Desde que implementaron AvaTax y Avalara Returns, Becky y su equipo han ahorrado tiempo cada mes. «Con Avalara, puedo conciliar todos los datos de 39 estados en unas 4 horas», afirma. «Antes tardaba entre 3 y 5 días, y eso que eran muchos menos estados». Además, ahora cada departamento de la empresa puede gestionar su propia facturación en el punto de venta, en lugar de que el equipo de Becky se encargue de ello para todos. «No hay nada mejor que eso», dice.

Tras la implementación, ECA fue auditada de nuevo, esta vez por el estado de Florida. «Fue superfácil», dice Becky. «El auditor estuvo aquí un día, quizá dos. Cumplíamos la normativa, y los informes que lo demostraban eran fáciles de generar.

Pero la ventaja que Becky destaca sobre todo es la sensación de que Avalara la respaldaba. «Una vez aprobé una devolución por error y no estauvo bien», recuerda. «Llamé a Avalara presa del pánico, y alguien me respondió enseguida y me dijo que no me preocupara». Cuando llegué a casa y me conecté, ya habían vuelto a abrir la devolución y pude corregirla».

Ese tipo de apoyo ha hecho que Becky sea una asistente habitual a los eventos de Avalara, como CRUSH. «No puedo dejar de recomendar CRUSH», afirma. «Sin duda, deberías enviar al menos a una persona de tu departamento. Cada vez aprendo algo realmente valioso y estoy deseando seguir fortaleciendo mi relación con Avalara».