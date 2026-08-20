Bottomline Technologies

«Usar Avalara fue sin duda la mejor decisión para nuestro equipo», señala Courtney. «Avalara ha hecho que mi trabajo sea mucho más fácil y rápido, lo que me ha ahorrado horas todos los días. Si ha habido un cambio en el tipo impositivo del impuesto sobre las ventas o en la ley, no tenemos que preocuparnos, Avalara se encarga de ello automáticamente. El equipo de ventas ya puede generar facturas con tipos impositivos actualizados en tiempo real».

Courtney destaca otra gran ventaja de utilizar Avalara: su sólida capacidad para generar informes. «Proporcionan muchísimos detalles y facilitan mucho la conciliación», afirma. «Uso Avalara todos los días, es mi herramienta principal para casi todo lo que hago».

«A quien esté pensando en utilizar Avalara, le diría que no lo dude y lo haga», concluye Courtney. «Adelántate ahora a tus impuestos sobre las ventas y aprovecha Avalara al máximo. Te libera de la carga que supone el cumplimiento normativo. Ahora podemos centrarnos más en el panorama general, en las cosas que realmente necesitan ser analizadas».