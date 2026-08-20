Contáctanos
Prizm dark blue background

Testimonio de cliente

Duvet descubre una ventaja competitiva gracias a MyLodgeTax

Resultados

Mejor cumplimiento normativo
Experiencia en impuestos
Crecimiento habilitado

Información general sobre la empresa

Con sede en la encantadora ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, Duvet gestiona más de 200 propiedades locales de alquiler a corto plazo, boutique y de lujo, más de 65 alquileres ejecutivos a largo plazo y un castillo en la isla de Sullivan, que suelen utilizar los equipos de producción de cine y televisión. Duvet ofrece servicios integrales, desde reservas hasta limpieza e inspecciones, pasando por servicios de conserjería y decoración de interiores, que satisfacen todas las necesidades de los propietarios.

Retos en materia de impuestos

Los impuestos sobre el alojamiento se aplican a nivel estatal, comarcal y municipal mediante un proceso manual basado en documentos en papel. Muchos propietarios recaudaban los impuestos, pero no los liquidaban de forma regular. «Es un proceso manual muy tedioso… que a nuestros propietarios no siempre les resultaba fácil cumplir», afirma Taylor Gates, director ejecutivo y fundador de Duvet.

 

Duvet se encarga de calcular, recaudar y remitir todos los impuestos de alojamiento aplicables a los gobiernos locales y estatales. «Queríamos demostrar que los alquileres a corto plazo son excelentes para la economía local», dice Taylor. «Hay muchos datos que demuestran que el dinero de los alquileres a corto plazo se queda aquí, mientras que el de los grandes hoteles sale de la ciudad Y queríamos asegurarnos de que los ingresos fiscales se destinaran a los fines adecuados».

¿Por qué Avalara?

Taylor sabía que una solución automatizada podía ser la clave para garantizar el cumplimiento normativo, por no hablar del ahorro de horas de trabajo y de papeleo. Sin embargo, le preocupaba externalizar la función fiscal en pleno crecimiento acelerado de Duvet.

 

«La gente de Avalara nos ofreció el modelo de precios adecuado y se ha mantenido flexible a medida que hemos crecido, incluso cuando la pandemia de la COVID-19 afectó a nuestro negocio», reconoce.

 

Avalara MyLodgeTax fue la herramienta que Taylor necesitaba para garantizar el cumplimiento normativo. «En cuanto nos enteramos de la existencia de MyLodgeTax, enviamos un boletín informativo a nuestros propietarios para comunicarles que nos encargaríamos nosotros mismos del proceso de pago», recuerda. «Dejamos claro que esa era la única forma en la que íbamos a trabajar a partir de ahora».

«Es un placer trabajar con Avalara, y lo ha sido desde el principio. La preparación, presentación y pago de impuestos en todos los niveles jurisdiccionales, y para cada inmueble, constituyen un proceso ágil y fiable. «Y podemos añadir nuevas propiedades en cuestión de minutos, aplicando las tasas y los requisitos de concesión de licencia correspondientes».

  • —Taylor Gates 
  • Fundador y director ejecutivo

Resultados

«Es genial trabajar con Avalara, y lo ha sido desde el principio», dice Taylor. «La preparación, presentación y pago de impuestos en todos los niveles jurisdiccionales, y para cada inmueble, es un proceso ágil y fiable». «Y podemos añadir nuevas propiedades en cuestión de minutos, aplicando las tasas y los requisitos de concesión de licencia correspondientes».

 

Desde que se implantó MyLodgeTax, Duvet ha ahorrado unas ocho horas al mes (y mucho papel) en el proceso de liquidación de impuestos, al tiempo que garantiza que los propietarios cumplan con la legislación fiscal vigente. Como resultado, se han fortalecido las relaciones de la empresa con las autoridades fiscales estatales, comarcales y locales.

 

El cumplimiento normativo también proporcionó a Duvet una ventaja competitiva inesperada. «Algunos de nuestros competidores han tenido problemas porque no lo estaban haciendo bien», afirma Taylor, «así que algunas de sus propiedades acabaron en nuestras manos porque sabían que podían confiar en nosotros. Y como la ciudad sabe que nos comprometemos a ser una empresa socialmente responsable, a menudo recomienda Duvet a los posibles visitantes».

 

Quizás el mayor beneficio, en opinión de Taylor, sea el impacto que su decisión ha tenido en la reputación de Duvet y en la suya propia. «Para nosotros es muy importante, cuando nos relacionamos con los empresarios y los líderes cívicos de Charleston, que tengamos una reputación de integridad», afirma con orgullo. «Saben que somos una empresa a la que realmente se preocupa».

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración
Acerca de Avalara
Productos y servicios
Recursos
Contáctanos

Lunes a Martes

9:00 – 19:00 GMT 
Sitios globales