Contáctanos
Prizm dark blue background

Testimonio de cliente

Una empresa del sector del ciclismo centrada en el rendimiento allana el camino para las transacciones fiscales transfronterizas

Resultados

Mayor cumplimiento normativo

Ahorro de costes

Procesos mejorados

Información general sobre la empresa

Como deportistas, los fundadores de la empresa se propusieron crear una línea líder de calzado de ciclismo, diseñada para la práctica intensiva del ciclismo de montaña. Comenzaron a diseñar y fabricar su primera línea de zapatillas de ciclismo impulsada por las demandas técnicas y de rendimiento específicas de este deporte.

Retos en materia de impuestos

A medida que los artículos llegaban a Estados Unidos desde las plantas de fabricación de China, las clasificaciones erróneas de los envíos entrantes de la empresa no solo provocaron trastornos en la recepción de la mercancía, sino también un sobrecoste significativo en concepto de derechos de aduana y aranceles que hubo que recuperar.

 

La clasificación de artículos para calcular los aranceles es muy compleja. No existen normas universales que se apliquen en todos los países, y las normas de cada país pueden resultar un auténtico laberinto. En el caso del calzado, la composición y la confección de las distintas partes de un zapato son elementos clave y pueden influir de manera significativa en los tipos arancelarios y los derechos de aduana.

 

En 2019, con cerca de 20 000 unidades a punto de llegar, la empresa descubrió que su producto se había visto retenido debido a clasificaciones erróneas. El tipo arancelario pasó del 5 % a más del 20 %, lo que supuso un impacto significativo en los márgenes. Estaba claro que contar con un recurso que entendiera el producto y cómo se fabricaba sería clave para lograr una clasificación adecuada.

Por qué Avalara

El servicio de transporte de mercancías de la empresa les recomendó que utilizaran Avalara para la clasificación gestionada de códigos arancelarios. El equipo de Avalara Managed Tariff Code Classification invirtió tiempo en comprender los diversos productos y procesos de fabricación. La solución cubría no solo los códigos de importación a EE. UU., sino también los de exportación a Canadá, que se estaba convirtiendo rápidamente en una nueva prioridad.

 

Una vez finalizado el trabajo inicial, Avalara revisó con el cliente la justificación completa de los códigos que había asignado. Con confianza, los códigos se cargaron directamente en el sistema ERP.

«Durante las conversaciones con el equipo de clasificación de códigos arancelarios gestionada de Avalara, se esforzaron mucho por comprender nuestros productos y procesos de fabricación. Pude percibir una verdadera sensación de urgencia y un serio compromiso por entender nuestras necesidades».

  • — Empleado de una empresa de calzado de ciclismo

 

Resultados

Tras haber sufrido el retraso de sus mercancías en la aduana y el cobro excesivo de aranceles debido a una clasificación errónea, saber que los derechos de aduana ya no les depararían más sorpresas supuso una verdadera tranquilidad. 

 

Con el lanzamiento de un nuevo producto a la vista —uno con un diseño y unos materiales totalmente nuevos—, la empresa podía estar segura de que no habría ningún problema en el momento del lanzamiento. Las clasificaciones mediante códigos arancelarios gestionados se habían realizado y verificado.

 

La expansión geográfica también fue más fácil. La confianza depositada en la clasificación gestionada de códigos arancelarios ha ayudado a la empresa a expandirse a 30 países, y se prevé la incorporación de más canales de venta en un futuro próximo.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración
Acerca de Avalara
Productos y servicios
Recursos
Contáctanos

Lunes a Martes

9:00 – 19:00 GMT 
Sitios globales