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Acer utiliza Avalara VAT Reporting para optimizar su proceso de gestión del IVA

La solución VAT Reporting de Avalara respalda el negocio de comercio electrónico de Acer, caracterizado por su constante evolución. Ayuda a Acer a aprovechar los beneficios de la optimización del IVA en la cadena de suministro, a la vez que ahorra al equipo de impuestos una increíble cantidad de tiempo.

Información general sobre la empresa

Fundada en 1976, hoy Acer es una de las principales empresas de TIC del mundo. De cara al futuro, Acer se centra en hacer posible un mundo en el que el hardware, el software y los servicios se fusionen entre sí para abrir nuevas posibilidades tanto para los consumidores como para las empresas.

 

Esta multinacional, que mantiene relaciones comerciales con más de 90 países de la región EMEA, cuenta con un departamento fiscal para esta zona que no es apto para quienes no soporten las emociones fuertes.

 

Posky Idnani, director fiscal de Acer para la región EMEA, explica: «El departamento fiscal de Acer para la región EMEA ha estado a la vanguardia a la hora de adaptarse al panorama de los impuestos en constante evolución, y el cumplimiento de las obligaciones fiscales es un aspecto fundamental en todo lo que hacemos». «El sector del comercio electrónico, en constante evolución, exige específicamente una respuesta rápida y precisa para la gestión del IVA».

 

La optimización del IVA en la cadena de suministro es una ciencia compleja que abarca todos los aspectos de la interacción de la empresa con los proveedores, especialmente cuando las piezas se envían a través de las fronteras dentro del proceso de fabricación.

 

Como explica Posky: «Optimizar las cadenas del IVA consiste, fundamentalmente, en optimizar la liquidez y establecer los procesos adecuados con nuestra red de proveedores corporativos para que sea más eficiente en lo que respecta al IVA». «No te interesa pagar un IVA que no puedas recuperar ni repercutir a los clientes, por ejemplo, por la importación de componentes».

 

«Estructurar la cadena de suministro para que sea lo más económica posible para ti y para tus clientes significa asegurarse de que todos los acuerdos contractuales tengan las cláusulas adecuadas para que el proceso sea eficiente en materia de IVA», continúa. «Esto abre un mundo de complejidad, ya que el IVA siempre sigue los movimientos de mercancías, mientras que en el caso de los servicios hay que tener en cuenta los acuerdos de «facturación a», que se rigen por normas de IVA diferentes». «Existe una gran complejidad en torno a los movimientos, las normas sobre el lugar de suministro, el uso y el disfrute y, sobre todo, el momento en que se producen».

«Todo el proceso es fluido y ahorra una cantidad de tiempo increíble».

  • — Geoff Gill
  • Director de finanzas, Atmos International
     

Encontrar una solución para afrontar la complejidad de la declaración del IVA en la UE

Acer tiene su propio sistema ERP que ha sido desarrollado internamente. Parte del desafío para el equipo fiscal de Acer era asegurarse de que sus datos pudieran adaptarse a los diferentes requisitos de presentación de declaraciones en distintos países. Una situación que se complica aún más por el hecho de que incluso los países de la UE que han adoptado el modelo de declaración SAF-T pueden requerir datos justificativos diferentes.

 

Para lograr una optimización satisfactoria de la cadena de suministro es necesario conocer a fondo la normativa del IVA y su aplicación, lo que a su vez se complica aún más por los continuos intentos de la UE de mejorar su propia eficiencia, que a menudo complican aún más la vida al contribuyente del IVA. Gracias a su colaboración con Avalara, Acer tiene acceso a los conocimientos detallados sobre el IVA de su equipo de especialistas, que se encargan de que la presentación de declaraciones de IVA esté siempre al día con la normativa, los tipos impositivos y los requisitos más recientes.

«Una de las razones por las que elegimos Avalara en lugar de la competencia fue que nos permitió desarrollar automatizaciones mucho más innovadoras y útiles que pueden integrarse en nuestro flujo de trabajo habitual».

  • — Posky Idnani
  • Gerente de impuestos para EMEA - Acer
     

VAT Reporting automatiza y simplifica los procesos

La clave del éxito con el IVA reside en disponer de los datos maestros correctos, que pueden estar repartidos por toda la organización en diferentes instancias de la aplicación ERP. Es aquí donde, gracias al uso de Avalara VAT Reporting, el equipo de Acer ha podido optimizar enormemente su proceso de gestión del IVA y reducir drásticamente los errores y las omisiones.

 

«A las autoridades fiscales no les gustan los errores, que pueden acabar costándole mucho más que el coste de implementar tecnologías para evitarlos», comenta Posky. «Lo que hemos hecho con VAT Reporting es integrarlo en nuestro procesamiento de ERP/IVA para que cada transacción se procese sin problemas a través de VAT Reporting y se verifique sobre la marcha».

 

La estructura de datos necesaria para integrar VAT Reporting con tantas instancias de la aplicación ERP, en los 17 países que ya tienen en funcionamiento su solución de Avalara, es muy detallada. Mientras que históricamente el controlador de IVA de cada país descargaba y conciliaba informes para preparar las declaraciones mensuales en Excel, el sistema ahora está automatizado para extraer los datos lógicos de IVA de todos los sistemas. Los datos se filtran, se comprueban y se cargan cada día en VAT Reporting como un proceso por lotes.

 

VAT Reporting realiza más de 140 comprobaciones e identifica cualquier problema con los datos. Algunos de ellos se autocorrigen en el sistema, mientras que otros que reflejan errores en los datos maestros se marcarán y rechazarán, y se alertará a los gestores de datos locales para que corrijan los datos de origen y vuelvan a cargar el archivo corregido.

 

«Todo el proceso es fluido y supone un ahorro de tiempo increíble», comenta Posky, «y nos ha permitido desarrollar algunos aspectos aún más interesantes del sistema, como un panel de control de BI para VAT Reporting que nos permite mostrar a los responsables locales cómo se compara la calidad de sus datos con la de otros y de dónde proceden los errores».

Avalara ayuda a Acer a innovar

La automatización de tu proceso de gestión del IVA, con el ahorro de tiempo y la reducción de riesgos que ello conlleva, es solo una de las ventajas que Acer ha obtenido al colaborar con Avalara. Posky indica: «Una de las razones por las que elegimos Avalara en lugar de su competencia fue que nos permitió desarrollar automatizaciones mucho más innovadoras y útiles que pueden integrarse en nuestro flujo de trabajo habitual».

 

Los equipos de Avalara no solo ayudaron a Acer a garantizar una integración perfecta con su sistema ERP propio, sino que también están colaborando con ellos para afrontar los retos futuros. Posky continúa: «Es fantástico poder contar con socios comerciales de confianza como Avalara para asegurarnos de que hacemos las cosas bien». Es un viaje apasionante y estamos deseando llevarlo al siguiente nivel a medida que empecemos a implementar sistemas en tiempo real como AvaTax, que prevemos que volverá a ofrecer una enorme eficiencia.

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