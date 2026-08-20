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Testimonio de cliente

CivilGEO automatiza la gestión de los impuestos sin contratiempos con la ayuda de Avalara

Resultados

Mayor crecimiento

Procesos mejorados

Sistemas integrados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Fundada en 2010, CivilGEO desarrolla software avanzado de ingeniería y modelización medioambiental para ingenieros civiles de todo el mundo. Las consultoras de ingeniería, las empresas de servicios públicos, los organismos gubernamentales y las instituciones educativas confían en el software CivilGEO para automatizar sus procesos de ingeniería y duplicar su productividad.

Retos en materia de impuestos

CivilGEO confió en su empresa de contabilidad, RSM, para gestionar el impuesto sobre las ventas en su estado natal de Wisconsin. A medida que el crecimiento de CivilGEO comenzó a acelerarse en los últimos años, los umbrales de nexo económico en otros estados se convirtieron en motivo de preocupación.

 

«Ya habíamos superado el umbral en un par de estados», afirma Chris Maeder, director de ingeniería de la empresa, así que me puse en contacto con RSM y les pregunté: ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos por el impuesto sobre las ventas en otros estados?». Y dijeron: «Bueno, deberías empezar a preocuparte por ello de inmediato».

¿Por qué Avalara?

RSM era plenamente consciente de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. y de su posible repercusión en clientes como CivilGEO. La empresa de contabilidad ofreció implementar el software de Avalara para automatizar el proceso de cumplimiento de la normativa del impuesto sobre las ventas.

 

«Estudiamos un par de soluciones diferentes —recuerda Chris— pero Avalara se convirtió rápidamente en la opción obvia. Es fácil de aprender a manejar y de usar, se integra a la perfección con QuickBooks, y RSM se ofreció a instalárnoslo».

 

La integración con QuickBooks fue un factor clave en la decisión de Chris. Permite a CivilGEO calcular tipos impositivos, preparar declaraciones, gestionar certificados de exención y mucho más desde el software de contabilidad que la empresa ya utiliza. Avalara University, un programa de formación basado en la web, ayudó a CivilGEO a ponerse al día. «No tardamos más de una o dos semanas en sentirnos muy cómodos usándola», afirma Chris. «Avalara funciona prácticamente sola».

«No tardamos más de una o dos semanas en sentirnos muy cómodos usándola. Avalara funciona prácticamente sola».

  • — Chris Maeder
  • Director de Ingeniería, CivilGEO

 

Resultados

CivilGEO ahora automatiza los cálculos de impuestos sobre las ventas, la presentación de declaraciones y la gestión de certificados de exención con Avalara AvaTax, Avalara Returns y Avalara Exemption Certificate Management, respectivamente. 

 

«Gracias a Avalara y a su integración con QuickBooks, nos ahorramos unas tres horas y media por estado al mes», afirma Chris, «y actualmente presentamos declaraciones en cuatro estados». «ntes tardábamos unas cuatro horas en preparar la declaración mensual al Estado, pero ahora solo dedicamos unos 30 minutos a generar un informe y a validar los cálculos de Avalara».

 

El ahorro de catorce horas al mes permite al equipo de contabilidad de CivilGEO centrarse en tareas que requieren criterio humano. Pero el principal beneficio de la automatización de la gestión del impuesto sobre las ventas, según Chris, es la tranquilidad, especialmente a medida que la empresa sigue creciendo y estableciendo nexos fiscales en nuevos estados.

 

«Tenemos más confianza en nuestro cumplimiento normativo», explica Chris, «y dedicamos muy poco tiempo y energía a preocuparnos por ello. Creo que eso es muy importante. Una gran ventaja».

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