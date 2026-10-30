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Benötigen Sie einen Steuervertreter für Mehrwertsteuerzwecke im EU-Handel?

Für Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen in europäischen Ländern anbieten, kann die Verpflichtung bestehen, sich als nicht ansässiger Mehrwertsteuerpflichtiger mehrwertsteuerlich registrieren zu lassen. Damit verlangt die Steuerbehörde unter Umständen auch, dass das Unternehmen einen Steuervertreter im Zielland benennt. Prüfen Sie, welche Länder einen Steuervertreter für Mehrwertsteuerzwecke vorschreiben. Dieses steuerlich registrierte Unternehmen wird der lokale Vertreter des Unternehmens sein und sich um Anfragen und Meldepflichten des Unternehmens im Umgang mit den Steuerbehörden kümmern. Sie können auch für die Mehrwertsteuerschuld des Unternehmens haftbar gemacht werden. Kontaktieren Sie Avalara, um mehr über die umfassenden, internen Dienstleistungen zur Steuervertretung in Europa und weltweit zu erfahren. Nach dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs, dem Brexit, gibt es neue Regeln für die Steuervertretung.

Wann ist ein Steuervertreter für die Mehrwertsteuer erforderlich

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Situationen, in denen ein Steuervertreter erforderlich sein kann.
 

 

1) EU-Unternehmen

Bis 2003 mussten alle Unternehmen, die grenzüberschreitend innerhalb der Europäischen Union handelten, in jedem Land, in dem sie eine steuerpflichtige Lieferung erbrachten, einen lokalen Steuervertreter benennen. Diese Anforderung wurde durch die EU-Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/65/EG vereinfacht, die die EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtete, Unternehmen stattdessen die direkte Registrierung bei den zuständigen Steuerbehörden zu ermöglichen.
In mehreren Ländern gibt es immer noch Hindernisse für die direkte Mehrwertsteuerregistrierung. Dies reicht von Finanzämtern, die sich weigern, einfache Erklärungen zu den Compliance-Anforderungen und Meldeverfahren in einer anderen als der Landessprache zu geben, z. B. in Frankreich und Spanien, bis hin zur immer noch erforderlichen förmlichen Bestellung eines lokalen Steuervertreters, z. B. in Polen und Bulgarien. Wenn das EU-Unternehmen Waren in mehrere EU-Länder importiert, gibt es außerdem liquiditätsfreundliche Regelungen, die die Bestellung eines Steuervertreters (siehe unten) beinhalten.

2) Nicht-EU-Unternehmen

Mehr als die Hälfte der 27 EU-Mitgliedstaaten verpflichtet Unternehmen von außerhalb der EU, einen Steuervertreter zu benennen, wenn sie steuerpflichtige Dienstleistungen innerhalb ihrer Staatsgrenzen erbringen. Länder wie das Vereinigte Königreich, Deutschland und die Tschechische Republik haben die Anforderung inzwischen zurückgezogen.
Da die Pflicht zur Bestellung eines Steuervertreters und die potenzielle Stellung von Bankgarantien (siehe unten) äußerst aufwendig sein kann, haben sich viele Nicht-EU-Unternehmen dafür entschieden, eine Gesellschaft in einem EU-Land zu gründen, die dann als Plattform genutzt werden kann, um vereinfachte Direktregistrierungen im restlichen europäischen Wirtschaftsraum zu erhalten.

3) EU-Import

Werden Waren zum ersten Mal in die EU eingeführt, muss eine Mehrwertsteuernummer vorgelegt werden, um die Waren durch den Zoll abfertigen zu können. Traditionell wurde dies vom Endkunden erledigt. Zunehmend versuchen die Verkäufer jedoch, dies zu tun, um die Kostenbewertung vertraulich zu halten und ihren Kunden einen Tür-zu-Tür-Service zu bieten.
Das bedeutet, dass nicht ansässige Unternehmen mehr denn je bestrebt sind, Mehrwertsteuernummern für Importzwecke zu erhalten. Für Nicht-EU-Unternehmen ist hierfür in den meisten Ländern weiterhin ein Steuervertreter erforderlich. Während EU-Unternehmen in der Regel keinen Steuervertreter benötigen, gibt es eine Reihe von Regelungen zum Aufschub der Mehrwertsteuer, die dem Importeur erhebliche Liquiditätsvorteile verschaffen können. Diese erfordern oft die Bestellung eines lokalen Steuervertreters.

4) Handel mit Waren unter Zollverschluss und Zollbefreiung

Zusätzlich können EU- und Nicht-EU-Händler von Rohstoffen (Öl, Gas, Chemikalien, Pharmazeutika usw.) unter Zollverschluss mehrwertsteuerfrei handeln, wenn sie einen lokalen Steuervertreter beauftragen. Länder wie die Niederlande und Belgien mit großen Häfen bieten spezielle Regelungen für Rohstoffhändler, um die Mehrwertsteuer-Abflüsse zu reduzieren.

5) Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union betreiben eine Reihe von Ländern ein ähnliches System, um ausländischen Unternehmen den Handel innerhalb ihrer Grenzen ohne eine lokale Tochtergesellschaft oder Niederlassungen zu ermöglichen. Dies erfordert in der Regel die Bestellung eines lokalen Steuervertreters für die Zwecke der Mehrwertsteuer sowie der Waren- und Dienstleistungssteuer. Zu den Ländern gehören: Norwegen, Schweiz, Island, Japan, Südafrika, Australien und Südkorea.

Rolle und Haftung des Steuervertreters

Die Steuerbehörden betrachten einen Steuervertreter als den lokalen Vertreter des ausländischen Händlers. In vielen Fällen haftet der Steuervertreter weiterhin gesamtschuldnerisch für die Steuern des Händlers. Daher ist es in der Branche üblich, eine vollständige Bankbürgschaft zugunsten des Steuervertreters zu verlangen, um diesen vor Verlusten zu schützen.

 

 

In den meisten Ländern ist der Steuervertreter gemäß den örtlichen Steuergesetzen verpflichtet, Folgendes sicherzustellen:

  • Der ausländische Händler ist ordnungsgemäß beim örtlichen Finanzamt registriert
  • Der Händler erfüllt alle Vorschriften bezüglich Rechnungsstellung, Mehrwertsteuerbehandlung, Wechselkursen usw.
  • Er führt Buchhaltungsunterlagen gemäß den lokalen Standards und hält diese für die Prüfung durch die lokalen Steuerbehörden bereit.
  • Alle Mehrwertsteuererklärungen und zugehörigen Einreichungen werden korrekt erstellt und eingereicht
  • Anfragen und Steuerprüfungen des Finanzamtes werden professionell bearbeitet
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