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Testimonio de cliente

Del punto de cruz a la expansión internacional: Ehrman Tapestry, lista para crecer con Avalara

Esta empresa familiar especializada en bordados se benefició del auge de la afición por las manualidades que se produjo durante los confinamientos por la pandemia y se preparó para ello, en parte, automatizando el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas en su mayor mercado extranjero.

Información general sobre la empresa

Ehrman Tapestry vende kits de bordado a aficionados de todo el mundo y colabora con los principales diseñadores textiles contemporáneos para crear productos elegantes que no desentonarían en ninguna galería de arte. Con tiendas en el Reino Unido y en Estados Unidos, esta empresa familiar se dedica principalmente a la venta de kits por Internet y envía los pedidos desde su sede central, situada en el Reino Unido.

La demanda de kits de manualidades para hacer en casa se disparó

El confinamiento por la COVID-19 dio lugar a un renacimiento de las artes y la artesanía, ya que la gente redescubrió el placer de crear cosas con sus propias manos. El bordado es un pasatiempo muy accesible, por lo que la pandemia hizo que las ventas de los kits de Ehrman aumentaran considerablemente. Las tiendas cerraron debido a las restricciones por la COVID-19, pero las ventas online se dispararon. Solo en la segunda mitad de 2020, los ingresos por ventas superaron el valor total de las ventas del año anterior. Gran parte de este crecimiento se produjo en el mercado estadounidense.

 

Por suerte, Ehrman estaba preparado para el crecimiento internacional. A raíz de la sentencia Wayfair de 2018, que afectó a los vendedores a distancia que operaban en EE. UU., la contable de Ehrman en EE. UU., Nora Marsh, colaboró con el propietario, Hugh Ehrman, para coordinar la automatización del cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas. Recomendó a Avalara como socio en materia de cumplimiento normativo.

 

Nora afirma: «La sentencia del caso Wayfair tuvo repercusiones de gran alcance para los vendedores a distancia». Ehrman solo tiene presencia física en un estado, pero vende en muchos otros. Teníamos que tener en cuenta los requisitos de nexo fiscal y empezar a recaudar impuestos y a presentar declaraciones en varios estados. Había oído cosas buenas sobre AvaTax, así que concerté una demostración para el propietario, Hugh Ehrman, y para mí. Estaba claro que el paquete de cumplimiento normativo de Avalara era el adecuado para Ehrman».

Sitio de comercio electrónico preparado para el crecimiento internacional

En 2020, Ehrman lanzó una nueva página web de comercio electrónico utilizando la plataforma WooCommerce, que cuenta con una integración preconfigurada con AvaTax y Avalara Returns. Esto permitió que el impuesto sobre las ventas se calculara de forma precisa y automática en el punto de venta, y Ehrman se liberó de la carga de gestionar los tipos impositivos estatales y locales sobre las ventas y de presentar las declaraciones.

 

Antes de que se activara AvaTax, Avalara llevó a cabo un estudio de nexo fiscal para determinar las obligaciones de Ehrman en materia de impuestos sobre las ventas en EE. UU. La empresa se dio de alta inicialmente a efectos del impuesto sobre las ventas en siete estados de EE. UU. y, poco después, añadió otros dos.

 

Nora continúa: «Ehrman es una empresa pequeña, por lo que no puedo imaginarme tener que gestionar el cumplimiento de la normativa tributaria sin utilizar software; sería prácticamente imposible. AvaTax se encarga de todo. Al ser una solución basada en la nube, me resulta fácil acceder a los datos de Ehrman, revisar el historial de transacciones y generar informes. Ehrman no vende sus productos en Amazon ni en ningún otro marketplace, por lo que es esencial que su negocio de comercio electrónico ofrezca una buena experiencia al cliente. La aplicación de los tipos impositivos correctos permite crear los pedidos de forma rápida y precisa».

«Ehrman no vende sus productos en Amazon ni en ningún otro marketplace, por lo que es esencial que su negocio de comercio electrónico ofrezca una buena experiencia al cliente. La aplicación de los tipos impositivos correctos permite crear los pedidos de forma rápida y precisa».

  • — Nora Marsh
  • Contable estadounidense Ehrman

 

Mirando al futuro

Todas las empresas quieren minimizar el coste del cumplimiento normativo, y Ehrman no es una excepción. Nora está estudiando si a Ehrman le convendría adherirse al programa de armonización del impuesto sobre las ventas (SST) para poder acceder a servicios gratuitos de cálculo y presentación de impuestos sobre las ventas.

 

El SST es una iniciativa estatal diseñada para facilitar el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas y hacerlo más asequible, compensando el coste que supone recurrir a un proveedor de tecnología fiscal. Avalara fue la primera empresa de software fiscal en obtener la certificación como proveedor de servicios para el programa SST.

 

Nora dice: «Soy contable, así que el deseo de ahorrar dinero a mis clientes lo llevo en la sangre. Avalara es una de las pocas empresas de software que puede proporcionar acceso al programa SST. Esto es una prueba más de su experiencia en este ámbito».

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