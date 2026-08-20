La incorporación satisfactoria de esos nuevos clientes dio a CCA la confianza necesaria para incorporar a más clientes nuevos.

«La precisión de los datos [con Avalara Property Tax for Accountants] es algo que nunca antes había experimentado», afirmó Gregg. «No contábamos con un sistema de gestión de documentos relacionado con los servicios que validara los datos antes de que se introdujeran en el sistema».

Además, al encargarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre bienes inmuebles de sus clientes mediante Avalara Property Tax for Accountants, CCA ha conseguido una mayor visibilidad sobre los inmuebles de sus clientes para detectar pagos en exceso, oportunidades de recurso y mucho más, sobre todo ahora que los datos de los clientes están más estandarizados y son más precisos.

«Ahora nos encargamos de preparar y presentar los informes anuales sobre los inmuebles de nuestros clientes», afirmó Gregg. «A medida que recibimos las notificaciones de valoración o liquidación, las revisamos y ofrecemos recomendaciones a nuestros clientes sobre las medidas que deben adoptarse. Si el cliente acepta recurrir una tasación, preparamos y presentamos el recurso. Luego, gestionamos el proceso de apelación para el cliente».

CA está llevando a cabo actualmente una prueba piloto del panel de control de Avalara Property Tax for Accountants con el fin de ofrecer a los clientes una visión clara de su cumplimiento normativo.