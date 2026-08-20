Acuity tiene como misión mejorar los negocios de comercio electrónico y se especializa en servicios externalizados de contabilidad y gestión contable diseñados para los emprendedores del sector del comercio electrónico. Para reforzar su compromiso con los vendedores de comercio electrónico, Acuity se fusionó en 2021 con Catching Clouds, empresa líder en contabilidad para el comercio electrónico.
Como parte de los servicios de comercio electrónico externalizados de Acuity, se encarga del pago de facturas, la elaboración de informes de tiempo y gastos, la gestión de cuentas por cobrar, la depreciación, la conciliación y otras funciones contables.
En los últimos 20 años, Acuity se ha convertido en el pilar financiero de confianza para más de 2000 emprendedores. Gracias a un equipo de expertos comprometidos, te permite hacer crecer tu negocio de forma eficiente, tomar decisiones empresariales más fundamentadas y liberar horas valiosas a lo largo de la semana.