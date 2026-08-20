El reducido equipo administrativo de Skokie se veía desbordado gestionando los certificados de exención, las declaraciones, la base de datos de tipos impositivos sobre las ventas, en constante cambio, y las modificaciones derivadas de las fusiones y adquisiciones de los clientes.



«Se nos estaba haciendo difícil mantenernos al día con los cambios en el impuesto sobre las ventas», dice Julie Meredith, directora de contabilidad y administración de Elettric80. «Era un proceso bastante manual, y esperábamos aliviar a nuestro equipo administrativo de parte de ese trabajo adicional: configurar las tasas impositivas de los nuevos clientes, gestionar la base de datos de tasas impositivas, gestionar los certificados de exención y mantenernos al día de la normativa fiscal en Estados Unidos y Canadá. En algunas ocasiones nos hemos enterado de un cambio en las tasas impositivas gracias a un cliente, o porque nuestras cifras no cuadraban al presentar una declaración. A medida que vas creciendo, ese tipo de errores salen cada vez más caros».