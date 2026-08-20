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Testimonio de cliente

Boll & Branch hace lo correcto con Avalara

Resultados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Boll & Branch se fundó en 2014 con una misión sencilla: producir sábanas que sentaran bien, por dentro y por fuera. La visión de negocio ha evolucionado desde entonces, añadiendo ropa y accesorios a su línea de productos, pero el espíritu con el que se fundó la empresa sigue intacto. 

 

Todo el proceso, desde la adquisición de materiales y tintes ecológicos hasta la creación de diseños dignos de ser atesorados como reliquias familiares, está orientado a la calidad, la sostenibilidad, la autenticidad y las prácticas de comercio justo. Boll & Branch se rige por el lema: «No hacemos lo que es fácil. Hacemos lo correcto».

Retos en materia de impuestos

El sitio web de la empresa se lanzó en febrero de 2014. En aquel momento, la sede se encontraba en Nueva Jersey y había un almacén en California. «Presentar declaraciones de impuestos en solo dos estados fue un proceso muy complicado, sobre todo en California, que es probablemente el estado más complicado», recuerda Robin Hecht, la controladora financiera de la empresa.

 

El proceso consistía en generar informes a partir de la plataforma de tarjetas de crédito y, a continuación, introducir manualmente esos datos en los formularios de declaración de cada estado. «Me daba pánico cada vez que tenía que hacer una de esas devoluciones», comenta Robin.

 

En 2018, la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. abrió la puerta a nuevas obligaciones fiscales para Boll & Branch. La primera notificación sobre el impuesto sobre las ventas que recibió la empresa a raíz de la sentencia del caso Wayfair procedía del estado de Washington. «Ese fue el principio de la avalancha», dice Robin.  

 

Tras consultar con su empresa de contabilidad externa, Robin les encargó que iniciaran un estudio de nexo fiscal, mientras empezaban a llegar en masa notificaciones sobre el impuesto sobre las ventas procedentes de otros estados. Robin se había ido registrando por Internet en cada estado a medida que iban llegando las primeras notificaciones y pronto se encontró con que su pequeño departamento estaba desbordado.

Por qué Avalara

En 2016, Boll & Branch trasladó su plataforma de tarjetas de crédito a Shopify. La plataforma se integró con Avalara para gestionar los cálculos de impuestos sobre las ventas como una función integrada, ofreciendo a los clientes una única interfaz y una única factura. Robin eligió la opción complementaria para que Avalara se encargara de presentar las declaraciones de la empresa.

 

Después de descubrir que Avalara podía gestionar los registros a efectos de impuestos en los distintos estados, Robin también optó por utilizar ese servicio.

«No me quita el sueño pensar en las multas por presentar la declaración de impuestos tarde o de forma incorrecta, y Avalara nos mantiene al día de los cambios en los requisitos».

  • — Robin Hecht
  • Controladora financiera

 

Resultados

La automatización del cumplimiento de la normativa del impuesto sobre las ventas le ha dado tranquilidad a Robin. «Cuestiones como presentar tarde las declaraciones de impuestos, presentarlas de manera incorrecta o las posibles sanciones no me quitan el sueño», afirma. «Y Avalara nos mantiene al día a medida que cambian los requisitos». 

 

Robin también valora el ahorro de tiempo y trabajo. «No me puedo imaginar cuántas horas le llevaría a una persona clasificar todos los impuestos aplicables a tantas ciudades, condados y estados».

 

«Pedimos a nuestra empresa de contabilidad que nos registrara en el estado de California. «Cuando lo comprobamos, la mayoría de las altas en los distintos impuestos ya los había tramitado Avalara Business Licensing, y Avalara nos cobró la mitad de lo que nos cobraba nuestra asesoría contable».

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