Bis 2003 mussten alle Unternehmen, die grenzüberschreitend innerhalb der Europäischen Union handelten, in jedem Land, in dem sie eine steuerpflichtige Lieferung erbrachten, einen lokalen Steuervertreter benennen. Diese Anforderung wurde durch die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/65/EG vereinfacht, die die EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtete, Unternehmen stattdessen die direkte Registrierung bei den zuständigen Steuerbehörden zu ermöglichen.
In mehreren Ländern gibt es immer noch Hindernisse für die direkte Mehrwertsteuerregistrierung. Dies reicht von Finanzämtern, die sich weigern, einfache Erklärungen zu den Compliance-Anforderungen und Meldeverfahren in einer anderen als der Landessprache zu geben, z. B. in Frankreich und Spanien, bis hin zur immer noch erforderlichen förmlichen Bestellung eines lokalen Steuervertreters, z. B. in Polen und Bulgarien. Wenn das EU-Unternehmen Waren in mehrere EU-Länder importiert, gibt es außerdem liquiditätsfreundliche Regelungen, die die Bestellung eines Steuervertreters (siehe unten) beinhalten.