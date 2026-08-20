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Testimonio de cliente

Arlen Ness Motorcycles se inclina por la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas

Avalara permite a un personalizador icónico reducir los riesgos y costes asociados al cumplimiento normativo

Resultados

Ahorro de costes

Sistemas integrados

Procesos mejorados

Experiencia en impuestos

Información general sobre la empresa

En la década de 1960, empezando en su garaje y con el dinero que ganaba como jugador de bolos semiprofesional, Arlen Ness se compró su primera motocicleta Harley-Davidson. Con nada más que una pistola pulverizadora y un sueño, creó su primera moto chopper. Esa moto impulsó una carrera de personalización que, a su vez, ayudó a lanzar toda una industria. Arlen Ness Motorcycles es hoy una marca internacional que se vende en todos los continentes del mundo.

Retos en materia de impuestos

John Kallas, un apasionado de las motocicletas, salió de su jubilación para convertirse en el director financiero de Arlen Ness Motorcycles. «En aquel momento, la empresa intentaba gestionar el impuesto sobre las ventas por su cuenta», afirma. «Presentábamos las declaraciones manualmente y gestionábamos todos los diferentes condados y ciudades, actualizando las tablas en nuestro ERP a medida que las distintas jurisdicciones actualizaban sus tablas de impuestos».

 

El enfoque manual, además de ineficiente, le parecía demasiado arriesgado a John. «Luego llegó la sentencia del caso Dakota del Sur contra Wayfair, y eso lo cambió todo para nosotros», recuerda. Arlen Ness Motorcycles tiene su sede en California, pero se registró en Dakota del Sur y Florida porque «son dos estados grandes que tienen grandes concentraciones de motos», explica. «Esa situación fiscal se volvió demasiado abrumadora».

 

Para complicar aún más las cosas, alrededor del 70 % de la actividad de la empresa está exenta del impuesto sobre las ventas y, una vez más, el proceso de gestión de los certificados de exención se realizaba de forma totalmente manual. «Lo llamábamos el «método de la carpeta»», dice John riendo. «Nadie tenía tiempo para revisar carpetas de siete o nueve centímetros de grosor que se remontaban a años y años atrás». Muchas veces, teníamos que asumir el importe del impuesto sobre las ventas si calculábamos mal o si el cliente ya no estaba exento. Estábamos gastando miles de dólares de nuestro propio dinero para cubrir esa exposición al impuesto sobre las ventas».

¿Por qué Avalara?

Poco después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia Wayfair en junio de 2018, John asistió a un seminario web de Avalara en el que se analizaba su repercusión. «Eso nos asustó lo suficiente como para buscar una solución automatizada», comenta.

 

«Buscábamos un producto que fuera compatible con Shopify y con Sage 100», añade John. “Esa es una de las principales razones por las que elegimos Avalara AvaTax. Y entonces empezamos a hacer nuestra diligencia debida sobre el producto y conocimos Avalara CertCapture para los certificados de exención. También contratamos ese servicio.»

Integración

Tras resolver algunos problemas relacionados con la limpieza de datos, John informa de que la integración con Shopify Plus y Sage 100 se ha llevado a cabo sin contratiempos. «Nos quedamos hasta tarde una noche con un especialista en implementación que accedió a nuestro sistema y nos ayudó con la configuración inicial en nuestro entorno ERP», explica. “Después de eso, todo fue sobre ruedas”.

"Estamos reduciendo nuestro riesgo de cumplimiento con muy poco coste. Si intentáramos hacer esto todo manualmente, sería demasiado abrumador para nosotros entender todos los matices de cada estado.”

  • — John Kallas
  • CFO

 

Resultados

Aunque Arlen Ness Motorcycles es una de las marcas más reconocidas del mundo, su personal es muy reducido. El antiguo enfoque manual no se habría adaptado a la huella de nexo actual de la empresa, que abarca 14 estados y sigue creciendo. «Incluso a medida que hemos crecido, hemos logrado reducir cientos de horas que se dedicaban al procesamiento del impuesto sobre las ventas», afirma John.

 

John también atribuye a la automatización del impuesto sobre las ventas el haber ayudado a acelerar ese crecimiento a la vez que se reducían los costes de registro. «Avalara es un proveedor certificado por SST, y eso supuso una gran diferencia para nosotros», afirma. “Estamos en 15 estados ahora, y 10 de ellos son estados SST, por lo que estamos reduciendo nuestro riesgo de cumplimiento a muy bajo coste. Si intentáramos hacerlo manualmente, sería demasiado abrumador para nosotros entender todos los matices de cada estado.”

 

Mantener la exposición al riesgo bajo control es otra prioridad principal para John a medida que la empresa crece. «La capacidad de Avalara para ayudarnos a ser proactivos es una gran ventaja», afirma. “Puedo ir directamente a ese panel de control y ver si el código de color de un estado en particular tiene una advertencia de que nos estamos acercando a un umbral de nexo. Muchos de los estados han cambiado sus leyes y han puesto la carga sobre los miembros individuales del personal, no solo sobre los directivos de la empresa, para presentar los impuestos correctamente. Es agradable poder dormir por la noche y no tener que preocuparse por el perfil de riesgo, ya sea de las personas o de la empresa en su conjunto».

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