Después de casi 60 años en el negocio, Commenco seguía dependiendo de sus vendedores para calcular el impuesto sobre las ventas en presupuestos y propuestas. Cada vez que esos cálculos resultaban incorrectos, la empresa acababa asumiendo la diferencia, perdiendo ingresos y enfadando a los clientes.

Cuando Mike Markham se incorporó a Commenco a finales de 2015, se le encomendó la tarea de iniciar una nueva división para gestionar productos y servicios tecnológicos para empresas industriales. Pronto implementó ConnectWise para presupuestos y propuestas, pero seguía teniendo problemas al calcular el impuesto sobre las ventas.

«Vendemos en todo el país y, en algunas zonas, tenemos obligaciones fiscales, mientras que en otras no», afirma Mike. «Hubo un par de casos en los que los clientes se molestaron porque el impuesto sobre las ventas acabó siendo considerablemente diferente de lo que figuraba en la propuesta».