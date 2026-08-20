El confinamiento por la COVID-19 dio lugar a un renacimiento de las artes y la artesanía, ya que la gente redescubrió el placer de crear cosas con sus propias manos. El bordado es un pasatiempo muy accesible, por lo que la pandemia hizo que las ventas de los kits de Ehrman aumentaran considerablemente. Las tiendas cerraron debido a las restricciones por la COVID-19, pero las ventas online se dispararon. Solo en la segunda mitad de 2020, los ingresos por ventas superaron el valor total de las ventas del año anterior. Gran parte de este crecimiento se produjo en el mercado estadounidense.
Por suerte, Ehrman estaba preparado para el crecimiento internacional. A raíz de la sentencia Wayfair de 2018, que afectó a los vendedores a distancia que operaban en EE. UU., la contable de Ehrman en EE. UU., Nora Marsh, colaboró con el propietario, Hugh Ehrman, para coordinar la automatización del cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas. Recomendó a Avalara como socio en materia de cumplimiento normativo.
Nora afirma: «La sentencia del caso Wayfair tuvo repercusiones de gran alcance para los vendedores a distancia». Ehrman solo tiene presencia física en un estado, pero vende en muchos otros. Teníamos que tener en cuenta los requisitos de nexo fiscal y empezar a recaudar impuestos y a presentar declaraciones en varios estados. Había oído cosas buenas sobre AvaTax, así que concerté una demostración para el propietario, Hugh Ehrman, y para mí. Estaba claro que el paquete de cumplimiento normativo de Avalara era el adecuado para Ehrman».