Olivier valora poder centrar sus esfuerzos en satisfacer a los clientes y hacer crecer su negocio. «La automatización me permite dirigir una empresa con una estructura muy ágil», explica. «Nos centramos en las ventas y la implementación, que son las que generan ingresos».

La confianza y la tranquilidad son algunas de las principales ventajas que Olivier destaca al hablar del uso de Avalara. «Sé lo que hay detrás del telón y sé que se está gestionando correctamente», afirma. «A lo largo de las implementaciones, habría esperado encontrarme con algunas dificultades. Pero, en todo caso, han facilitado las cosas. Por ejemplo, Avalara nos avisa cuando nos acercamos a un umbral de nexo fiscal. El sistema es más proactivo de lo que cabría pensar».

Las propuestas de ventas y servicios de Colortone reflejan la filosofía de la empresa de facilitar al máximo cada interacción con el cliente. Con AvaTax, Olivier afirma que muestran el coste total, incluido el impuesto sobre las ventas. Y añade: «Sin sorpresas, total transparencia, fácil de aprobar para los clientes. Deja de ser un tema de debate».