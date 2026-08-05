Duo Security

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Testimonio de cliente

Avalara facilita el crecimiento de Duo

Resultados

Procesos mejorados

Configuración flexible

Experiencia en impuestos

Ahorro de costes

Información general sobre la empresa

Fundada en 2015, Duo ofrece herramientas de autenticación de dos factores centradas en el usuario, corrección de problemas en los dispositivos finales e inicio de sesión único seguro. La empresa opera con la convicción de que sus servicios deben ser sencillos, eficaces, fiables y duraderos.

Retos en materia de impuestos

Cuando Duo duplicó con creces sus ingresos durante cuatro años consecutivos y cuadruplicó su base de usuarios, una curva de crecimiento tan pronunciada tuvo consecuencias fiscales. Cada vez que se registraban en un nuevo estado, su equipo tenía que informarse sobre la norma fiscal, los tipos impositivos y los requisitos de presentación de declaraciones. Además, cada nuevo estado supuso un aumento del tiempo y el esfuerzo que el equipo fiscal debía dedicar a la presentación mensual de las declaraciones del impuesto sobre las ventas. El cumplimiento de la normativa tributaria supuso una carga cada vez mayor para el personal de Duo, lo que les impedía centrarse en proyectos más estratégicos.

 

Además, la empresa comenzó a actualizar sus sistemas internos, pasando de un software para pequeñas empresas a soluciones de nivel empresarial, y la necesidad de flexibilidad para integrarse con las nuevas soluciones cobró mayor importancia.

¿Por qué Avalara?

La solución en la nube de Avalara incluye normas fiscales y tipos impositivos integrados, lo que reduce al mínimo el trabajo de investigación fiscal necesario cuando se amplía la obligación fiscal de Duo derivada de su nexo fiscal.

 

Duo también optó por Avalara Returns para liberarse de la carga que supone la presentación de declaraciones del impuesto sobre las ventas. Necesitaban una solución integrada que gestionara todo el proceso, incluyendo la presentación de declaraciones, los pagos y la gestión de notificaciones.

Integración

«Empezamos a utilizar AvaTax con QuickBooks en 2015, simplemente para hacer nuestros cálculos de impuestos», afirma un analista fiscal de Duo. «En aquella época, hacíamos la autoliquidación y presentábamos la declaración de la renta de forma manual».

 

En 2016, la empresa comenzó la transición de QuickBooks a Sage Intacct. «La configuración fiscal fue la parte más sencilla de la implantación de Sage Intacct», recuerdan. «Simplemente hemos delegado todas las decisiones sobre la sujeción al impuesto a AvaTax». «De hecho, Avalara fue la parte más sencilla de la transición».

«La capacidad de Avalara para adaptarse a nuestro crecimiento ha sido fundamental, y podremos seguir contando con Avalara a medida que sigamos creciendo y expandiéndonos».

  • — Analista fiscal
  • Duo Security

 

Resultados

Además de captar constantemente clientes en nuevos estados, Duo siempre está evaluando la posibilidad de ofrecer el registro voluntario en algunos estados, por si acaso. «Una vez tomada la decisión, podemos activar el nexo fiscal y empezar a recopilar y presentar datos con solo pulsar un botón», afirma el analista.

 

La automatización al rescate

Al optimizar los procesos de cálculo y presentación de impuestos, Avalara ha liberado al equipo fiscal de Duo para que se centre en actividades de mayor valor. De hecho, al automatizar el cálculo del impuesto sobre las ventas con AvaTax, Duo estima que ha ahorrado aproximadamente medio millón de dólares.

 

«Dedicamos más tiempo al análisis y menos a la tramitación y procesamiento de impuestos», afirman. «La presentación de declaraciones, por sí sola, puede mantener a un equipo atareado durante casi todo un mes. «Durante ese ciclo no se puede realizar ningún análisis significativo, ni conciliar datos, ni poner en práctica controles internos, y mucho menos tomarse un día libre».

 

La tranquilidad no tiene precio
El equipo también está tranquilo en lo que respecta al riesgo de que se realicen auditorías. Duo comercializa servicios SaaS y soportes físicos que incluyen software, y la sujeción a impuestos de sus productos varía de un estado a otro. «Es estupendo que Avalara comprenda esos matices», afirma el analista. «Los informes de Avalara están diseñados para cumplir con las expectativas de los auditores. «Así que, cuando llegue una auditoría, si es que llega, Avalara nos da mucha más confianza en el resultado».


Ese tipo de confianza va más allá del mero optimismo. «Estamos creciendo muy rápido, y la capacidad de Avalara para escalar con nosotros ha sido esencial», afirman. «Estamos en pleno proceso de implantación de Salesforce y Recurly, que se integrarán con AvaTax». «Podremos contar con Avalara a medida que sigamos expandiéndonos y creciendo».

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