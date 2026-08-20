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Testimonio de cliente

Equipment Corporation of America ahorra tiempo y dinero gracias a Avalara

Una empresa en crecimiento automatiza el cumplimiento normativo

Resultados

Sistemas integrados

Procesos mejorados

Experiencia en impuestos

Satisfacción de los empleados

Información general sobre la empresa

Equipment Corporation of America (ECA) provee maquinaria pesada para proyectos de perforación, hincado de pilotes, elevación de cargas, aparejos, muros pantalla, mezclado de suelos y estabilización de terrenos. El equipo se puede comprar o alquilar, y la empresa ofrece repuestos y servicio técnico, además de asesoramiento. La lista de proyectos de ECA, que parece no tener fin, incluye los trabajos de cimentación del World Trade Center, el Monumento a los Veteranos de Vietnam, el Monumento a Thomas Jefferson, la presa Hoover, el metro de Washington, el Big Dig, el metro de Toronto y casi todos los estadios al este del Misisipi. Fundada en 1918, la empresa cuenta actualmente con nueve sucursales que se extienden desde Toronto hasta Jacksonville (Florida) y desde Washington, D.C. hasta Milwaukee (Wisconsin).

Retos en materia de impuestos

«Cuando empecé aquí hace 15 años, solo teníamos 3 sucursales y recaudábamos el impuesto sobre las ventas en 7 o 10 estados», dice Becky Wade, contable de ECA. “Ya era bastante confuso. En el departamento solo éramos cuatro y siempre estábamos desbordados. Ninguno de los demás departamentos podía encargarse de su propia facturación porque teníamos una carpeta enorme llena de códigos, para mano de obra, transporte, venta de piezas y venta de equipos, que, al parecer, había que modificar o actualizar cada día». «El estrés que me causaba el impuesto sobre las ventas era enorme», continúa Becky. «Siempre te preocupa si lo estás haciendo bien, y el tiempo es un factor importante». Si no lo has hecho bien y tienes que rectificar una declaración, puedes pasarte un buen rato al teléfono con la administración estatal… bueno, fue una pesadilla». Para colmo, Becky afirma que los presupuestos de venta de ECA nunca eran precisos. «Al final de la página había una nota legal que indicaba: No incluye el impuesto sobre las ventas». Lo peor de todo fue que, según cuenta Becky, cuando el estado de Nueva York sometió a la empresa a una auditoría, tanto el proceso como el resultado fueron catastróficos. «Todos tuvimos que echar una mano», recuerda Becky, «sacando facturas de las cajas y buscando números, y la empresa acabó pagando una cantidad considerable».

Por qué Avalara

Poco después de la auditoría de Nueva York, Becky y el vicepresidente de finanzas, Jamie Govey, asistieron a una reunión de un grupo de usuarios dedicada a Equipment Business Software (eBS) Next, en cuya agenda figuraba un representante de Avalara. Después de la reunión, se reunieron con el representante de Avalara. «Queríamos saber más y entonces empezamos a darnos cuenta de lo que nos facilitaría la vida», dice Becky, «y de lo fácil que podría haber sido esa auditoría».

«Con Avalara, puedo conciliar todos los datos de 39 estados en unas 4 horas. Antes tardaba entre 3 y 5 días, y eso que eran muchos menos estados».

  • — Becky Wade
  • Contable

 

Resultados

Desde que implementaron AvaTax y Avalara Returns, Becky y su equipo han ahorrado tiempo cada mes. «Con Avalara, puedo conciliar todos los datos de 39 estados en unas 4 horas», afirma. «Antes tardaba entre 3 y 5 días, y eso que eran muchos menos estados». Además, ahora cada departamento de la empresa puede gestionar su propia facturación en el punto de venta, en lugar de que el equipo de Becky se encargue de ello para todos. «No hay nada mejor que eso», dice.

 

Tras la implementación, ECA fue auditada de nuevo, esta vez por el estado de Florida. «Fue superfácil», dice Becky. «El auditor estuvo aquí un día, quizá dos. Cumplíamos la normativa, y los informes que lo demostraban eran fáciles de generar.

 

Pero la ventaja que Becky destaca sobre todo es la sensación de que Avalara la respaldaba. «Una vez aprobé una devolución por error y no estauvo bien», recuerda. «Llamé a Avalara presa del pánico, y alguien me respondió enseguida y me dijo que no me preocupara». Cuando llegué a casa y me conecté, ya habían vuelto a abrir la devolución y pude corregirla».

 

Ese tipo de apoyo ha hecho que Becky sea una asistente habitual a los eventos de Avalara, como CRUSH. «No puedo dejar de recomendar CRUSH», afirma. «Sin duda, deberías enviar al menos a una persona de tu departamento. Cada vez aprendo algo realmente valioso y estoy deseando seguir fortaleciendo mi relación con Avalara».

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