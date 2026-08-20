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Testimonio de cliente

Eide Bailly señala la concienciación sobre los riesgos como un factor que impulsa la automatización del impuesto sobre las ventas

Resultados

Satisfacción del cliente

Experiencia en impuestos

Mayor crecimiento

Información general sobre la empresa

Eide Bailly es una empresa de contabilidad y consultoría dedicada a ayudar a sus clientes a crecer, prosperar y aprovechar las oportunidades y la innovación.

Retos en materia de impuestos

El impuesto sobre las ventas sigue siendo una de las áreas más dinámicas y propensas al riesgo de las operaciones comerciales. La sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. ha permitido a los estados aplicar leyes sobre el nexo económico desde 2018, pero muchas empresas aún desconocen todos los requisitos de cumplimiento normativo.

 

Las empresas siguen descubriendo obligaciones fiscales pendientes, a veces a raíz de auditorías muy molestas. Eide Bailly, una de las 20 principales firmas de contabilidad, ha encontrado formas de ayudar a sus clientes a cumplir con estas normativas tan variadas y a minimizar los riesgos de auditoría que estas plantean.

¿Por qué Avalara?

Los equipos de Eide Bailly llevan unos 10 años recomendando a sus clientes que recurran a Avalara para mejorar la eficiencia operativa y reducir los riesgos asociados al cumplimiento de la normativa en materia de impuestos sobre las ventas.

 

La solución para contables de Avalara proporciona herramientas internas de cumplimiento basadas en tecnología propia, mientras que los servicios de implementación certificados permiten a las empresas remitir la implementación de Avalara directamente a las instalaciones del cliente. 

 

Eide Bailly señaló que prefieren que los clientes utilicen Avalara si tienen múltiples jurisdicciones fiscales, riesgos de nexo fical continuos o grandes volúmenes de declaraciones. «Si los clientes quieren automatizar el proceso de forma adecuada, aunque no tengan una gran complejidad pero sí muchos estados o un gran volumen, Avalara es la mejor solución», afirma John Gupta, socio y responsable del área de impuestos estatales y locales.

«Si los clientes quieren automatizar el proceso de forma adecuada, aunque no tengan una gran complejidad pero sí muchos estados o un gran volumen, Avalara es la mejor solución».

  • — John Gupta
  • Director/Responsable del área de impuestos estatales y locales

 

Resultados

Una vez que Avalara se integra con el sistema ERP o con los sistemas de ventas y contabilidad de un cliente, el proceso de cumplimiento normativo puede automatizarse en gran medida.

 

Avalara gestiona el pago a las autoridades fiscales en las jurisdicciones donde los clientes tienen una obligación. Los gerentes financieros siempre tienen acceso a informes detallados en tiempo real para garantizar el cumplimiento normativo.

 

Ofrecer las soluciones adecuadas de automatización fiscal contribuye a despertar el interés de los clientes y a impulsar el crecimiento de los servicios de asesoramiento tecnológico, SALT y contabilidad externalizada de la empresa. La transformación digital también beneficia a la empresa, ya que ofrece una mayor garantía de que los clientes cumplen con la normativa y de que los datos son más precisos.

 

Estos factores ayudan a los clientes a disfrutar de una mayor solidez financiera y a planificar mejor su crecimiento, lo que refuerza aún más la relación entre la empresa y el cliente. «La experiencia del cliente es sumamente importante para Eide Bailly», afirma Dino Farfante, socio y director ejecutivo de crecimiento en el área de consultoría tecnológica. «Queremos seguir creciendo junto a nuestros clientes, y esto nos da la confianza de que les estamos aportando valor a lo largo de todo su ciclo de vida».

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