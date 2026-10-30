Für Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen in europäischen Ländern anbieten, kann die Verpflichtung bestehen, sich als nicht ansässiger Mehrwertsteuerpflichtiger mehrwertsteuerlich registrieren zu lassen. Damit verlangt die Steuerbehörde unter Umständen auch, dass das Unternehmen einen Steuervertreter im Zielland benennt. Prüfen Sie, welche Länder einen Steuervertreter für Mehrwertsteuerzwecke vorschreiben. Dieses steuerlich registrierte Unternehmen wird der lokale Vertreter des Unternehmens sein und sich um Anfragen und Meldepflichten des Unternehmens im Umgang mit den Steuerbehörden kümmern. Sie können auch für die Mehrwertsteuerschuld des Unternehmens haftbar gemacht werden. Kontaktieren Sie Avalara, um mehr über die umfassenden, internen Dienstleistungen zur Steuervertretung in Europa und weltweit zu erfahren. Nach dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs, dem Brexit, gibt es neue Regeln für die Steuervertretung.