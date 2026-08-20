Gracias a Avalara, EMSCO puede sacar más partido a su plataforma actual para ganar en eficiencia y, al mismo tiempo, reducir el riesgo empresarial.

«El hecho de que Microsoft Dynamics 365 esté totalmente integrado con Avalara AvaTax nos facilita mucho la tramitación de nuestros pedidos de venta y nos garantiza que los impuestos sean correctos. Nos ahorra muchísimo tiempo», dice Joe.

Sin Avalara, EMSCO calcula que necesitaría otro equipo solo para gestionar las declaraciones de impuestos.

Marie es capaz de resolver rápidamente problemas del mundo real en el trabajo. «Si se trata de una pregunta sobre el envío directo o el umbral de nexo fiscal, sea lo que sea, la escribo en Avalara Tax Research». Normalmente, ese mismo día ya tengo una respuesta. Eso es importante cuando me dicen: «Tenemos un pedido que hay que enviar. ¿Puedes resolver esto para que no se produzca ningún retraso?», dice. «Me encanta».

Como proveedor de servicios del programa de armonización del impuesto sobre las ventas (SST), Avalara ayudó a EMSCO a simplificar aún más el impuesto sobre las ventas y el uso en los estados participantes y a ahorrar dinero. Avalara se hace cargo de los gastos derivados del registro a efectos del impuesto sobre las ventas, los cálculos, la tramitación de los certificados de exención y la presentación y el pago de las declaraciones en los estados que participan en el programa SST. De lo contrario, EMSCO tendría que hacerse cargo de esos gastos.

Y lo más importante, la empresa ya no tiene que preocuparse por el incumplimiento normativo.

«Avalara nos ha facilitado mucho la tarea de averiguar cuánto debemos y a quién», afirma Joe. «La tranquilidad de saber que gestionamos correctamente los impuestos sobre las ventas y el uso es enorme».