William enumera varias ventajas de automatizar sus cálculos de impuestos sobre las ventas. «Te ahorras tiempo en una cosa», dice, «porque probablemente se necesitarían uno, quizá dos puestos de administrador a tiempo completo para calcularlo y presentarlo todo manualmente. Cada una de esas jurisdicciones tendría que calcularse en una hoja de cálculo, declararse y pagarse».

«Para ser una empresa de nuestro tamaño, contamos con mucho menos personal de lo que la mayoría de la gente pensaría», explica William. «Aproximadamente la mitad de la plantilla se dedica a la producción, el grabado o la impresión de los productos que vendemos. Contamos con una plantilla administrativa muy reducida. «Intentamos estar a la vanguardia de la tecnología y mantenernos ahí para que no tengamos a gente que se limite a sentarse y pulsar botones».

«Además», continúa William, «con Avalara tenemos la tranquilidad de saber que, cuando cambia una ley o un tipo impositivo, no tenemos que preocuparnos por ello». «Sabemos que todo lo que utilizamos se actualiza periódicamente y nos sentimos seguros».