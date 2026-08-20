Antes de su incursión en el comercio electrónico, Ag Solutions Group ya gestionaba su negocio con CDK IntelliDealerTM, un sistema integrado de gestión de concesionarios. «Lo es todo para nosotros», afirma Stefanie. «Es el cerebro del negocio. Todos los demás programas que se ejecutan, desde el inventario hasta las finanzas, se integran de alguna manera con CDK.”

Cuando AG Solutions Group empezó a vender productos online, Stefanie incorporó la plataforma de comercio electrónico BigCommerce. Cuando Stefanie decidió más tarde automatizar la gestión del impuesto sobre las ventas para las transacciones en línea, BigCommerce le recomendó algunas empresas que podía tener en cuenta. «La integración era importante para nosotros», explica. «No hablamos con nadie que no se integrara. Estudiamos dos o tres opciones y elegimos Avalara.

«Esa integración inicial fue bastante fácil», recuerda Stefanie. BigCommerce trabaja con Avalara, así que no había mucho que hacer aparte de iniciar sesión e introducir un número de cuenta y un código de clave. Necesitamos esa integración con BigCommerce para que el sistema cobre a nuestros clientes de forma adecuada».

La empresa integró posteriormente Avalara con CDK IntelliDealer para automatizar los cálculos del impuesto sobre las ventas en las transacciones realizadas en sus ubicaciones físicas. «Así que ahora nuestras transacciones provienen directamente de CDK y BigCommerce», añade Stefanie.