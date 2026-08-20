John Kallas, un apasionado de las motocicletas, salió de su jubilación para convertirse en el director financiero de Arlen Ness Motorcycles. «En aquel momento, la empresa intentaba gestionar el impuesto sobre las ventas por su cuenta», afirma. «Presentábamos las declaraciones manualmente y gestionábamos todos los diferentes condados y ciudades, actualizando las tablas en nuestro ERP a medida que las distintas jurisdicciones actualizaban sus tablas de impuestos».
El enfoque manual, además de ineficiente, le parecía demasiado arriesgado a John. «Luego llegó la sentencia del caso Dakota del Sur contra Wayfair, y eso lo cambió todo para nosotros», recuerda. Arlen Ness Motorcycles tiene su sede en California, pero se registró en Dakota del Sur y Florida porque «son dos estados grandes que tienen grandes concentraciones de motos», explica. «Esa situación fiscal se volvió demasiado abrumadora».
Para complicar aún más las cosas, alrededor del 70 % de la actividad de la empresa está exenta del impuesto sobre las ventas y, una vez más, el proceso de gestión de los certificados de exención se realizaba de forma totalmente manual. «Lo llamábamos el «método de la carpeta»», dice John riendo. «Nadie tenía tiempo para revisar carpetas de siete o nueve centímetros de grosor que se remontaban a años y años atrás». Muchas veces, teníamos que asumir el importe del impuesto sobre las ventas si calculábamos mal o si el cliente ya no estaba exento. Estábamos gastando miles de dólares de nuestro propio dinero para cubrir esa exposición al impuesto sobre las ventas».