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Testimonio de cliente

Drop crece e impulsa el comercio electrónico internacional con estilo gracias a Avalara

Una empresa tecnológica italiana mejora el cumplimiento normativo y ahorra tiempo gracias a la automatización de la gestión de impuestos

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Eficiencia mejorada

Costes reducidos

Tiempo ahorrado

Información general sobre la empresa

Drop desarrolla y gestiona plataformas de comercio electrónico para algunas de las marcas más importantes del sector de la moda y para un conocido fabricante de motos. Con sede en Montegranaro (Italia), la empresa lleva 20 años ayudando a los minoristas a vender. Los productos de sus clientes se envían a compradores de Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Singapur.

Retos en materia de impuestos

Drop empezó a operar en el sector del comercio electrónico años antes que muchos de sus competidores. Durante mucho tiempo, la empresa calculó manualmente el impuesto sobre la ventas y uso, el IVA y el GST. Calcular los impuestos manualmente no solo era un quebradero de cabeza, sino que no siempre era preciso.

 

Alrededor de 2022, Drop recibió la notificación de que había superado un umbral fiscal en Canadá y debía registrarse para recaudar impuestos en esa provincia, según explica Stefano De Angelis, director de proyectos de Drop.

 

En ese momento, la empresa empezó a buscar un socio de software que le ayudara a automatizar el cumplimiento normativo.

¿Por qué Avalara?

Drop buscó en Internet proveedores de servicios de cumplimiento normativo y pidió recomendaciones a sus socios. Tras evaluar varias empresas, Drop concluyó que Avalara cumplía sus criterios y ofrecía funciones que otras no tenían.

 

«Necesitábamos encontrar un proveedor de servicios de cumplimiento de la normativa tributaria que pudiera integrarse con nuestro software interno y con las principales plataformas de comercio electrónico del mercado». No utilizamos solo Magento, Salesforce o Shopify para vender. Utilizamos todas las plataformas del mercado. Avalara fue la elección correcta», afirma Daniel De Luna, director de proyectos de Drop.

 

Drop calcula los impuestos de casi 10 000 transacciones al año mediante Avalara AvaTax y presenta 157 declaraciones con Avalara Returns. Una de las principales ventajas de utilizar Avalara Returns es la posibilidad que ofrece a la empresa de realizar un único pago en cada periodo de declaración para abonar los impuestos en los 22 estados de EE. UU. en los que vende, y otro pago para Canadá.

«Reducir el tiempo que dedicamos al cumplimiento normativo de 10 a cuatro días al mes puede no parecer gran cosa, pero hay que tener en cuenta que nuestra empresa ya no es la misma que en 2022. Hemos crecido».

  • — Stefano De Angelis
  • Jefe de proyecto, Drop

 

Resultados

Drop descubrió que la automatización del cumplimiento normativo no solo mejora la precisión, sino que también ahorra tiempo. Anteriormente, la empresa dedicaba hasta 10 días al mes a calcular manualmente los impuestos y a tramitar las declaraciones. El uso de Avalara permitió a la empresa reducir el tiempo dedicado al cumplimiento normativo a tres o cuatro días al mes, lo que supone un aumento de la eficiencia de aproximadamente un 65 %.

 

«Reducir el tiempo que dedicamos al cumplimiento normativo de 10 a cuatro días al mes puede no parecer gran cosa, pero hay que tener en cuenta que nuestra empresa ya no es la misma que en 2022. Hemos crecido», dice Stefano.

 

Drop se ha incorporado recientemente a un grupo dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de ampliar la oferta de servicios que presta y contribuir a que la empresa siga creciendo rápidamente. Gracias a Avalara, Drop crece sin esfuerzo y puede centrarse en su negocio.

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