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Testimonio de cliente

Colortone Audio Visual tiene el cumplimiento de la normativa tributaria perfectamente controlado

Resultados

Sistemas integrados
Experiencia en impuestos
Satisfacción del cliente

Información general sobre la empresa

Colortone Audio Visual tiene su sede en Port Chester, Nueva York, y lleva más de 70 años instalando equipos de alta gama. Ofrecen servicios audiovisuales a empresas, centros educativos, organismos públicos y otros. En calidad de expertos, trabajan con sus clientes para diseñar, implementar y mantener entornos audiovisuales flexibles utilizando la última tecnología.

Retos en materia de impuestos

Colortone opera principalmente en Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey. Sin embargo, incluso dentro de ese ámbito geográfico limitado, los requisitos en materia de impuestos sobre las ventas son complejos y los clientes de Colortone suelen tener múltiples sedes empresariales repartidas por la zona de los tres estados.

 

«Solo en el estado de Nueva York hay aproximadamente 30 sedes y el panorama parece cambiar cada dos días», explica Olivier Peardon, presidente y director general. «No puedo seguirle el ritmo. No hay suficientes horas en el día. 

 

Desde el momento en que adquirió Colortone, Olivier supo que quería centrar la experiencia de la empresa en sistemas audiovisuales, no en el cumplimiento de la normativa del impuesto sobre las ventas. «Si no eres un experto, externalízalo», dice. «No tenemos un departamento de contabilidad y no soy un experto en impuestos sobre las ventas. Prefiero mil veces dejar eso en manos de alguien de Avalara, que lo hará mucho mejor que yo». 

¿Por qué Avalara?

Olivier había utilizado Avalara AvaTax y Oracle NetSuite conjuntamente en dos empresas anteriores y no dudó en implantar la misma solución integrada en Colortone. «No vi ninguna razón para cambiar», dice. «Funcionan bien juntos, y no se cambia un equipo si está ganando».

 

Olivier esperaba que la implementación e integración en Colortone fueran fáciles, y así fue. «La verdad es que solo tardé cinco minutos, seguramente porque ya me lo conocía muy bien», dice riendo.

«La automatización me permite dirigir una empresa con una estructura muy ágil. Nos centramos en las ventas y la implementación, que generan ingresos».

  • — Olivier Peardon
  • Presidente y director general
     

Resultados

Olivier valora poder centrar sus esfuerzos en satisfacer a los clientes y hacer crecer su negocio. «La automatización me permite dirigir una empresa con una estructura muy ágil», explica. «Nos centramos en las ventas y la implementación, que son las que generan ingresos».

 

La confianza y la tranquilidad son algunas de las principales ventajas que Olivier destaca al hablar del uso de Avalara. «Sé lo que hay detrás del telón y sé que se está gestionando correctamente», afirma. «A lo largo de las implementaciones, habría esperado encontrarme con algunas dificultades. Pero, en todo caso, han facilitado las cosas. Por ejemplo, Avalara nos avisa cuando nos acercamos a un umbral de nexo fiscal. El sistema es más proactivo de lo que cabría pensar».

 

Las propuestas de ventas y servicios de Colortone reflejan la filosofía de la empresa de facilitar al máximo cada interacción con el cliente. Con AvaTax, Olivier afirma que muestran el coste total, incluido el impuesto sobre las ventas. Y añade: «Sin sorpresas, total transparencia, fácil de aprobar para los clientes. Deja de ser un tema de debate».

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