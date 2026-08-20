Aunque Arlen Ness Motorcycles es una de las marcas más reconocidas del mundo, su personal es muy reducido. El antiguo enfoque manual no se habría adaptado a la huella de nexo actual de la empresa, que abarca 14 estados y sigue creciendo. «Incluso a medida que hemos crecido, hemos logrado reducir cientos de horas que se dedicaban al procesamiento del impuesto sobre las ventas», afirma John.

John también atribuye a la automatización del impuesto sobre las ventas el haber ayudado a acelerar ese crecimiento a la vez que se reducían los costes de registro. «Avalara es un proveedor certificado por SST, y eso supuso una gran diferencia para nosotros», afirma. “Estamos en 15 estados ahora, y 10 de ellos son estados SST, por lo que estamos reduciendo nuestro riesgo de cumplimiento a muy bajo coste. Si intentáramos hacerlo manualmente, sería demasiado abrumador para nosotros entender todos los matices de cada estado.”

Mantener la exposición al riesgo bajo control es otra prioridad principal para John a medida que la empresa crece. «La capacidad de Avalara para ayudarnos a ser proactivos es una gran ventaja», afirma. “Puedo ir directamente a ese panel de control y ver si el código de color de un estado en particular tiene una advertencia de que nos estamos acercando a un umbral de nexo. Muchos de los estados han cambiado sus leyes y han puesto la carga sobre los miembros individuales del personal, no solo sobre los directivos de la empresa, para presentar los impuestos correctamente. Es agradable poder dormir por la noche y no tener que preocuparse por el perfil de riesgo, ya sea de las personas o de la empresa en su conjunto».