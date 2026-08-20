La clave del éxito con el IVA reside en disponer de los datos maestros correctos, que pueden estar repartidos por toda la organización en diferentes instancias de la aplicación ERP. Es aquí donde, gracias al uso de Avalara VAT Reporting, el equipo de Acer ha podido optimizar enormemente su proceso de gestión del IVA y reducir drásticamente los errores y las omisiones.

«A las autoridades fiscales no les gustan los errores, que pueden acabar costándole mucho más que el coste de implementar tecnologías para evitarlos», comenta Posky. «Lo que hemos hecho con VAT Reporting es integrarlo en nuestro procesamiento de ERP/IVA para que cada transacción se procese sin problemas a través de VAT Reporting y se verifique sobre la marcha».

La estructura de datos necesaria para integrar VAT Reporting con tantas instancias de la aplicación ERP, en los 17 países que ya tienen en funcionamiento su solución de Avalara, es muy detallada. Mientras que históricamente el controlador de IVA de cada país descargaba y conciliaba informes para preparar las declaraciones mensuales en Excel, el sistema ahora está automatizado para extraer los datos lógicos de IVA de todos los sistemas. Los datos se filtran, se comprueban y se cargan cada día en VAT Reporting como un proceso por lotes.

VAT Reporting realiza más de 140 comprobaciones e identifica cualquier problema con los datos. Algunos de ellos se autocorrigen en el sistema, mientras que otros que reflejan errores en los datos maestros se marcarán y rechazarán, y se alertará a los gestores de datos locales para que corrijan los datos de origen y vuelvan a cargar el archivo corregido.

«Todo el proceso es fluido y supone un ahorro de tiempo increíble», comenta Posky, «y nos ha permitido desarrollar algunos aspectos aún más interesantes del sistema, como un panel de control de BI para VAT Reporting que nos permite mostrar a los responsables locales cómo se compara la calidad de sus datos con la de otros y de dónde proceden los errores».