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Testimonio de cliente

Commenco elimina las costosas conjeturas de los presupuestos

Resultados

Experiencia en impuestos

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Commenco es el mayor distribuidor autorizado de Motorola Solutions en Kansas City, especializado en la venta, el servicio técnico y el alquiler de radios digitales bidireccionales; redes de transmisión de voz y captura de datos; equipos y mantenimiento para el servicio 9-1-1; escáneres e impresoras portátiles; infraestructura inalámbrica; aplicaciones inalámbricas de banda ancha; y videovigilancia en circuito cerrado.

Retos en materia de impuestos

Después de casi 60 años en el negocio, Commenco seguía dependiendo de sus vendedores para calcular el impuesto sobre las ventas en presupuestos y propuestas. Cada vez que esos cálculos resultaban incorrectos, la empresa acababa asumiendo la diferencia, perdiendo ingresos y enfadando a los clientes.

 

Cuando Mike Markham se incorporó a Commenco a finales de 2015, se le encomendó la tarea de iniciar una nueva división para gestionar productos y servicios tecnológicos para empresas industriales. Pronto implementó ConnectWise para presupuestos y propuestas, pero seguía teniendo problemas al calcular el impuesto sobre las ventas. 

 

«Vendemos en todo el país y, en algunas zonas, tenemos obligaciones fiscales, mientras que en otras no», afirma Mike. «Hubo un par de casos en los que los clientes se molestaron porque el impuesto sobre las ventas acabó siendo considerablemente diferente de lo que figuraba en la propuesta».

¿Por qué Avalara?

Tras consultar con el equipo de ConnectWise, Mike decidió incorporar Avalara AvaTax. Avalara dispone de conectores preconfigurados para ConnectWise que se integran con el nuevo entorno tecnológico de Commenco y aplican automáticamente el impuesto sobre las ventas.

Implementación

Commenco comenzó a implantar AvaTax a finales de 2016 y ya estaba lista para ponerlo en marcha a principios de 2017. «La implementación fue sencilla», recuerda Mike. «Tuve que tomar algunas decisiones de configuración, pero la mayor parte del trabajo se hizo en segundo plano, entre ConnectWise y Avalara. Aparte de una breve formación, no tuve que hacer gran cosa. Nos llevó un par de semanas y ya estábamos en marcha».

«Es fácil. Es algo en lo que ya no tengo que pensar. Y eso no es el caso con todos los proveedores de software con los que he trabajado».

  • — Mike Markham
  • Director de soluciones de tecnología empresarial

 

Resultados

Commenco utiliza Avalara para calcular los importes estimados del impuesto sobre las ventas en los presupuestos y las propuestas, lo que libera al equipo de ventas de tener que recurrir a estimaciones que podrían salir caras. «Quiero que sea preciso, y no quiero que nuestros comerciales tengan que dedicar tiempo a eso», afirma Mike.

 

AvaTax ha eliminado las sorpresas importantes para Commenco, proporcionando presupuestos más precisos, coherentes y exhaustivos. «Es fácil», dice Mike. «Ya no es algo en lo que tenga que pensar realmente. Y eso no es el caso con todos los proveedores de software con los que he trabajado».

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