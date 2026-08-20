Avalara ha ayudado a Dylan’s a mejorar el cumplimiento normativo con el impuesto sobre la venta y el uso en varias jurisdicciones. «Ahora incluso calculamos nosotros mismos los impuestos sobre el uso del consumidor en las órdenes de compra, siguiendo la recomendación de Avalara», añade Lois.

En lugar de pagar a cada jurisdicción por separado, lo que solía suponer mucho tiempo y trabajo, Dylan’s realiza un único pago ACH a una cuenta protegida, y Avalara Returns se encarga de los pagos individuales a cada jurisdicción fiscal.

«Igual de importante es que hemos cerrado la puerta a esas auditorías anuales», dice Lois. «Ahora respondemos con tanta seguridad y autoridad que los auditores han pasado a auditar a otros. Ya no somos un blanco fácil para ellos».

Lois y su equipo ya no dedican energía a calcular y recaudar impuestos, presentar declaraciones en múltiples jurisdicciones y cumplir con los requisitos de exención. En su lugar, el equipo puede centrarse en proyectos que ayuden a Dylan a alcanzar sus ambiciosos objetivos de crecimiento.