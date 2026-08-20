Y añade: «Cuando configuré el sistema, realicé muchas pruebas para comprobar que se calculaban los tipos impositivos correctos. Quería asegurarme de que pudiéramos tener total confianza en el software. Probé decenas de lugares, centrándome en aquellos con normas fiscales especialmente complejas en materia de impuestos sobre las ventas. AvaTax siempre pasó la prueba».

El sistema integrado ha creado una potente plataforma de comercio electrónico para BIC. AvaTax y Magento trabajan juntos para ofrecer una experiencia muy fluida tanto a empresas como a clientes individuales. Los clientes empresariales de BIC pueden introducir los números de los certificados de exención en los registros de sus cuentas, que Avalara archiva en Magento y a los que se puede acceder fácilmente durante el proceso de pago para la exención del impuesto sobre las ventas. Así pues, para los clientes habituales, esto hace que hacer un pedido sea muy sencillo.

Davide afirma: «Puede que el volumen de ventas B2B sea inferior al de las ventas B2C, pero los pedidos tienen un valor mucho mayor, por lo que es fundamental que facilitemos a nuestros clientes empresariales la compra en BIC».