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Testimonio de cliente

Bottomline Technologies automatiza el cálculo y la presentación de impuestos sobre las ventas

Bottomline Technologies
Video: Bottomline Technologies saves time by automating tax compliance with Avalara

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Experiencia en impuestos

Ahorro de costes

Procesos mejorados

Información general sobre la empresa

Bottomline Technologies hace que los pagos empresariales complejos sean sencillos, inteligentes y seguros para miles de empresas en 92 países. Las empresas y los bancos confían en las soluciones de software como servicio de Bottomline para realizar pagos nacionales e internacionales, gestionar el efectivo, cumplir con la normativa y mucho más.

Retos en materia de impuestos

«Al igual que muchas empresas, Bottomline tenía dificultades para mantenerse al día con los tipos impositivos sobre las ventas, en constante cambio, en las distintas jurisdicciones regionales y locales. «Tener que buscar en Google una dirección concreta para encontrar todos los tipos impositivos aplicables es un auténtico fastidio», afirma Courtney Sullivan, la contable fiscal de la empresa, «y estar al día de los constantes cambios en los tipos es muy difícil de hacer manualmente». Estás escalando una montaña que no para de crecer».

 

Y el dolor no termina ahí, según Courtney. «Además, se produce una comunicación constante de ida y vuelta a nivel interno —y posiblemente incluso con los clientes—, ya que los tipos impositivos podrían ser erróneos y los impuestos podrían haberse recaudado de forma incorrecta», explica. «Si no era el tipo impositivo correcto, teníamos que asumir la diferencia». El proceso era muy manual y requería mucho tiempo; sin duda, eran horas cada día.

Por qué Avalara

Bottomline eligió Avalara al actualizar a Microsoft Dynamics AX. «Habíamos oído cosas fantásticas sobre Avalara y sabíamos que contaban con una integración nativa para Dynamics AX», afirma Courtney. «Todo fue sobre ruedas, y el equipo de Avalara nos acompañó en cada paso del camino, lo que hizo que el proceso resultara mucho más agradable».

 

«Avalara Returns es otra gran razón por la que Bottomline eligió Avalara por encima de todos los competidores», continúa Courtney. «Las declaraciones se generan automáticamente y se presentan en nuestro nombre». 

«Avalara ha hecho que mi trabajo sea mucho más fácil y rápido, lo que me ha ahorrado horas todos los días. … Te quita de encima las tareas asociadas al cumplimiento normativo».

  • — Courtney Sullivan
  •     Contable fiscal

 

Resultados

«Usar Avalara fue sin duda la mejor decisión para nuestro equipo», señala Courtney. «Avalara ha hecho que mi trabajo sea mucho más fácil y rápido, lo que me ha ahorrado horas todos los días. Si ha habido un cambio en el tipo impositivo del impuesto sobre las ventas o en la ley, no tenemos que preocuparnos, Avalara se encarga de ello automáticamente. El equipo de ventas ya puede generar facturas con tipos impositivos actualizados en tiempo real».

 

Courtney destaca otra gran ventaja de utilizar Avalara: su sólida capacidad para generar informes. «Proporcionan muchísimos detalles y facilitan mucho la conciliación», afirma. «Uso Avalara todos los días, es mi herramienta principal para casi todo lo que hago».

 

«A quien esté pensando en utilizar Avalara, le diría que no lo dude y lo haga», concluye Courtney. «Adelántate ahora a tus impuestos sobre las ventas y aprovecha Avalara al máximo. Te libera de la carga que supone el cumplimiento normativo. Ahora podemos centrarnos más en el panorama general, en las cosas que realmente necesitan ser analizadas». 

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