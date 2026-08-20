Drop descubrió que la automatización del cumplimiento normativo no solo mejora la precisión, sino que también ahorra tiempo. Anteriormente, la empresa dedicaba hasta 10 días al mes a calcular manualmente los impuestos y a tramitar las declaraciones. El uso de Avalara permitió a la empresa reducir el tiempo dedicado al cumplimiento normativo a tres o cuatro días al mes, lo que supone un aumento de la eficiencia de aproximadamente un 65 %.

«Reducir el tiempo que dedicamos al cumplimiento normativo de 10 a cuatro días al mes puede no parecer gran cosa, pero hay que tener en cuenta que nuestra empresa ya no es la misma que en 2022. Hemos crecido», dice Stefano.

Drop se ha incorporado recientemente a un grupo dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de ampliar la oferta de servicios que presta y contribuir a que la empresa siga creciendo rápidamente. Gracias a Avalara, Drop crece sin esfuerzo y puede centrarse en su negocio.