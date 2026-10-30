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EU-Länder mit Steuervertreter für die Mehrwertsteuer

Die folgenden EU-Länder verlangen einen Steuervertreter  für Unternehmen, die nicht in der EU ansässig sind, aber eine lokale EU-Mehrwertsteuerregistrierung haben. Die Anforderungen variieren je nach Land, Standort des Steuerpflichtigen und Geschäftsmodell. Betrachten Sie diese Informationen daher bitte als erste Orientierungshilfe. Die EU plant, Kooperationsabkommen zur gegenseitigen Amtshilfe in Steuersachen mit Nicht-Mitgliedstaaten zu unterzeichnen, die die Notwendigkeit einer Steuervertretung für Unternehmen, die aus den Unterzeichnerstaaten in die EU kommen, beseitigen sollen. Bislang hat die EU ein solches Abkommen nur mit Norwegen unterzeichnet. Im Rahmen der Bexit-Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem EU-Mehrwertsteuersystem wird dies diskutiert, damit britische Unternehmen nicht verpflichtet sind, Vertreter in den unten genannten Staaten zu benennen. Avalara kann Ihrem Unternehmen auf Anfrage kostenlose Informationen zur Verfügung stellen. Avalara bietet für all diese Länder einen internen Steuervertreterdienst als Teil seines automatisierten Dienstes der Mehrwertsteuerregistrierung und -erklärungen an. Kontaktieren Sie uns , um zu erfahren, ob Sie einen Steuervertreter benötigen.

EU-Land

Steuervertreter erforderlich?

Kommentare

Österreich

Ja

Mehrwertsteuervertreter ohne gemeinsame Haftung erforderlich

Belgien

Ja

Bulgarien

Ja

Kroatien

Ja

Zypern

Ja

Einige Ausnahmen für Direktregistrierungen

Tschechische Republik

Dänemark

Ja

Estland

Ja

Finnland

Einige Ausnahmen für Fernabsatzhändler

Frankreich

Deutschland

Mehrwertsteuervertreter ohne gemeinsame Haftung erforderlich

Griechenland

Ja

Ungarn

Ja

Irland

Italien

Ja

Lettland

Litauen

Ja

Luxemburg

Barhinterlegung beim Finanzamt kann erforderlich sein

Malta

Einige Ausnahmen

Niederlande

Ja

Nur für Einfuhrmehrwertsteuerlizenzen

Polen

Ja

Portugal

Ja

Rumänien

Ja

Slowakei

Slowenien

Ja

Spanien

Ja

Nicht gesamtschuldnerisch haftbar

Schweden

Ja

Mehrwertsteuervertreter ohne gemeinsame Haftung erforderlich

Nicht EU

Steuervertreter erforderlich?

Kommentare

Island

Ja

Norwegen

Ja

Nicht mehr für EU-Unternehmen

Schweiz

Ja

Vereinigtes Königreich

Nur auf Verlangen des Finanzamtes
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