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Testimonio de cliente

El marketplace de la música automatiza los cálculos y las declaraciones de impuestos sobre las ventas

Resultados

Mayor cumplimiento normativo

Sistemas integrados

Información general sobre la empresa

Discogs tiene la misión de construir la base de datos y el marketplace de música más grande y completo, con discografías de todos los sellos y artistas, todo ello con referencias cruzadas. Creado originalmente como un proyecto de ocio en el año 2000, Discogs se ha convertido en un recurso definitivo para soportes de música física como vinilos y CD, situándose justo por detrás de Amazon y eBay a nivel mundial.

Retos en materia de impuestos

La mayoría de los estados ahora responsabilizan a las plataformas de marketplaces de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas de las transacciones que facilitan. Como consecuencia de este tipo de legislación, Discogs se vio de repente obligada a pagar el impuesto sobre las ventas en casi todos los estados de EE. UU.

¿Por qué Avalara?

«Avalara ha demostrado ser un proveedor integral de los diversos servicios de asesoramiento que necesitábamos para automatizar nuestros procesos para cumplir con la normativa tributaria en Estados Unidos», afirma Nick Haselwander, director de producto de la empresa.

 

El equipo de ingeniería de Discogs se embarcó en lo que pensaba que sería un reto abrumador: desarrollar una integración para su sistema de facturación patentado.

«En mis experiencias anteriores, he llevado a cabo muchas integraciones con sistemas que eran auténticas pesadillas. Con Avalara fue muy, muy fácil. No tuve problemas para entender la lógica, que era clara y coherente».

  • — Joshua Provonchee
  • Ingeniero de software

 

Integración

«En mis experiencias anteriores, he llevado a cabo muchas integraciones con sistemas que eran auténticas pesadillas. Con Avalara fue muy, muy fácil. «No me costó nada entender la lógica, que resultaba clara y coherente a medida que la aplicábamos en diferentes puntos finales», afirma Joshua Provonchee, ingeniero de software de Discogs.

 

«Según mi experiencia, un proyecto como este supone un reto y puede llevar mucho tiempo, pero la integración con AvaTax fue rápida. «La verdad es que me sorprendió un poco lo poco que tuvimos que trabajar», coincide Nick.

 

«La calidad del soporte de Avalara fue lo que más me llamó la atención, en comparación con otras integraciones que he llevado a cabo anteriormente», afirma Kian Dinyari, ingeniero de software sénior de Discogs. «Es como tratar con otro ingeniero de tu propia empresa. No hay rivalidad. Están totalmente comprometidos con resolver tu problema».

 

Kian y Joshua informaron de que todo el proceso de integración se desarrolló sin ningún contratiempo. «Todo funcionó con una rapidez asombrosa», afirma Joshua, «y su entorno de pruebas refleja fielmente lo que se obtiene en producción, lo cual no siempre es así».

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