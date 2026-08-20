The Mesa Group, socio de sistemas empresariales de Bartlett Bearing, presentó algunas opciones para aliviar sus problemas con los impuestos sobre las ventas. Uno de los criterios clave fue la capacidad de integrarse con Iptor DC1, el sistema ERP de Bartlett Bearing, lo que redujo aún más la lista.

Con seis locales, a la empresa también le preocupaba la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres. «Si nuestro local de Filadelfia se incendiara», se pregunta Sarah con preocupación, «¿podríamos volver a ponerlo en marcha en 24 o 48 horas?»

Al final, Bartlett Bearing buscaba una solución que no estuviera vinculada a una única ubicación física, y la suite de cumplimiento fiscal basada en la nube de Avalara se perfiló como la opción más obvia.