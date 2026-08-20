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Información sobre el cliente

BIC crea una experiencia de compra B2B fluida para sus clientes

La perfecta integración de AvaTax con Magento facilita la venta de productos personalizados en Norteamérica a clientes con complejos acuerdos de exención.

Información general sobre la empresa

BIC es una empresa multinacional dedicada a la fabricación, conocida sobre todo por producir productos de consumo desechables, como bolígrafos, maquinillas de afeitar y mecheros. La empresa fue fundada en Francia en 1945 y hoy en día tiene unos ingresos anuales de 1600 millones de euros. La sede central de BIC se encuentra actualmente en Shelton, Connecticut, y su actividad de fabricación tiene alcance mundial, con 25 fábricas en funcionamiento en todo el mundo.

 

En Estados Unidos, BIC cuenta con un importante negocio de comercio electrónico B2B dedicado al suministro de mecheros personalizados a grandes marcas, conferencias y el sector hotelero. La adquisición en 2020 de otro fabricante de mecheros permitió a BIC ampliar considerablemente su oferta, y las ventas han crecido en consecuencia.

Cálculo manual: oneroso, arriesgado e inescalable

Hasta 2020, el equipo financiero de BIC seguía calculando manualmente el tipo del impuesto sobre las ventas de cada pedido y manteniendo listas de tipos por estado, condado y ciudad. Sin embargo, con más de 12 000 jurisdicciones fiscales en EE. UU. y unos tipos impositivos que cambian con frecuencia, intentar estar al día de la miríada de tipos y normas resultaba una tarea imposible. Incluso usar códigos postales para calcular el impuesto sobre las ventas puede dar lugar a errores: BIC ha descubierto que el tipo en un lado de una calle puede ser diferente al del otro.

 

Además de la carga administrativa, los clientes empresariales de BIC querían que los costes fueran transparentes, por lo que era imprescindible presentar facturas en las que se detallaran exhaustivamente los conceptos del impuesto sobre las ventas. Alrededor del 70 % de los clientes empresariales tenían exenciones del impuesto sobre las ventas, lo que complicaba aún más las transacciones. Muchos pedidos tuvieron que ajustarse manualmente para adaptarse a la situación particular de un vendedor.

«AvaTax es el Rolls-Royce para el cálculo de los impuestos, así que era la elección obvia».

  • — Davide Moncalvo
  • Analista de negocio sénior, BIC

 

Resultados

En este punto, BIC decidió que era el momento de automatizar el cumplimiento de la normativa de los impuestos sobre las ventas para permitir que su negocio norteamericano creciera de manera más eficiente. El equipo encargado de buscar un socio tecnológico sabía que AvaTax, de Avalara, podía resolver el problema de BIC con el cálculo del impuesto sobre las ventas, por lo que optar por este software basado en la nube fue una decisión fácil. «AvaTax es el Rolls-Royce para el cálculo de los impuestos, así que era la elección obvia», afirma Davide Moncalvo, analista sénior de negocio.

 

AvaTax calcula los aranceles y los impuestos en tiempo real en el punto de venta y los cobra al finalizar la compra, lo que reduce el riesgo de exponerse a sanciones caras, retrasos aduaneros y que los clientes se encuentren con costes inesperados. También permite a los vendedores gestionar los certificados de exención para garantizar el cumplimiento de los requisitos; poder informar y justificar la exención es vital en caso de enfrentarse a una auditoría.

AvaTax y Magento crean una potente plataforma B2B

Gracias a los conectores preconfigurados con el sistema ERP de BIC y Magento 2, la implementación de AvaTax resultó muy sencilla. Davide se encargó de ello él mismo. «Avalara ofrece una excelente documentación, por lo que poner el sistema en marcha fue bastante sencillo: solo hubo que conectarlo. AvaTax es intuitivo y fácil de usar. Tuve que configurar muchas reglas personalizadas y algunas eran bastante complejas, pero el equipo de soporte de Avalara estuvo a mi disposición para ayudarme».

«Avalara ofrece una excelente documentación, por lo que poner el sistema en marcha fue bastante sencillo: solo hubo que conectarlo. AvaTax es intuitivo y fácil de usar».

  • — Davide Moncalvo
  • Analista de negocio sénior, BIC

 

Y añade: «Cuando configuré el sistema, realicé muchas pruebas para comprobar que se calculaban los tipos impositivos correctos. Quería asegurarme de que pudiéramos tener total confianza en el software. Probé decenas de lugares, centrándome en aquellos con normas fiscales especialmente complejas en materia de impuestos sobre las ventas. AvaTax siempre pasó la prueba».

 

El sistema integrado ha creado una potente plataforma de comercio electrónico para BIC. AvaTax y Magento trabajan juntos para ofrecer una experiencia muy fluida tanto a empresas como a clientes individuales. Los clientes empresariales de BIC pueden introducir los números de los certificados de exención en los registros de sus cuentas, que Avalara archiva en Magento y a los que se puede acceder fácilmente durante el proceso de pago para la exención del impuesto sobre las ventas. Así pues, para los clientes habituales, esto hace que hacer un pedido sea muy sencillo.

 

Davide afirma: «Puede que el volumen de ventas B2B sea inferior al de las ventas B2C, pero los pedidos tienen un valor mucho mayor, por lo que es fundamental que facilitemos a nuestros clientes empresariales la compra en BIC».

«Cuando configuré el sistema, realicé muchas pruebas para comprobar que se calculaban los tipos impositivos correctos. Probé decenas de lugares, centrándome en aquellos con normas fiscales especialmente complejas en materia de impuestos sobre las ventas. AvaTax siempre pasó la prueba».

Mientras que AvaTax puede gestionar automáticamente hasta 1000 certificados, Davide prevé que BIC pronto podría necesitar añadir Avalara Exemption Certificate Management a su grupo de herramientas tecnológicas. Esto permitiría gestionar el creciente número de ventas exentas y ofrecería medidas adicionales de cumplimiento normativo, como la gestión de la renovación de certificados y la realización de validaciones adicionales.

 

Actualmente, BIC está registrada para el impuesto sobre las ventas en los 50 estados de EE. UU. y en 9 provincias canadienses. Utiliza AvaTax para ventas B2B y B2C en EE. UU., y para ventas B2B en Canadá.

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