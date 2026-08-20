Con sede en West Palm Beach, Florida, Atlas posee instalaciones en todo el país y presenta declaraciones de impuestos en más de 50 jurisdicciones en 47 estados. Los tipos impositivos y la normativa sobre carteles son complejos, ya que dependen de si el cartel está fijado a un edificio, de cómo está fijado y de si se trata de un edificio nuevo o ya existente. Además, el panorama fiscal cambia constantemente de una jurisdicción a otra.
«Solía recibir tres notificaciones a la semana de distintas jurisdicciones de todo el país, en las que se anunciaban nuevos cambios en sus normas y tipos del impuesto sobre las ventas», afirma el director financiero Gary Bennett. «¿Quién puede estar al día con todo eso?»
El equipo de Gary actualizaba manualmente su tabla interna de tipos impositivos cada año, pero nunca se sentían seguros de la exactitud de sus datos en todas las jurisdicciones en un momento dado. A pesar de sus esfuerzos, Gary y su equipo sabían que probablemente estaban recaudando y declarando impuestos de forma incorrecta. «Esa sensación de estar siempre expuestos nos llevó a buscar una solución mejor», recuerda Gary.