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Atmos International busca una solución impecable para cumplir con la normativa tributaria

La empresa internacional de ingeniería ha optimizado el cumplimiento de la normativa tributaria en materia de impuestos sobre las ventas gracias al paquete de soluciones de cumplimiento normativo basado en la nube de Avalara.

Información general sobre la empresa

Atmos International (Atmos) es una empresa líder a nivel mundial en la detección de fugas en tuberías, que cuenta con una gama de soluciones de software y hardware únicas y cuyo negocio ha crecido rápidamente desde su fundación en 1995. La empresa tiene seis oficinas en el Reino Unido, EE. UU., Costa Rica y China. Sus clientes operan en los sectores del petróleo, el gas, la industria química, el agua, la aviación y la minería, y están presentes en 60 países.

 

El equipo financiero de Atmos trabaja con Avalara desde 2016, cuando decidieron implementar AvaTax para superar el desafío que planteaba la creciente complejidad del impuesto sobre las ventas. Mejorar la precisión y el cumplimiento normativo eran los objetivos empresariales primordiales.

 

Geoff Gill, director financiero de Atmos, explica: «Antes de empezar a trabajar con Avalara, gestionábamos el cumplimiento de la normativa tributaria utilizando hojas de cálculo y datos de nuestro ERP de Sage». «El proceso requería mucho tiempo y, a medida que la empresa se expandía a nivel internacional, nos dimos cuenta de que necesitábamos una solución automatizada que garantizara la precisión de los cálculos y nos ayudara a cumplir con la normativa».

 

Dado que actualmente operamos en 14 estados de EE. UU., estar al día de la enorme cantidad de tipos impositivos y umbrales requeriría muchísimo tiempo si aún se gestionara de forma manual. Usar AvaTax significa que el tipo impositivo correcto aplicable a las ventas se aplica automáticamente, y el equipo recibe una alerta cuando los volúmenes de transacciones se acercan a un nivel que activará el nexo económico. Con un crecimiento en las ventas de aproximadamente el 20 % anual, la automatización se considera la única opción viable.

«A medida que la empresa se expandía a nivel internacional, nos dimos cuenta de que necesitábamos una solución automatizada que garantizara la precisión de los cálculos y nos ayudara a cumplir con la normativa».

  • — Geoff Gill
  • Director financiero de Atmos International

 

Integración de Sage X3 sin contratiempos

El equipo buscaba una solución que pudiera integrarse con el sistema ERP Sage X3. El conector preconfigurado de AvaTax hizo que la implementación fuera rápida y sencilla. La facilidad de uso también era importante: el equipo no quería tener que lidiar con funcionalidades complicadas.

 

Geoff Gill continúa: «Descubrimos que el software era muy fácil de configurar y empezar a usar». Mi equipo recibió una formación excelente de Avalara, lo que nos permitió empezar de inmediato. El software proporciona mucha información detallada, la interfaz de usuario está bien diseñada y es fácil obtener los informes que necesitamos. El servicio de asistencia de Avalara está siempre disponible si tenemos alguna consulta específica».

Servicio mejorado con Avalara Returns y CertCapture

En 2020, Atmos añadió dos soluciones más basadas en la nube de Avalara al servicio: Avalara Returns y CertCapture. Estas herramientas se integran a la perfección con AvaTax para garantizar el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas en todas las etapas del proceso, desde el cálculo de dichos impuestos y la gestión de los certificados de exención hasta la presentación y el pago de las declaraciones de impuestos.

 

Trabajar con un socio de confianza significa que Geoff y su equipo pueden centrarse en otras tareas relacionadas con el cumplimiento normativo que aportan mayor valor, con la tranquilidad de saber que el software de Avalara es tan sólido y fiable como las propias soluciones de ingeniería de Atmos. 

«Descubrimos que el software era muy fácil de configurar y empezar a usar. Mi equipo recibió una formación excelente de Avalara, lo que nos permitió empezar de inmediato».

  • — Geoff Gill
  • Director financiero de Atmos International

 

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