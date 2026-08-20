Emily no tardó en decantarse por la suite de productos de Avalara como la solución adecuada; ya la había utilizado en un puesto anterior en otra empresa. «AvaTax, en particular, es el Cadillac de su categoría, y lo ha sido durante años», afirma. «Es lo que deberías utilizar si solo quieres que te gestionen los impuestos».

Y la complejidad de Berkshire no terminó con la determinación y el cálculo de los impuestos. Uno de los principales retos en materia de cumplimiento normativo para su negocio mayorista tiene que ver con la recopilación, el almacenamiento, la gestión y la renovación de sus certificados de exención. Berkshire añadió Avalara CertCapture a AvaTax para automatizar también estos procesos de negocio.