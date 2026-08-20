«En mis experiencias anteriores, he llevado a cabo muchas integraciones con sistemas que eran auténticas pesadillas. Con Avalara fue muy, muy fácil. «No me costó nada entender la lógica, que resultaba clara y coherente a medida que la aplicábamos en diferentes puntos finales», afirma Joshua Provonchee, ingeniero de software de Discogs.

«Según mi experiencia, un proyecto como este supone un reto y puede llevar mucho tiempo, pero la integración con AvaTax fue rápida. «La verdad es que me sorprendió un poco lo poco que tuvimos que trabajar», coincide Nick.

«La calidad del soporte de Avalara fue lo que más me llamó la atención, en comparación con otras integraciones que he llevado a cabo anteriormente», afirma Kian Dinyari, ingeniero de software sénior de Discogs. «Es como tratar con otro ingeniero de tu propia empresa. No hay rivalidad. Están totalmente comprometidos con resolver tu problema».

Kian y Joshua informaron de que todo el proceso de integración se desarrolló sin ningún contratiempo. «Todo funcionó con una rapidez asombrosa», afirma Joshua, «y su entorno de pruebas refleja fielmente lo que se obtiene en producción, lo cual no siempre es así».