A medida que el sistema desarrollado internamente por Delta Defense se quedó obsoleto, la empresa estudió diferentes opciones de tecnologías escalables. Al principio, intentó crear una solución personalizada, pero no funcionó. «Estuvimos un año trabajando con otra empresa, pero el proyecto se vino abajo», dice Jon. Este error llevó a la empresa a explorar soluciones de software consolidadas, decantándose finalmente por Avalara para cumplir con la normativa del impuesto sobre las ventas y por Zuora para la gestión de suscripciones y la facturación.

La integración entre Zuora y Avalara resultó ser un cambio revolucionario. Juntos, los sistemas crearon eficiencias que ninguno de ellos podría lograr por sí solo. «La sincronización de datos de Zuora con Avalara fue clave», añade Jon. «Nos garantizó unos cálculos y una presentación de declaraciones de impuestos sin contratiempos a medida que íbamos creciendo, lo que contribuyó a eliminar los cuellos de botella y los errores manuales».

Junto con Salesforce y NetSuite, Zuora y Avalara formaron la columna vertebral de la infraestructura operativa de Delta Defense. Jon señala: «Hemos pasado de 50 000 a 850 000 miembros sin que el sistema se haya colapsado». Estas herramientas también dan respuesta a las necesidades del creciente segmento B2B, como las suscripciones colectivas para organizaciones tales como los equipos de seguridad de las iglesias. «La capacidad de Avalara para gestionar exenciones y grandes volúmenes de transacciones ha supuesto un antes y un después», afirma Tim.

La filosofía de Delta Defense es clara: centrarse en los puntos fuertes fundamentales y recurrir a socios de confianza para las necesidades especializadas. «Si puedes comprarlo, cómpralo», enfatiza Jon. “Buscamos empresas como Avalara y Zuora que hagan una cosa realmente bien y sigan mejorando. Eso nos permite centrarnos en lo que nos hace únicos.