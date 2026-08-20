Atmos International (Atmos) es una empresa líder a nivel mundial en la detección de fugas en tuberías, que cuenta con una gama de soluciones de software y hardware únicas y cuyo negocio ha crecido rápidamente desde su fundación en 1995. La empresa tiene seis oficinas en el Reino Unido, EE. UU., Costa Rica y China. Sus clientes operan en los sectores del petróleo, el gas, la industria química, el agua, la aviación y la minería, y están presentes en 60 países.

El equipo financiero de Atmos trabaja con Avalara desde 2016, cuando decidieron implementar AvaTax para superar el desafío que planteaba la creciente complejidad del impuesto sobre las ventas. Mejorar la precisión y el cumplimiento normativo eran los objetivos empresariales primordiales.

Geoff Gill, director financiero de Atmos, explica: «Antes de empezar a trabajar con Avalara, gestionábamos el cumplimiento de la normativa tributaria utilizando hojas de cálculo y datos de nuestro ERP de Sage». «El proceso requería mucho tiempo y, a medida que la empresa se expandía a nivel internacional, nos dimos cuenta de que necesitábamos una solución automatizada que garantizara la precisión de los cálculos y nos ayudara a cumplir con la normativa».

Dado que actualmente operamos en 14 estados de EE. UU., estar al día de la enorme cantidad de tipos impositivos y umbrales requeriría muchísimo tiempo si aún se gestionara de forma manual. Usar AvaTax significa que el tipo impositivo correcto aplicable a las ventas se aplica automáticamente, y el equipo recibe una alerta cuando los volúmenes de transacciones se acercan a un nivel que activará el nexo económico. Con un crecimiento en las ventas de aproximadamente el 20 % anual, la automatización se considera la única opción viable.