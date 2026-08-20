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Testimonio de cliente

Comcast da un giro a la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles

Resultados

Cumplimiento normativo optimizado
Procesos mejorados
Satisfacción de los empleados
Sistemas integrados

Información general sobre la empresa

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) es una empresa internacional de medios y tecnología que conecta a las personas con los momentos que realmente importan. Comcast se centra principalmente en la conectividad, la agregación y el streaming, y cuenta con 57 millones de clientes en Estados Unidos y Europa. Ofrecen servicios de banda ancha, conexión inalámbrica y vídeo a través de las marcas Xfinity, Comcast Business y Sky; crean, distribuyen y retransmiten contenidos líderes en entretenimiento, deportes y noticias a través de Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, las cadenas de televisión NBC y Telemundo, múltiples canales de cable, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News y Sky Sports; y ofrecen experiencias inolvidables en los parques y complejos

Retos en materia de impuestos

Los activos inmobiliarios de Comcast se extienden más allá de los límites jurisdiccionales, lo que convierte el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos sobre bienes inmuebles en un rompecabezas complejo. «Tenemos cables y todo tipo de infraestructura electrónica que, en realidad, no entiende de límites jurisdiccionales», afirma Allyssa DeCenzo, responsable de impuestos sobre bienes inmuebles en Comcast. «Hacíamos todas las asignaciones manualmente y, después, imprimíamos y enviábamos por correo las declaraciones correspondientes a cada jurisdicción».

 

Las declaraciones del impuesto sobre bienes inmuebles debían presentarse cada dos semanas durante los primeros seis meses de cada año. El esfuerzo manual para procesar y presentar miles de ellas suponía un gran desgaste para el equipo.

 

Para colmo, todo el proceso carecía en gran medida de documentación —solo existía en la mente de un único responsable de cumplimiento normativo—, lo que suponía un riesgo adicional. «Necesitábamos un proceso coherente y centralizado al que pudiera acceder todo el mundo del equipo», afirma Allyssa.

¿Por qué Avalara?

Avalara Property Tax es una plataforma segura dedicada a la información sobre el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre el patrimonio empresarial, así como a las actividades relacionadas con estos impuestos. Automatiza la introducción de datos para las notificaciones de liquidación de impuestos y la gestión de documentos de liquidación tributaria, la gestión de plazos, la clasificación de activos y los planes de amortización. 

 

Además, permite generar declaraciones, notificaciones de liquidación, recursos y liquidaciones tributarias en un único sistema. De este modo, agiliza considerablemente los procesos de cumplimiento normativo de Comcast.

 

«Basándose en ciertas métricas que proporcionamos, Avalara Property Tax distribuye los costes a nivel de clase de activo», afirma Allyssa. «Esto se asigna a las jurisdicciones y ubicaciones individuales donde se encuentran nuestros activos».

«Gracias a la ayuda de Avalara podemos realizar más tareas en menos tiempo, lo que posibilita un mayor equilibrio entre la vida profesional y la personal».

  • —Allyssa DeCenzo 
  • Responsable de impuestos sobre bienes inmuebles
     

Resultados

Con Avalara Property Tax, el equipo de Comcast gestiona las declaraciones con la mitad de los recursos que dedicaba a esta tarea anteriormente. «Gracias a la ayuda de Avalara podemos realizar más tareas en menos tiempo, lo que posibilita un mayor equilibrio entre la vida profesional y la personal», comenta Allyssa.

 

El tiempo que se ahorra al eliminar el proceso manual también permite al equipo ser más proactivo en las evaluaciones y valoraciones, por lo que se presentan menos recursos a posteriori. «Es un antes y un después», dice Allyssa.

 

Comcast es auditada cientos de veces al año, y Avalara Property Tax también agiliza ese proceso. «Disponer de un lugar donde almacenar todos los datos y poder generar un informe para obtener la información al instante ha supuesto una gran diferencia», afirma Annette Crawford, directora de impuestos sobre bienes inmuebles. 

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