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Testimonio de cliente

Fender destaca en el cumplimiento normativao a nivel mundial

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Mayor crecimiento

Sistemas integrados

Información general sobre la empresa

Desde la década de 1950, Fender Musical Instruments Corporation ha fabricado las emblemáticas guitarras que definen la música moderna. Desde bandas de garaje hasta superestrellas mundiales, músicos de todo el mundo confían en las legendarias Telecaster y Stratocaster de Fender. En la actualidad, Fender opera tanto como fabricante tradicional que vende a través de distribuidores (alrededor del 90 % de su negocio) como marca innovadora que vende directamente al consumidor a través del comercio electrónico y los servicios digitales.

Retos en materia de impuestos

Durante décadas, el régimen fiscal de Fender fue muy sencillo: las ventas se realizaban a través de distribuidores y concesionarios, y entre el 98 % y el 99 % de ellas eran transacciones entre empresas (B2B) con exención fiscal. Eso cambió cuando Fender amplió sus ventas directas al consumidor y lanzó Fender Play, su plataforma global para aprender a tocar la guitarra. El cambio hacia el comercio electrónico trajo consigo una complejidad inmediata. Anteriormente, Fender recaudaba las tasas estatales básicas y asumía cierto riesgo de incumplimiento. «Nos dimos cuenta de que esto aumenta drásticamente la exposición potencial y los problemas de los clientes», afirma Ryan Jones, director de impuestos de Fender.

 

Complejidad global del IVA

 

El crecimiento internacional de Fender Play multiplicó el desafío. El modelo de software como servicio requería el cumplimiento de la normativa sobre el IVA en Europa, Australia, Japón y Nueva Zelanda. Gestionar unos tipos y una normativa en constante cambio suponía el riesgo de desbordar al equipo fiscal de Fender, formado por tres personas. A diferencia del impuesto sobre las ventas de EE. UU., los sistemas de IVA varían considerablemente de un país a otro, con normas, umbrales y requisitos de declaración específicos para los servicios digitales.

Por qué Avalara

Ante los crecientes retos a los que se enfrentaba en 2018, Fender buscó una funcionalidad integral sin concesiones. La empresa necesitaba un sistema moderno y fácil de usar, capaz de gestionar tanto el impuesto sobre las ventas de EE. UU. como el cálculo del IVA internacional.

 

«Necesitábamos un sistema con todas las funciones, que no nos obligara a renunciar a lo que queríamos conseguir», recuerda Ryan. «El sistema de Avalara tenía sin duda muy buena pinta. Parecía un sistema más moderno y fácil de manejar, muy intuitivo».

 

Entre los factores clave que influyeron en la decisión se encontraban la funcionalidad automatizada y la rentabilidad. El argumento comercial cobró más peso, ya que Fender ya estaba pagando por servicios fiscales. «No estábamos pasando de un coste cero a un sistema, sino de un coste determinado a otro diferente», señala Ryan.

 

Fender integró Avalara con sus plataformas SAP ERP y de comercio electrónico, ajustando el marco de jurisdicciones fiscales ya existente de SAP para dar respuesta a requisitos más complejos, un proceso que se desarrolló sin contratiempos gracias a la estrecha colaboración con el equipo de asistencia de Avalara, siempre dispuesto a ayudar.

«Con tantas jurisdicciones, la complejidad deja claro que se necesita un sistema. Avalara nos permite adoptar un enfoque en el que solo es necesario configurar y olvidarse».

  • — Ryan Jones
  • Director de Impuestos

 

Resultados

Excelencia global en automatización de la gestión del IVA

 

Avalara automatiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA para las operaciones internacionales de Fender Play, gestionando las complejas normas aplicables a los servicios digitales y las suscripciones de software en varios países. El sistema aplica automáticamente el tratamiento adecuado del IVA y se actualiza cuando cambian los tipos, lo que elimina la necesidad de realizar un seguimiento y un mantenimiento manuales.

 

Funcionamiento fiable del tipo «configúralo y olvídate»

 

La automatización sustituyó la supervisión constante por la confianza. «No me imagino volver a una época anterior a Avalara», dice Ryan. Esta fiabilidad permite al equipo fiscal centrarse en tareas estratégicas, limitándose a revisar mensualmente el impuesto sobre las ventas para confirmar su exactitud.

 

Eficiencia de equipo escalable y cumplimiento normativo preparado para el futuro

 

La automatización de Avalara evitó la necesidad de contratar personal adicional especializado en fiscalidad a medida que Fender se expandía a nivel mundial. «No queríamos tener que contratar a más personal dedicado a los impuestos para hacer frente al aumento de trabajo», señala Ryan. El sistema funciona correctamente «el 99 % de las veces» y se adapta fácilmente a nuevos requisitos, como la tasa sobre residuos electrónicos de California, una vez que se ha configurado, probado y comprobado que funciona sin problemas.

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