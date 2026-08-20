Fundada en 1976, hoy Acer es una de las principales empresas de TIC del mundo. De cara al futuro, Acer se centra en hacer posible un mundo en el que el hardware, el software y los servicios se fusionen entre sí para abrir nuevas posibilidades tanto para los consumidores como para las empresas.
Esta multinacional, que mantiene relaciones comerciales con más de 90 países de la región EMEA, cuenta con un departamento fiscal para esta zona que no es apto para quienes no soporten las emociones fuertes.
Posky Idnani, director fiscal de Acer para la región EMEA, explica: «El departamento fiscal de Acer para la región EMEA ha estado a la vanguardia a la hora de adaptarse al panorama de los impuestos en constante evolución, y el cumplimiento de las obligaciones fiscales es un aspecto fundamental en todo lo que hacemos». «El sector del comercio electrónico, en constante evolución, exige específicamente una respuesta rápida y precisa para la gestión del IVA».
La optimización del IVA en la cadena de suministro es una ciencia compleja que abarca todos los aspectos de la interacción de la empresa con los proveedores, especialmente cuando las piezas se envían a través de las fronteras dentro del proceso de fabricación.
Como explica Posky: «Optimizar las cadenas del IVA consiste, fundamentalmente, en optimizar la liquidez y establecer los procesos adecuados con nuestra red de proveedores corporativos para que sea más eficiente en lo que respecta al IVA». «No te interesa pagar un IVA que no puedas recuperar ni repercutir a los clientes, por ejemplo, por la importación de componentes».
«Estructurar la cadena de suministro para que sea lo más económica posible para ti y para tus clientes significa asegurarse de que todos los acuerdos contractuales tengan las cláusulas adecuadas para que el proceso sea eficiente en materia de IVA», continúa. «Esto abre un mundo de complejidad, ya que el IVA siempre sigue los movimientos de mercancías, mientras que en el caso de los servicios hay que tener en cuenta los acuerdos de «facturación a», que se rigen por normas de IVA diferentes». «Existe una gran complejidad en torno a los movimientos, las normas sobre el lugar de suministro, el uso y el disfrute y, sobre todo, el momento en que se producen».