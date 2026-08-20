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Testimonio de cliente

Ag Solutions Group está cosechando los beneficios de la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas

Resultados

Ahorro de costes

Sistemas integrados

Procesos mejorados

Información general sobre la empresa

Ag Solutions Group, uno de los mayores distribuidores de su sector en el Medio Oeste, se especializa en maquinaria agrícola para la siembra, la pulverización, la fertilización y otras tareas.

 

Fundada en 2015 tras la fusión de dos empresas familiares, la compañía con sede en Minnesota lanzó su tienda online en 2019, lo que generó tanto oportunidades de crecimiento como riesgos en materia de cumplimiento normativo.

Retos en materia de impuestos

La entrada de la empresa en las ventas en línea se produjo a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. de 2018 en el caso South Dakota contra Wayfair, Inc., que amplió la capacidad de los estados para recaudar impuestos sobre las ventas de comercio electrónico y otras transacciones realizadas a distancia. El concepto resultante de «nexo económico» introdujo tanto riesgo como complejidad para las empresas que venden en estados donde no tienen presencia física.

 

«Anteriormente, gestionábamos manualmente nuestros impuestos sobre las ventas y la presentación de declaraciones en los cuatro estados donde tenemos ubicaciones físicas», comenta Stefanie Hemeyer, la controladora financiera de la empresa. «Sinceramente, no estuvo tan mal. Sin embargo, una vez que establecimos nexo económico en otros estados debido a las ventas en línea, la gestión y presentación de nuestros impuestos se complicó. La sentencia en el caso Wayfair supuso una mayor responsabilidad debido a los estados adicionales en los que tuvimos que presentar declaraciones.

Integración

Antes de su incursión en el comercio electrónico, Ag Solutions Group ya gestionaba su negocio con CDK IntelliDealerTM, un sistema integrado de gestión de concesionarios. «Lo es todo para nosotros», afirma Stefanie. «Es el cerebro del negocio. Todos los demás programas que se ejecutan, desde el inventario hasta las finanzas, se integran de alguna manera con CDK.”

 

Cuando AG Solutions Group empezó a vender productos online, Stefanie incorporó la plataforma de comercio electrónico BigCommerce. Cuando Stefanie decidió más tarde automatizar la gestión del impuesto sobre las ventas para las transacciones en línea, BigCommerce le recomendó algunas empresas que podía tener en cuenta. «La integración era importante para nosotros», explica. «No hablamos con nadie que no se integrara. Estudiamos dos o tres opciones y elegimos Avalara.

 

«Esa integración inicial fue bastante fácil», recuerda Stefanie. BigCommerce trabaja con Avalara, así que no había mucho que hacer aparte de iniciar sesión e introducir un número de cuenta y un código de clave. Necesitamos esa integración con BigCommerce para que el sistema cobre a nuestros clientes de forma adecuada». 

 

La empresa integró posteriormente Avalara con CDK IntelliDealer para automatizar los cálculos del impuesto sobre las ventas en las transacciones realizadas en sus ubicaciones físicas. «Así que ahora nuestras transacciones provienen directamente de CDK y BigCommerce», añade Stefanie. 

«Saber que cumplimos la normativa ha sido el mayor beneficio. En general, sin duda está mitigando nuestro riesgo».

  • — Stefanie Hemeyer
          Controladora financiera 

Resultados

«La integración de Avalara tanto con IntelliDealer como con BigCommerce refuerza la confianza en que el impuesto sobre las ventas se calcula correctamente», afirma Stefanie. «Saber que cumplimos la normativa ha sido el mayor beneficio. En general, sin duda está mitigando nuestro riesgo».

 

Según Stefanie, automatizar el cálculo y la presentación de impuestos sobre las ventas también supone un ahorro de tiempo y dinero para Ag Solutions Group. «Es mucho más fácil y claro», añade. «Sinceramente, si no tuviéramos Avalara, sería un trabajo manual a tiempo completo».

 

La empresa también utiliza Streamlined Sales Tax, aprovechando un programa adoptado por varios estados para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos sobre las ventas y hacerlo más asequible, compensando el coste de la tecnología fiscal mediante un proveedor certificado de tecnología fiscal como Avalara.

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