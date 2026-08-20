«Algunos de los estados que teníamos que añadir eran estados miembros de la SST», explica Paul, «así que tenía sentido participar, ya que cumplíamos los requisitos para obtener la condición de voluntarios en esos estados».

Una vez finalizado el proceso VDA, Paul se preparó para registrarse en los demás estados que no estaban sujetos a SST y en los estados miembros de SST. Entonces, el Tribunal Supremo falló a favor del estado en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc., lo que apoyó aún más la decisión de Paul de registrarse en todos los estados sujetos a SST.

«Cuando llegó la sentencia del caso Wayfair, lo único que tuvimos que hacer fue apretar el gatillo», dice Paul. Envié un correo electrónico a mi gestor de cuentas de Avalara y el equipo de SST se puso en contacto conmigo. Me hicieron algunas preguntas, me registraron, configuraron los calendarios de presentación y empezaron a hacer las declaraciones. Como estábamos tan preparados, todo el proceso duró menos de un mes».