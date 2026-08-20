Para CCA, la decisión de optar por Avalara Property Tax for Accountants frente a las soluciones de la competencia se basó en el coste, el diseño intuitivo de la aplicación y la asistencia al usuario.
Al principio, CCA se mostró un poco reticente debido a que la solución Avalara Property Tax for Accountants era relativamente nueva en comparación con otros productos para el cumplimiento normativo del mercado. «Creo que el mayor obstáculo para nosotros fue familiarizarnos y sentirnos a gusto», afirmó Gregg.
Cuando CCA empezó a analizar la solución Avalara Property Tax for Accountants a través de conversaciones y demostraciones, Gregg se dio cuenta de algo: «El coste era muy similar [al de otras soluciones]», explicó. «Y lo que descubrimos fue que sacábamos más partido a nuestro dinero».
CCA se dio cuenta de que podía utilizar Avalara Property Tax for Accountants para ofrecer a sus clientes una «auditoría de buenas prácticas» como valor añadido a sus servicios de asesoramiento, a la vez que simplificaba la introducción de datos de la documentación de los clientes y mejoraba la precisión de los mismos. «El componente OCR (reconocimiento óptico de caracteres) es bastante impresionante por su precisión a la hora de gestionar múltiples tipos de documentos», afirmó Gregg. El OCR es una tecnología clave utilizada para automatizar la extracción de datos de documentos de impuestos sobre la propiedad. Reduce drásticamente la necesidad de introducir datos manualmente, lo que ahorra tiempo y reduce errores para las empresas.
CCA tenía un ambicioso calendario de implementación de entre dos y tres meses, al que Avalara pudo adaptarse.
«Otra diferencia notable entre Avalara y otros proveedores es la Aplicación de ayuda», afirmó Gregg. «Además, las sesiones de implementación grabadas y los enlaces a las notas de implementación han resultado muy útiles y únicos en comparación con experiencias anteriores».