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Testimonio de cliente

Acuity

Resultados

Procesos mejorados

Experiencia en impuestos

Mayor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Acuity tiene como misión mejorar los negocios de comercio electrónico y se especializa en servicios externalizados de contabilidad y gestión contable diseñados para los emprendedores del sector del comercio electrónico. Para reforzar su compromiso con los vendedores de comercio electrónico, Acuity se fusionó en 2021 con Catching Clouds, empresa líder en contabilidad para el comercio electrónico.

 

Como parte de los servicios de comercio electrónico externalizados de Acuity, se encarga del pago de facturas, la elaboración de informes de tiempo y gastos, la gestión de cuentas por cobrar, la depreciación, la conciliación y otras funciones contables.

 

En los últimos 20 años, Acuity se ha convertido en el pilar financiero de confianza para más de 2000 emprendedores. Gracias a un equipo de expertos comprometidos, te permite hacer crecer tu negocio de forma eficiente, tomar decisiones empresariales más fundamentadas y liberar horas valiosas a lo largo de la semana.

Retos en materia de impuestos

Aunque la automatización de la gestión de los impuestos sobre las ventas y el uso es solo un componente de los servicios de comercio electrónico que ofrece Acuity, el presidente Matthew May afirmó que era el más desafiante porque la empresa tiene clientes en todo el país y las leyes fiscales varían de un estado a otro.

 

En 2018, la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc. anuló una antigua norma de presencia física, lo que permitió a los estados exigir a los vendedores a distancia que recaudaran y remitieran el impuesto sobre las ventas. Dado que cada estado establece su propio umbral de ventas para las obligaciones fiscales, así como las normas de tipo impositivo y tributación, el impacto en las empresas fue considerable.

 

Aunque Acuity contaba con experiencia en materia de impuestos estatales y locales (SALT), intentar mantenerse al día con el aumento de los requisitos en el ámbito de la presentación de declaraciones para miles de jurisdicciones resultaba engorroso y propenso a errores, lo que se traducía en un mayor riesgo de incumplimiento y sanciones.

¿Por qué Avalara?

En respuesta a los cambios provocados por la sentencia del caso Wayfair, Avalara presentó Avalara Managed Returns for Accountants, diseñado para que las empresas lo utilicen en nombre de sus clientes. Ayuda a los profesionales a poner en marcha o ampliar su actividad en el ámbito del impuesto sobre las ventas mediante la automatización de la presentación y el pago de las declaraciones de dicho impuesto. El sistema importa datos de impuestos sobre las ventas de la mayoría de los sistemas de contabilidad y comercio electrónico, lo que elimina el trabajo manual y reduce el riesgo de error.


Acuity se dio cuenta del valor que tenía una solución externalizada de cumplimiento tributario que resuelve uno de los problemas más complejos para sus clientes. Después de todo, según Matthew, una de las claves principales del éxito de Acuity es la estandarización de tecnologías y procesos en todos los clientes.

«Gracias a Managed Returns for Accountants, hemos eliminado las tareas tácticas y reducido el riesgo, lo que nos ha permitido disponer de más tiempo para centrarnos en los servicios de gestión y el asesoramiento estratégico empresarial».

  • — Matthew May
  • Cofundador y presidente, Acuity

 

Resultados

Una vez que Acuity ha configurado a sus clientes con Managed Returns for Accountants, Avalara se encarga de prácticamente todos los procesos relacionados con la declaración de impuestos sobre las ventas. Avalara determina cuándo se cumplen los umbrales en cualquier jurisdicción y prepara, presenta y remite automáticamente los impuestos sobre las ventas cuando es necesario.

 

Acuity supervisa la gestión del proceso en cada etapa mediante un panel de control optimizado, que muestra el estado de todas las devoluciones y ofrece la posibilidad de profundizar en los datos para obtener información más específica.

 

«Probamos diferentes soluciones, pero ninguna era lo suficientemente eficiente», explicó Matthew. «Gestionar a los clientes con cientos de declaraciones resultaba excesivamente complicado, ya que había que seguir demasiados pasos. Dedicábamos mucho tiempo a la introducción de datos, a preparar formularios, a presentar declaraciones y a asegurarnos de que seguíamos todas las normas en diferentes lugares. Gracias a Managed Returns for Accountants, hemos eliminado las tareas tácticas y reducido el riesgo, lo que nos ha permitido disponer de más tiempo para centrarnos en los servicios de gestión y el asesoramiento estratégico empresarial.

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