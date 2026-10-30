EU-Länder mit Steuervertreter für die Mehrwertsteuer

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EU-Land
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Steuervertreter erforderlich?
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Kommentare
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Österreich
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Ja
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Mehrwertsteuervertreter ohne gemeinsame Haftung erforderlich
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Ja
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Bulgarien
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Ja
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Kroatien
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Ja
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Zypern
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Ja
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Einige Ausnahmen für Direktregistrierungen
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Tschechische Republik
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Dänemark
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Ja
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Estland
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Ja
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Finnland
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Einige Ausnahmen für Fernabsatzhändler
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Deutschland
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Mehrwertsteuervertreter ohne gemeinsame Haftung erforderlich
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Griechenland
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Ja
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Ungarn
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Ja
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Irland
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Ja
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Lettland
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Litauen
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Ja
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Luxemburg
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Barhinterlegung beim Finanzamt kann erforderlich sein
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Malta
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Einige Ausnahmen
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Niederlande
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Ja
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Nur für Einfuhrmehrwertsteuerlizenzen
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Ja
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Portugal
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Ja
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Rumänien
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Ja
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Slowakei
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Slowenien
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Ja
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Ja
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Nicht gesamtschuldnerisch haftbar
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Schweden
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Ja
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Mehrwertsteuervertreter ohne gemeinsame Haftung erforderlich
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Nicht EU
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Steuervertreter erforderlich?
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Kommentare
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Island
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Ja
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Norwegen
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Ja
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Nicht mehr für EU-Unternehmen
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Schweiz
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Ja
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Vereinigtes Königreich
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Nur auf Verlangen des Finanzamtes