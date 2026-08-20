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Testimonio de cliente

Dylan’s Candy Bar: una suite para los más golosos

Resultados

Ahorro de costes
Procesos mejorados
Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Dylan’s Candy Bar no es una tienda de golosinas cualquiera. Es una experiencia dulce que combina todo lo relacionado con los dulces con la moda, el arte y la cultura pop. Ofrece más de 7000 dulces y regalos relacionados con los dulces de todo el mundo.

Retos en materia de impuestos

La rápida expansión de Dylan hacia nuevas líneas de productos y canales de distribución aumentó exponencialmente la complejidad de su contabilidad fiscal. La sujeción al impuesto del producto varía según la ubicación, y el equipo debe saber dónde se clasifican sus dulces como alimentos y si una prenda de ropa se considera un bien de lujo. La estrategia omnicanal de la empresa trajo consigo complicaciones adicionales y un mayor riesgo de error.

 

A medida que el negocio crecía, también lo hacía el desafío de mantener el ritmo. Y, para complicar aún más las cosas, sus sistemas no se comunicaban entre sí: los sistemas de planificación de la cadena de suministro (GL), de inventario y de punto de venta (POS) estaban totalmente desconectados.

 

El equipo de contabilidad había estado calculando impuestos, presentando declaraciones en cada estado y gestionando certificados de exención para cientos de clientes, básicamente a mano. Los auditores encontraron en la contabilidad de Dylan un terreno tan propicio para reclamar impuestos atrasados, multas e intereses, que regresaban año tras año; solo el estado de Nueva York auditó a la empresa anualmente entre 2006 y 2012.

 

«Fue realmente agotador», dice Lois Browne, vicepresidenta de finanzas de la empresa. «Cada vez que venía un auditor, teníamos a dos personas completamente dedicadas a ello durante al menos tres semanas. Nuestra exposición era tan alta que no podíamos permitirnos no darle prioridad».

¿Por qué Avalara?

Dylan’s Candy Bar no tardó en darse cuenta de que Avalara era la opción adecuada para automatizar el cálculo del impuesto sobre las ventas, gestionar los certificados de exención y presentar las declaraciones. 

 

Avalara AvaTax aplica el impuesto sobre las ventas en el momento en que se realiza la transacción, utilizando tipos impositivos que se actualizan continuamente y aplicándolos en el punto de venta. A medida que la empresa crece, AvaTax puede determinar fácilmente el impuesto sobre las ventas para nuevas ubicaciones. 

 

Los datos de impuestos de transacciones de AvaTax se proporcionan a Avalara Returns, que automatiza la preparación de declaraciones y permite la presentación en todas las jurisdicciones. También consolida los pagos de devoluciones.

 

Y, por último, Avalara CertCapture ayuda a Dylan’s Candy Bar a gestionar las exenciones con facilidad y confianza. Solo se permiten exenciones cuando se dispone de un certificado válido. Los certificados se almacenan en la nube y se pueden buscar fácilmente por partida individual si se requieren en una auditoría. El vencimiento y la renovación de los certificados se controlan automáticamente, y se envían por correo electrónico informes que señalan los riesgos derivados de la falta de certificados.

Integración

Avalara se conecta directamente con NetSuite, el sistema ERP que Dylan’s había implantado.

 

«La implementación de la solución de Avalara fue realmente fluida y fácil de usar», afirma Lois. «Fue un proceso sencillo y llave en mano, y cuando tenemos alguna duda, el equipo de Avalara nos atiende con gran rapidez».

«Ahora respondemos con tanta seguridad y autoridad que los auditores han pasado a auditar a otros».

  • —Lois Browneo 
  • Vicepresidente de finanzas

Resultados

Avalara ha ayudado a Dylan’s a mejorar el cumplimiento normativo con el impuesto sobre la venta y el uso en varias jurisdicciones. «Ahora incluso calculamos nosotros mismos los impuestos sobre el uso del consumidor en las órdenes de compra, siguiendo la recomendación de Avalara», añade Lois.  

 

En lugar de pagar a cada jurisdicción por separado, lo que solía suponer mucho tiempo y trabajo, Dylan’s realiza un único pago ACH a una cuenta protegida, y Avalara Returns se encarga de los pagos individuales a cada jurisdicción fiscal.

 

«Igual de importante es que hemos cerrado la puerta a esas auditorías anuales», dice Lois. «Ahora respondemos con tanta seguridad y autoridad que los auditores han pasado a auditar a otros. Ya no somos un blanco fácil para ellos».

 

Lois y su equipo ya no dedican energía a calcular y recaudar impuestos, presentar declaraciones en múltiples jurisdicciones y cumplir con los requisitos de exención. En su lugar, el equipo puede centrarse en proyectos que ayuden a Dylan a alcanzar sus ambiciosos objetivos de crecimiento.

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