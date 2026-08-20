Desde que se implantaron AvaTax y CertCapture, Marnie afirma que participar en las auditorías se ha vuelto mucho más fácil. «Los informes que necesito están guardados, así que solo tengo que buscar los periodos necesarios», explica. «Todos nuestros certificados están en línea. Todo está en un solo lugar».

Además de la mayor facilidad, Marnie afirma que en una auditoría reciente, Scouting America no debía ni un céntimo.

«Mes tras mes, ahorro muchísimo tiempo», añade. Las declaraciones de impuestos que antes tardaban cuatro días ahora se elaboran en menos de un día, lo que supone un ahorro mínimo de tres días al mes. Mi fecha límite es el cuarto día de cada mes, y solía dejarlo para el último momento. Ahora lo tengo listo ya el segundo día».