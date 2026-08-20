Con el objetivo de lograr una integración perfecta, Firewire incorporó sin dificultad el software de cumplimiento tributario de Avalara a su sistema ERP basado en la nube, Acumatica. En tan solo 30 días, la empresa automatizó todos los procesos, desde el cálculo del impuesto sobre las ventas hasta las altas fiscales estatales correspondientes, lo que proporcionó la tranquilidad que tanto se necesitaba en unas operaciones mayoristas gravemente afectadas.
«Avalara nos ha permitido incorporar el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas a nuestras tareas diarias sin necesidad de aumentar la plantilla», señala el director financiero. La solución estrella de Avalara, Avalara AvaTax, junto con otras herramientas para cumplir con la normativa en materia de impuestos sobre las ventas, permite al equipo de contabilidad de Firewire conciliar fácilmente las obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre las ventas sin necesidad de ampliar su plantilla.
Firewire da prioridad a la satisfacción de sus clientes, basándose en sistemas operativos fiables. «Avalara nos avisa cuando existe un posible riesgo relacionado con el impuesto sobre las ventas en nuevas jurisdicciones, lo que hace que la solución sea escalable al ritmo de nuestro negocio», explica Franklin. Además, gracias a la cobertura del nexo fiscal, la empresa puede vender con total confianza en cualquier lugar. «Nuestros clientes pueden confiar en la información que les proporcionamos gracias a la confianza que depositamos en Avalara», añade Franklin. «Podemos llegar a los clientes en cualquier lugar donde haya conexión a Internet».