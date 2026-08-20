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Testimonio de cliente

Scouting America

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Exenciones gestionadas

Procesos mejorados

Ahorro de costes

Información general sobre la empresa

Fundada en 1910, Scouting America —antes conocida como Boy Scouts— sigue formando a los jóvenes y desarrollando sus cualidades de liderazgo, haciendo hincapié en las habilidades al aire libre y en el carácter. Su personal, de unas 250 personas, diseña y crea programas que son implementados por consejos y voluntarios en todo el país.

 

Todo lo que los consejos y sus scouts necesitan —libros, insignias, uniformes y equipo— está disponible para la venta online en www.scouting.org.

Retos en materia de impuestos

Scouting America utilizaba dos sistemas distintos para cumplir con la normativa tributaria: uno vinculado a un sistema de punto de venta para las ventas externas y otro vinculado a un sistema de punto de venta para las ventas internas.

 

El sistema de cumplimiento normativo vinculado a las ventas externas era especialmente problemático. «No me gustaba nada cómo funcionaba», afirma Marnie Harris, que lleva casi 40 años al frente del equipo fiscal de la organización. Pasaba mucho tiempo cada mes resolviendo problemas.

 

«Tenía que sacar cajas, descargar informes y recopilar datos de distintos sistemas», afirma.

 

«En 2011, empecé a buscar un sistema mejor. Cuando encontré Avalara, me enamoré del producto».

¿Por qué Avalara?

A Marnie le impresionó la precisión de los cálculos de AvaTax y su capacidad para adaptarse a excepciones especiales, como los códigos GSC, para organizaciones sin ánimo de lucro. Al mismo tiempo, Scouting America se encontraba en pleno proceso de migración a un nuevo sistema de punto de venta: Mi9 Retail. Además, pudieron utilizar AvaTax para sus ventas de comercio electrónico a través de Magento 2 y para los campamentos nacionales mediante el software Big Commerce.

«Los informes que antes tardaban cuatro días ahora se hacen en menos de un día, lo que supone un ahorro mínimo de tres días al mes».

  • — Marnie Harris
  • Jefa del equipo de impuestos

 

Resultados

Desde que se implantaron AvaTax y CertCapture, Marnie afirma que participar en las auditorías se ha vuelto mucho más fácil. «Los informes que necesito están guardados, así que solo tengo que buscar los periodos necesarios», explica. «Todos nuestros certificados están en línea. Todo está en un solo lugar».

 

Además de la mayor facilidad, Marnie afirma que en una auditoría reciente, Scouting America no debía ni un céntimo.

 

«Mes tras mes, ahorro muchísimo tiempo», añade. Las declaraciones de impuestos que antes tardaban cuatro días ahora se elaboran en menos de un día, lo que supone un ahorro mínimo de tres días al mes. Mi fecha límite es el cuarto día de cada mes, y solía dejarlo para el último momento. Ahora lo tengo listo ya el segundo día».

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