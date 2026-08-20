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Testimonio de cliente

Empresa de marketing de comercio electrónico crece rápido y adopta la automatización de la gestión de los impuestos

Resultados

Ahorro de costes

Sistemas integrados

Procesos mejorados

Mejor cumplimiento normativo

Información general sobre la empresa

Con sede en Austin, Texas, Diamondback Branding suministra productos promocionales. Desde 2012, la empresa ha estado imprimiendo y grabando vasos, neveras y otros artículos, desde auriculares hasta mecheros.

Retos en materia de impuestos

«Crecimos relativamente rápido», afirma William Lovelace, fundador y director general de Diamondback. «Pasamos de un garaje en Nuevo México a una empresa con una facturación anual de unos 15 millones de dólares».

 

Ese rápido crecimiento supuso un mayor nivel de control sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa en materia de impuestos sobre las ventas. Diamondback era una empresa de comercio electrónico que operaba en varios estados, pero solo recaudaba impuestos en uno. «Llegamos a un momento en el que todo el mundo nos miraba», recuerda William. «Nos dedicamos principalmente a la venta al por mayor, pero a las leyes sobre el nexo fiscal, por lo general, eso les da igual». Estábamos superando los umbrales de nexo fiscal en docenas de estados. Rápidamente se convirtió en una pesadilla.

 

«Queríamos ir un paso por delante», continúa William. «Tomamos medidas preventivas para evitar un mal resultado en la auditoría».

¿Por qué Avalara?

«Investigué y había oído hablar de Avalara», dice William. «Aunque no había interactuado con ellos, estaba en mi lista de tareas pendientes porque sabía que, con el tiempo, tendríamos que automatizar el cálculo y la presentación de impuestos».

 

Cuando llegó el momento de tomar una decisión, William consideró que Avalara era la opción más sencilla. «Avalara era la opción que se integraba con Brightpearl, nuestro ERP, así que la elección fue bastante obvia», recuerda. «Empezamos a probar la integración en julio de 2019 y la pusimos en marcha en enero de 2020».

«Con Avalara, tenemos la tranquilidad de saber que, cuando cambia una ley o un tipo impositivo, no tenemos que preocuparnos por ello». «Sabemos que todo lo que utilizamos se actualiza periódicamente y nos sentimos seguros».

  • — William Lovelace
  • Fundador y director general

 

Resultados

William enumera varias ventajas de automatizar sus cálculos de impuestos sobre las ventas. «Te ahorras tiempo en una cosa», dice, «porque probablemente se necesitarían uno, quizá dos puestos de administrador a tiempo completo para calcularlo y presentarlo todo manualmente. Cada una de esas jurisdicciones tendría que calcularse en una hoja de cálculo, declararse y pagarse».

 

«Para ser una empresa de nuestro tamaño, contamos con mucho menos personal de lo que la mayoría de la gente pensaría», explica William. «Aproximadamente la mitad de la plantilla se dedica a la producción, el grabado o la impresión de los productos que vendemos. Contamos con una plantilla administrativa muy reducida. «Intentamos estar a la vanguardia de la tecnología y mantenernos ahí para que no tengamos a gente que se limite a sentarse y pulsar botones».

 

«Además», continúa William, «con Avalara tenemos la tranquilidad de saber que, cuando cambia una ley o un tipo impositivo, no tenemos que preocuparnos por ello». «Sabemos que todo lo que utilizamos se actualiza periódicamente y nos sentimos seguros».

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