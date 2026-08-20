Los activos inmobiliarios de Comcast se extienden más allá de los límites jurisdiccionales, lo que convierte el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos sobre bienes inmuebles en un rompecabezas complejo. «Tenemos cables y todo tipo de infraestructura electrónica que, en realidad, no entiende de límites jurisdiccionales», afirma Allyssa DeCenzo, responsable de impuestos sobre bienes inmuebles en Comcast. «Hacíamos todas las asignaciones manualmente y, después, imprimíamos y enviábamos por correo las declaraciones correspondientes a cada jurisdicción».
Las declaraciones del impuesto sobre bienes inmuebles debían presentarse cada dos semanas durante los primeros seis meses de cada año. El esfuerzo manual para procesar y presentar miles de ellas suponía un gran desgaste para el equipo.
Para colmo, todo el proceso carecía en gran medida de documentación —solo existía en la mente de un único responsable de cumplimiento normativo—, lo que suponía un riesgo adicional. «Necesitábamos un proceso coherente y centralizado al que pudiera acceder todo el mundo del equipo», afirma Allyssa.