«Es genial trabajar con Avalara, y lo ha sido desde el principio», dice Taylor. «La preparación, presentación y pago de impuestos en todos los niveles jurisdiccionales, y para cada inmueble, es un proceso ágil y fiable». «Y podemos añadir nuevas propiedades en cuestión de minutos, aplicando las tasas y los requisitos de concesión de licencia correspondientes».

Desde que se implantó MyLodgeTax, Duvet ha ahorrado unas ocho horas al mes (y mucho papel) en el proceso de liquidación de impuestos, al tiempo que garantiza que los propietarios cumplan con la legislación fiscal vigente. Como resultado, se han fortalecido las relaciones de la empresa con las autoridades fiscales estatales, comarcales y locales.

El cumplimiento normativo también proporcionó a Duvet una ventaja competitiva inesperada. «Algunos de nuestros competidores han tenido problemas porque no lo estaban haciendo bien», afirma Taylor, «así que algunas de sus propiedades acabaron en nuestras manos porque sabían que podían confiar en nosotros. Y como la ciudad sabe que nos comprometemos a ser una empresa socialmente responsable, a menudo recomienda Duvet a los posibles visitantes».

Quizás el mayor beneficio, en opinión de Taylor, sea el impacto que su decisión ha tenido en la reputación de Duvet y en la suya propia. «Para nosotros es muy importante, cuando nos relacionamos con los empresarios y los líderes cívicos de Charleston, que tengamos una reputación de integridad», afirma con orgullo. «Saben que somos una empresa a la que realmente se preocupa».