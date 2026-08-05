Duo Security

Además de captar constantemente clientes en nuevos estados, Duo siempre está evaluando la posibilidad de ofrecer el registro voluntario en algunos estados, por si acaso. «Una vez tomada la decisión, podemos activar el nexo fiscal y empezar a recopilar y presentar datos con solo pulsar un botón», afirma el analista.
La automatización al rescate
Al optimizar los procesos de cálculo y presentación de impuestos, Avalara ha liberado al equipo fiscal de Duo para que se centre en actividades de mayor valor. De hecho, al automatizar el cálculo del impuesto sobre las ventas con AvaTax, Duo estima que ha ahorrado aproximadamente medio millón de dólares.
«Dedicamos más tiempo al análisis y menos a la tramitación y procesamiento de impuestos», afirman. «La presentación de declaraciones, por sí sola, puede mantener a un equipo atareado durante casi todo un mes. «Durante ese ciclo no se puede realizar ningún análisis significativo, ni conciliar datos, ni poner en práctica controles internos, y mucho menos tomarse un día libre».
La tranquilidad no tiene precio
El equipo también está tranquilo en lo que respecta al riesgo de que se realicen auditorías. Duo comercializa servicios SaaS y soportes físicos que incluyen software, y la sujeción a impuestos de sus productos varía de un estado a otro. «Es estupendo que Avalara comprenda esos matices», afirma el analista. «Los informes de Avalara están diseñados para cumplir con las expectativas de los auditores. «Así que, cuando llegue una auditoría, si es que llega, Avalara nos da mucha más confianza en el resultado».
Ese tipo de confianza va más allá del mero optimismo. «Estamos creciendo muy rápido, y la capacidad de Avalara para escalar con nosotros ha sido esencial», afirman. «Estamos en pleno proceso de implantación de Salesforce y Recurly, que se integrarán con AvaTax». «Podremos contar con Avalara a medida que sigamos expandiéndonos y creciendo».