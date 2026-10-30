EU-Länder mit Steuervertreter für die Mehrwertsteuer

Die folgenden EU-Länder verlangen einen Steuervertreter für Unternehmen, die nicht in der EU ansässig sind, aber eine lokale EU-Mehrwertsteuerregistrierung haben. Die Anforderungen variieren je nach Land, Standort des Steuerpflichtigen und Geschäftsmodell. Betrachten Sie diese Informationen daher bitte als erste Orientierungshilfe. Die EU plant, Kooperationsabkommen zur gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen mit Nicht-Mitgliedstaaten zu unterzeichnen, die die Notwendigkeit einer Steuervertretung für Unternehmen, die aus den Unterzeichnerstaaten in die EU kommen, beseitigen sollen. Bislang hat die EU ein solches Abkommen nur mit Norwegen unterzeichnet. Im Rahmen der Bexit-Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem EU-Mehrwertsteuersystem wird dies diskutiert, damit britische Unternehmen nicht verpflichtet sind, Vertreter in den unten genannten Staaten zu benennen. Avalara kann Ihrem Unternehmen auf Anfrage kostenlose Informationen zur Verfügung stellen. Avalara bietet für all diese Länder einen internen Steuervertreterdienst als Teil seines automatisierten Dienstes der Mehrwertsteuerregistrierung und -erklärungen an. Kontaktieren Sie uns , um zu erfahren, ob Sie einen Steuervertreter benötigen.