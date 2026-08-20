Excelencia global en automatización de la gestión del IVA

Avalara automatiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA para las operaciones internacionales de Fender Play, gestionando las complejas normas aplicables a los servicios digitales y las suscripciones de software en varios países. El sistema aplica automáticamente el tratamiento adecuado del IVA y se actualiza cuando cambian los tipos, lo que elimina la necesidad de realizar un seguimiento y un mantenimiento manuales.

Funcionamiento fiable del tipo «configúralo y olvídate»

La automatización sustituyó la supervisión constante por la confianza. «No me imagino volver a una época anterior a Avalara», dice Ryan. Esta fiabilidad permite al equipo fiscal centrarse en tareas estratégicas, limitándose a revisar mensualmente el impuesto sobre las ventas para confirmar su exactitud.

Eficiencia de equipo escalable y cumplimiento normativo preparado para el futuro

La automatización de Avalara evitó la necesidad de contratar personal adicional especializado en fiscalidad a medida que Fender se expandía a nivel mundial. «No queríamos tener que contratar a más personal dedicado a los impuestos para hacer frente al aumento de trabajo», señala Ryan. El sistema funciona correctamente «el 99 % de las veces» y se adapta fácilmente a nuevos requisitos, como la tasa sobre residuos electrónicos de California, una vez que se ha configurado, probado y comprobado que funciona sin problemas.