Cuando Berkshire vendía principalmente a minoristas exentos de impuestos, sus obligaciones de impuestos sobre las ventas podían gestionarse manualmente con una matriz propia. Pero cuando la empresa se tomó en serio el comercio electrónico dirigido al consumidor, rápidamente descubrió que su matriz era una forma arriesgada e ineficiente de gestionar el impuesto sobre las ventas.
«Fui yo quien complicó las cosas, para que pudiéramos recibir el stock y vender una manta cada vez a una sola persona», comenta entre risas Emily Pfeiffer, vicepresidenta de Marketing y Digital, que fue contratada específicamente para desarrollar el negocio minorista en línea de la empresa. «Yo no era la persona favorita del equipo de finanzas».
Emily sabía que la «flexibilidad» integrada en el sistema existente en realidad suponía una gran cantidad de trabajo manual, especialmente porque los cambios en los tipos impositivos, las normas y los plazos de presentación de declaraciones diferían en muchísimas jurisdicciones.