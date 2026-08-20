«Nuestro principal requisito era que la solución estuviera basada en la nube», afirma Luciano Spotti, responsable de TI de la empresa. «No quería nada que tuviéramos que instalar in situ, porque estamos centrados en reducir el esfuerzo interno necesario para mantener las soluciones de TI».
«No vendemos un millón de SKU diferentes, así que no queríamos algo supercomplejo», añade Julie. «En realidad, solo necesitábamos algo que automatizara el proceso, lo hiciera más objetivo y fuera fácil de usar».
Basándose en esos requisitos y en la necesidad de integrar la solución con SAP, el equipo eligió a Avalara, que incorporó a DuCharme, McMillen & Associates (DMA), un socio con experiencia en integración de SAP.