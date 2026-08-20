Aunque la automatización de la gestión de los impuestos sobre las ventas y el uso es solo un componente de los servicios de comercio electrónico que ofrece Acuity, el presidente Matthew May afirmó que era el más desafiante porque la empresa tiene clientes en todo el país y las leyes fiscales varían de un estado a otro.

En 2018, la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. anuló una antigua norma de presencia física, lo que permitió a los estados exigir a los vendedores a distancia que recaudaran y remitieran el impuesto sobre las ventas. Dado que cada estado establece su propio umbral de ventas para las obligaciones fiscales, así como las normas de tipo impositivo y tributación, el impacto en las empresas fue considerable.

Aunque Acuity contaba con experiencia en materia de impuestos estatales y locales (SALT), intentar mantenerse al día con el aumento de los requisitos en el ámbito de la presentación de declaraciones para miles de jurisdicciones resultaba engorroso y propenso a errores, lo que se traducía en un mayor riesgo de incumplimiento y sanciones.