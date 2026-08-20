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Testimonio de cliente

Cost Containment Advisors se hace cargo de clientes de mayor envergadura en materia de cumplimiento normativo gracias a Avalara Property Tax for Accountants

Resultados

Gestión precisa de múltiples tipos de documentos

Incorporación satisfactoria de nuevos clientes

Introducción automatizada de datos de clientes

Mayor precisión, menos errores

Acceso rápido y fácil a detalles del impuesto sobre la propiedad del cliente

Información general sobre la empresa

Cost Containment Advisors (CCA) se especializa en ayudar a los contribuyentes de sectores con un elevado volumen de activos fijos a garantizar la correcta liquidación de los impuestos sobre bienes inmuebles, así como a definir y gestionar su exposición fiscal. La empresa presta servicios a clientes de los sectores de la energía, los oleoductos, la minería, los servicios de vuelo en aeropuertos y la gestión de residuos en 36 estados.

Retos en materia de impuestos

CCA comenzó a incorporar a dos nuevos clientes que contaban con más de 300 establecimientos repartidos por 23 estados y se dio cuenta de que había llegado a un punto en el que las hojas de cálculo de Excel y los archivos PDF ya no eran suficientes.

 

«CCA comenzó como una empresa dedicada exclusivamente al asesoramiento y la consultoría», afirmó Gregg West, director sénior responsable principalmente del cumplimiento de la normativa tributaria y el asesoramiento fiscal. «Lo que descubrimos es que algunos clientes buscaban un servicio integral para cumplir con las obligaciones fiscales asociadas a las propiedades inmobiliarias. Estábamos perdiendo clientes debido a la falta de opciones adecuadas en materia de cumplimiento normativo. La solución para nosotros fue incorporar algún tipo de aplicación para el cumplimiento normativo que mejorara nuestras capacidades».

¿Por qué Avalara?

Para CCA, la decisión de optar por Avalara Property Tax for Accountants frente a las soluciones de la competencia se basó en el coste, el diseño intuitivo de la aplicación y la asistencia al usuario.

 

Al principio, CCA se mostró un poco reticente debido a que la solución Avalara Property Tax for Accountants era relativamente nueva en comparación con otros productos para el cumplimiento normativo del mercado. «Creo que el mayor obstáculo para nosotros fue familiarizarnos y sentirnos a gusto», afirmó Gregg.

 

Cuando CCA empezó a analizar la solución Avalara Property Tax for Accountants a través de conversaciones y demostraciones, Gregg se dio cuenta de algo: «El coste era muy similar [al de otras soluciones]», explicó. «Y lo que descubrimos fue que sacábamos más partido a nuestro dinero».

 

CCA se dio cuenta de que podía utilizar Avalara Property Tax for Accountants para ofrecer a sus clientes una «auditoría de buenas prácticas» como valor añadido a sus servicios de asesoramiento, a la vez que simplificaba la introducción de datos de la documentación de los clientes y mejoraba la precisión de los mismos. «El componente OCR (reconocimiento óptico de caracteres) es bastante impresionante por su precisión a la hora de gestionar múltiples tipos de documentos», afirmó Gregg. El OCR es una tecnología clave utilizada para automatizar la extracción de datos de documentos de impuestos sobre la propiedad. Reduce drásticamente la necesidad de introducir datos manualmente, lo que ahorra tiempo y reduce errores para las empresas.

 

CCA tenía un ambicioso calendario de implementación de entre dos y tres meses, al que Avalara pudo adaptarse.

 

«Otra diferencia notable entre Avalara y otros proveedores es la Aplicación de ayuda», afirmó Gregg. «Además, las sesiones de implementación grabadas y los enlaces a las notas de implementación han resultado muy útiles y únicos en comparación con experiencias anteriores».

«Lo que descubrimos [con Avalara Property Tax for Accountants] fue que estábamos sacando más partido a nuestro dinero».

  • — Gregg West,
  • Director sénior, Cost Containment Advisors

 

Resultados

La incorporación satisfactoria de esos nuevos clientes dio a CCA la confianza necesaria para incorporar a más clientes nuevos.

 

«La precisión de los datos [con Avalara Property Tax for Accountants] es algo que nunca antes había experimentado», afirmó Gregg. «No contábamos con un sistema de gestión de documentos relacionado con los servicios que validara los datos antes de que se introdujeran en el sistema».

 

Además, al encargarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre bienes inmuebles de sus clientes mediante Avalara Property Tax for Accountants, CCA ha conseguido una mayor visibilidad sobre los inmuebles de sus clientes para detectar pagos en exceso, oportunidades de recurso y mucho más, sobre todo ahora que los datos de los clientes están más estandarizados y son más precisos.

 

«Ahora nos encargamos de preparar y presentar los informes anuales sobre los inmuebles de nuestros clientes», afirmó Gregg. «A medida que recibimos las notificaciones de valoración o liquidación, las revisamos y ofrecemos recomendaciones a nuestros clientes sobre las medidas que deben adoptarse. Si el cliente acepta recurrir una tasación, preparamos y presentamos el recurso. Luego, gestionamos el proceso de apelación para el cliente».

 

CA está llevando a cabo actualmente una prueba piloto del panel de control de Avalara Property Tax for Accountants con el fin de ofrecer a los clientes una visión clara de su cumplimiento normativo.

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