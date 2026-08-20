En 2020, Ehrman lanzó una nueva página web de comercio electrónico utilizando la plataforma WooCommerce, que cuenta con una integración preconfigurada con AvaTax y Avalara Returns. Esto permitió que el impuesto sobre las ventas se calculara de forma precisa y automática en el punto de venta, y Ehrman se liberó de la carga de gestionar los tipos impositivos estatales y locales sobre las ventas y de presentar las declaraciones.

Antes de que se activara AvaTax, Avalara llevó a cabo un estudio de nexo fiscal para determinar las obligaciones de Ehrman en materia de impuestos sobre las ventas en EE. UU. La empresa se dio de alta inicialmente a efectos del impuesto sobre las ventas en siete estados de EE. UU. y, poco después, añadió otros dos.

Nora continúa: «Ehrman es una empresa pequeña, por lo que no puedo imaginarme tener que gestionar el cumplimiento de la normativa tributaria sin utilizar software; sería prácticamente imposible. AvaTax se encarga de todo. Al ser una solución basada en la nube, me resulta fácil acceder a los datos de Ehrman, revisar el historial de transacciones y generar informes. Ehrman no vende sus productos en Amazon ni en ningún otro marketplace, por lo que es esencial que su negocio de comercio electrónico ofrezca una buena experiencia al cliente. La aplicación de los tipos impositivos correctos permite crear los pedidos de forma rápida y precisa».