BRANY necesitaba que Avalara AvaTax se integrara con su sistema de comercio electrónico, así como con QuickBooks Desktop, que la empresa utiliza para facturar sus servicios de formación en línea. «La integración de QuickBooks fue muy, muy fácil», dice Joanne. «Lo hicimos en dos reuniones, y la única razón por la que necesitamos dos fue porque tuvimos que superar los cortafuegos de un proveedor externo que aloja todas nuestras funciones de TI».

La integración con el sistema de comercio electrónico de BRANY llevó un poco más de tiempo. Según Joanne: «Tuvimos que analizar todos nuestros servicios y adaptarlos cuidadosamente a los requisitos fiscales de cada estado». Por ejemplo, Virginia Occidental considera la educación en línea gravable a menos que tenga una designación de educación continua (CE). Tenemos cursos que cuentan con acreditación CE y otros que no. Asegurarnos de que ese tipo de personalizaciones se llevaran a cabo correctamente fue una tarea preliminar importante que tuvimos que realizar, y el equipo de Avalara nos ayudó mucho ofreciéndonos orientación durante todo el proceso. Una vez hecho esto, la integración técnica fue muy sencilla.