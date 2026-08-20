CivilGEO ahora automatiza los cálculos de impuestos sobre las ventas, la presentación de declaraciones y la gestión de certificados de exención con Avalara AvaTax, Avalara Returns y Avalara Exemption Certificate Management, respectivamente.

«Gracias a Avalara y a su integración con QuickBooks, nos ahorramos unas tres horas y media por estado al mes», afirma Chris, «y actualmente presentamos declaraciones en cuatro estados». «ntes tardábamos unas cuatro horas en preparar la declaración mensual al Estado, pero ahora solo dedicamos unos 30 minutos a generar un informe y a validar los cálculos de Avalara».

El ahorro de catorce horas al mes permite al equipo de contabilidad de CivilGEO centrarse en tareas que requieren criterio humano. Pero el principal beneficio de la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas, según Chris, es la tranquilidad, especialmente a medida que la empresa sigue creciendo y estableciendo nexos fiscales en nuevos estados.

«Tenemos más confianza en nuestro cumplimiento normativo», explica Chris, «y dedicamos muy poco tiempo y energía a preocuparnos por ello. Creo que eso es muy importante. Una gran ventaja».