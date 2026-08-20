La automatización también redujo las dificultades en el proceso de venta y alivió algunas frustraciones entre los responsables del programa Atlas y sus clientes. Antes de implantar el nuevo sistema, cuando un responsable de programas elaboraba un presupuesto para un cliente, llamaba al departamento de contabilidad para consultar los tipos del impuesto sobre las ventas y, a continuación, introducía manualmente el tipo en el presupuesto. Una vez emitida la orden de venta, el director del programa siguió el mismo proceso para crear la factura. Si el tipo impositivo que figura en la factura no coincidiera con la del presupuesto, es probable que la factura fuera rechazada y que el jefe de proyecto tuviera que volver a hacer el trabajo. «Ahora tan solo hay que pulsar un botón», dice Gary. “Obtienen la respuesta en cuestión de segundos, y es precisa. Realmente hace que nuestro proceso de cobro funcione de una manera mucho más fluida».