Con Avalara Property Tax, el equipo de Comcast gestiona las declaraciones con la mitad de los recursos que dedicaba a esta tarea anteriormente. «Gracias a la ayuda de Avalara podemos realizar más tareas en menos tiempo, lo que posibilita un mayor equilibrio entre la vida profesional y la personal», comenta Allyssa.

El tiempo que se ahorra al eliminar el proceso manual también permite al equipo ser más proactivo en las evaluaciones y valoraciones, por lo que se presentan menos recursos a posteriori. «Es un antes y un después», dice Allyssa.

Comcast es auditada cientos de veces al año, y Avalara Property Tax también agiliza ese proceso. «Disponer de un lugar donde almacenar todos los datos y poder generar un informe para obtener la información al instante ha supuesto una gran diferencia», afirma Annette Crawford, directora de impuestos sobre bienes inmuebles.