen als wichtige Aufzeichnung und Nachweis für die Steuerpflicht sowie die Berechnung, Verbuchung und Erstattungsfähigkeit der Mehrwertsteuer. Sie ermöglichen Lieferanten, Kunden und den Steuerbehörden die Kommunikation und unterstützen die europäische Mehrwertsteuerbehandlung der Lieferung steuerpflichtiger Waren oder Dienstleistungen.

Die EU und die nationalen Steuerbehörden haben daher eine Vielzahl von Anforderungen an das Format und die Informationen von Mehrwertsteuerrechnungen festgelegt, die alle Parteien einhalten müssen, um Probleme bei Steuerprüfungen zu vermeiden.

Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über die gängigen Anforderungen in den 27 EU-Mitgliedstaaten. Unser Briefing zu den neuesten Anforderungen für die Verwendung von elektronischen Mehrwertsteuerrechnungen können Sie hier ebenfalls lesen.

Grundlegende Anforderungen an die Mehrwertsteuerrechnung

Alle in der EU mehrwertsteuerlich registrierten Unternehmen müssen Mehrwertsteuerrechnungen für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen ausstellen. Es gibt zunehmend einige niedrigere Schwellenwerte für Rechnungen, bei denen eine vollständige Mehrwertsteuerrechnung erforderlich sein kann. Dies sind in der Regel etwa 200 Euro.

 

Obwohl in der Regel der Lieferant die Rechnung erstellen und versenden muss, kann vereinbart werden, dass der Kunde dies im Rahmen einer Ausnahmeregelung, der sogenannten „Selbstfakturierung“, tut.

Welche Informationen sind auf einer EU-Mehrwertsteuerrechnung erforderlich?

Obwohl es immer noch einige Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Rechnungsanforderungen gibt, sind die folgenden grundlegenden Anforderungen üblich:

 

  • Rechnungsdatum
  • Eindeutige Rechnungsnummer, die fortlaufend sein sollte
  • Name und Anschrift des Lieferanten und des Kunden
  • Mehrwertsteuernummer des Lieferanten
  • Beschreibung der gelieferten Waren, einschließlich Mengen
  • Das Datum der Lieferung der Waren oder Dienstleistungen, wenn es sich wesentlich vom Rechnungsdatum unterscheidet
  • Berechneter Nettobetrag
  •  EU-Mehrwertsteuersatz, Betrag und Bruttobetrag
  • Fremdwährungskurs, wenn eine andere Währung als die Landeswährung des Lieferanten verwendet wird (dieser Kurs muss auf dem lokalen Steuerrecht basieren, z. B. ein Zentralbankkurs in Frankreich
Klicken Sie hier für Informationen zum zollfreien Warenimport und zur EU-Mehrwertsteuer
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