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Testimonio de cliente

Electric Motor Supply Company impulsa la eficiencia operativa

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Mejoras de eficiencia

Costes reducidos

Información general sobre la empresa

Electric Motor Supply Company (EMSCO) se dedica a la compra y venta de equipos eléctricos industriales reacondicionados desde 1948 y es uno de los mayores distribuidores de Estados Unidos. Esta empresa familiar comercializa productos como disyuntores, transformadores y aparamenta de media tensión, tanto a través de Internet como desde su almacén situado a las afueras de Minneapolis, en Minnesota. EMSCO presta servicio a empresas de diversos sectores y envía equipos por todo Estados Unidos y a todo el mundo a clientes de lugares como Canadá, México, Europa y Hong Kong.

Retos en materia de impuestos

Durante mucho tiempo, el cumplimiento de la normativa del impuesto sobre las ventas y el uso fue bastante sencillo para EMSCO. Todo eso cambió tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2018 en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. De repente, EMSCO se encontró en situación de incumplimiento de las leyes sobre nexo económico en estados de todo el país. 

 

«Solo recaudábamos el impuesto sobre las ventas en Minnesota y vendíamos en muchos estados en los que no estábamos registrados». Nuestra responsabilidad iba en aumento. «Nuestro contable no estaba preparado para encargarse de todo», afirma Marie Griego, contable de EMSCO.

 

EMSCO calculaba manualmente el impuesto sobre las ventas y el uso cuando solo tenía que recaudarlo en un estado, pero pronto se dio cuenta de que eso ya no era una opción. La empresa buscaba una solución para automatizar el cumplimiento normativo en materia de impuestos sobre las ventas y el uso, y para ayudarla a mantener una buena situación ante las autoridades fiscales estatales.

¿Por qué Avalara?

EMSCO eligió a Avalara por recomendación de su antiguo contable público certificado. «Analizamos a la competencia, pero nuestro contable nos dijo que Avalara es la referencia por excelencia. Fue una decisión obvia», afirma Joe Faust, director comercial de EMSCO.

 

Joe dijo que el equipo quería una solución de automatización de la gestión de los impuestos que fuera compatible con su software actual. EMSCO utiliza Microsoft Dynamics 365 para gestionar los pedidos de venta, realizar el seguimiento del inventario y llevar la contabilidad. Avalara se integra a la perfección con la plataforma Dynamics 365.

 

EMSCO confía en las soluciones de Avalara para gestionar los cálculos, las declaraciones, la gestión de certificados de exención y la investigación de cuestiones fiscales.

 

«El equipo de implementación de Avalara que nos ayudó fue increíble. Se comunicaban con nosotros constantemente» comenta Marie.

«Avalara nos ha facilitado mucho la tarea de averiguar cuánto debemos y a quién. La tranquilidad que nos da saber que gestionamos correctamente el impuesto sobre las ventas y el uso es enorme».

  • — Joe Faust
  • Gerente de ventas, EMSCO

 

Resultados

Gracias a Avalara, EMSCO puede sacar más partido a su plataforma actual para ganar en eficiencia y, al mismo tiempo, reducir el riesgo empresarial.

 

«El hecho de que Microsoft Dynamics 365 esté totalmente integrado con Avalara AvaTax nos facilita mucho la tramitación de nuestros pedidos de venta y nos garantiza que los impuestos sean correctos. Nos ahorra muchísimo tiempo», dice Joe.

 

Sin Avalara, EMSCO calcula que necesitaría otro equipo solo para gestionar las declaraciones de impuestos.

 

Marie es capaz de resolver rápidamente problemas del mundo real en el trabajo. «Si se trata de una pregunta sobre el envío directo o el umbral de nexo fiscal, sea lo que sea, la escribo en Avalara Tax Research». Normalmente, ese mismo día ya tengo una respuesta. Eso es importante cuando me dicen: «Tenemos un pedido que hay que enviar. ¿Puedes resolver esto para que no se produzca ningún retraso?», dice. «Me encanta».

 

Como proveedor de servicios del programa de armonización del impuesto sobre las ventas (SST), Avalara ayudó a EMSCO a simplificar aún más el impuesto sobre las ventas y el uso en los estados participantes y a ahorrar dinero. Avalara se hace cargo de los gastos derivados del registro a efectos del impuesto sobre las ventas, los cálculos, la tramitación de los certificados de exención y la presentación y el pago de las declaraciones en los estados que participan en el programa SST. De lo contrario, EMSCO tendría que hacerse cargo de esos gastos.

 

Y lo más importante, la empresa ya no tiene que preocuparse por el incumplimiento normativo.

 

«Avalara nos ha facilitado mucho la tarea de averiguar cuánto debemos y a quién», afirma Joe. «La tranquilidad de saber que gestionamos correctamente los impuestos sobre las ventas y el uso es enorme».

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