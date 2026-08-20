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Testimonio de cliente

Berkshire Blanket & Home Co. se pone cómoda con la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas

Resultados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Fundada en 1993, Berkshire Blanket & Home Co. es la empresa más grande de su categoría, y suministra más de 130 millones de mantas, plaids y otros artículos textiles para el hogar de primera calidad a los principales minoristas de todo el mundo.

Retos en materia de impuestos

Cuando Berkshire vendía principalmente a minoristas exentos de impuestos, sus obligaciones de impuestos sobre las ventas podían gestionarse manualmente con una matriz propia. Pero cuando la empresa se tomó en serio el comercio electrónico dirigido al consumidor, rápidamente descubrió que su matriz era una forma arriesgada e ineficiente de gestionar el impuesto sobre las ventas.

 

«Fui yo quien complicó las cosas, para que pudiéramos recibir el stock y vender una manta cada vez a una sola persona», comenta entre risas Emily Pfeiffer, vicepresidenta de Marketing y Digital, que fue contratada específicamente para desarrollar el negocio minorista en línea de la empresa. «Yo no era la persona favorita del equipo de finanzas».

 

Emily sabía que la «flexibilidad» integrada en el sistema existente en realidad suponía una gran cantidad de trabajo manual, especialmente porque los cambios en los tipos impositivos, las normas y los plazos de presentación de declaraciones diferían en muchísimas jurisdicciones.

«En un abrir y cerrar de ojos, empezamos a abrir nuevos almacenes, a aumentar nuestro volumen de negocio a través de Amazon.com y a contratar a empleados a distancia en nuevos estados, lo que complicó aún más nuestras obligaciones tributarias».

  • — Emily Pfeiffer
  • Vicepresidenta de Marketing y Digital

 

«La cosa se complica enseguida, sobre todo cuando se trata de un negocio principal que gira en torno a la venta al por mayor», explica. «En un abrir y cerrar de ojos, empezamos a abrir nuevos almacenes, a aumentar nuestro volumen de negocio a través de Amazon.com y a contratar a empleados a distancia en nuevos estados, lo que complicó aún más nuestras obligaciones tributarias».

 

Cuando la empresa se pasó a una nueva plataforma de comercio electrónico, Emily supo que la antigua matriz de impuestos sobre las ventas había llegado al final de su vida útil. «Tuvimos que encontrar un nuevo sistema para gestionar el impuesto», comenta.

¿Por qué Avalara?

Emily no tardó en decantarse por la suite de productos de Avalara como la solución adecuada; ya la había utilizado en un puesto anterior en otra empresa. «AvaTax, en particular, es el Cadillac de su categoría, y lo ha sido durante años», afirma. «Es lo que deberías utilizar si solo quieres que te gestionen los impuestos».

 

Y la complejidad de Berkshire no terminó con la determinación y el cálculo de los impuestos. Uno de los principales retos en materia de cumplimiento normativo para su negocio mayorista tiene que ver con la recopilación, el almacenamiento, la gestión y la renovación de sus certificados de exención. Berkshire añadió Avalara CertCapture a AvaTax para automatizar también estos procesos de negocio.

«Contar con Avalara significa que no tengo que contratar a nadie solo para supervisar y ajustar nuestra configuración de los impuestos. A ninguno de nosotros nos apetece ocuparnos de eso, y nos encanta poder dejarlo en manos de Avalara».

  • — Emily Pfieffer, vicepresidenta,
  • Marketing y Digital

 

Integraciones

Los productos de Avalara se integran bien con los sistemas de comercio electrónico y gestión de pedidos de la empresa.

 

«Es totalmente fluido. De hecho, recientemente cambiamos nuestro sistema de plataforma de comercio electrónico a Shopify Plus. Un factor clave en esa decisión fue que cuenta con integración nativa con el software de Avalara», explica Emily. «Solo hay que configurarlo una vez y ya no hay que volver a preocuparse por ello. Y Avalara se mostró más colaboradora de lo que esperábamos durante la transición, proporcionándonos el apoyo que necesitábamos».

Resultados

Emily habla con entusiasmo sobre la reducción de riesgos, la disminución de los niveles de estrés de su equipo y la tranquilidad que Avalara les ha proporcionado. Pero lo que ha tenido un impacto aún mayor es lo que Avalara ha hecho posible para el futuro de la empresa.

 

«Tenemos planes de crecimiento muy ambiciosos», afirma. «El volumen que tenemos previsto dependerá al 100 % de la capacidad de Avalara para ayudarnos a crecer. Puedo decir con toda sinceridad que contar con Avalara nos permitirá alcanzar ese crecimiento, porque sabemos que estamos bien cubiertos».

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