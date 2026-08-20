«Una de las mejores cosas de utilizar AvaTax es que nos da la confianza necesaria para crecer», afirma Joanne. «Ya sea que añadamos estados, servicios o ambos, saber que podemos gestionar las implicaciones fiscales gracias a Avalara nos permite crecer sin miedo. Podemos cumplir con los requisitos de forma oportuna y proactiva, en lugar de tener que ponernos al día a posteriori».
Joanne también valora la asequibilidad, precisión y facilidad de uso, junto con las sólidas capacidades para elaborar informes disponibles con AvaTax.
«AvaTax nos proporciona las herramientas para supervisar nuestra actividad», afirma. «Sin AvaTax, determinar si hemos alcanzado el nexo económico en los estados restantes sería un proceso tedioso y manual, que requeriría muchas horas de trabajo por parte del personal».