Contáctanos
Prizm dark blue background

Testimonio de cliente

Firewire Surfboards gestiona la exposición al nexo fiscal en nuevos mercados

Resultados

Integración sin contratiempos

Tiempo ahorrado gracias a la automatización

Optimización del flujo de trabajo

Información general sobre la empresa

Desde 2006, Firewire Surfboards se ha dedicado a mejorar la experiencia del surf mediante productos innovadores y de calidad, fabricados con el objetivo consciente de minimizar el impacto sobre el planeta.

Retos en materia de impuestos

A medida que Firewire Surfboards ampliaba su presencia en el mercado a través de la venta directa al consumidor (DTC) y la distribución al por mayor, el reto de gestionar el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas en los distintos estados y a nivel internacional se fue volviendo cada vez más complejo. Trabajar con un equipo de contabilidad reducido y hacer frente al aumento repentino de la actividad del comercio electrónico provocado por la pandemia supuso un reto considerable. Sin embargo, en el caso de Firewire, la complejidad se vio agravada aún más por su modelo de consignación, que dio lugar al nexo fiscal, es decir, la obligación legal de las empresas de recaudar e ingresar el impuesto sobre las ventas correspondiente a las transacciones realizadas en dichos estados.

 

Esta mayor exposición al nexo fiscal incrementó la carga administrativa que supone gestionar la declaración del impuesto sobre las ventas en múltiples jurisdicciones. «Necesitábamos encontrar una solución escalable que sirviera como única fuente de información fiable», afirma el director financiero, Franklin Shiraki. La transición a un sistema basado en la nube no solo podría ofrecer escalabilidad, sino también aumentar la precisión y la eficiencia a la hora de desenvolverse en un panorama fiscal tan complejo.

¿Por qué Avalara?

Con el objetivo de lograr una integración perfecta, Firewire incorporó sin dificultad el software de cumplimiento tributario de Avalara a su sistema ERP basado en la nube, Acumatica. En tan solo 30 días, la empresa automatizó todos los procesos, desde el cálculo del impuesto sobre las ventas hasta las altas fiscales estatales correspondientes, lo que proporcionó la tranquilidad que tanto se necesitaba en unas operaciones mayoristas gravemente afectadas.

 

«Avalara nos ha permitido incorporar el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas a nuestras tareas diarias sin necesidad de aumentar la plantilla», señala el director financiero.  La solución estrella de Avalara, Avalara AvaTax, junto con otras herramientas para cumplir con la normativa en materia de impuestos sobre las ventas, permite al equipo de contabilidad de Firewire conciliar fácilmente las obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre las ventas sin necesidad de ampliar su plantilla.

 

Firewire da prioridad a la satisfacción de sus clientes, basándose en sistemas operativos fiables. «Avalara nos avisa cuando existe un posible riesgo relacionado con el impuesto sobre las ventas en nuevas jurisdicciones, lo que hace que la solución sea escalable al ritmo de nuestro negocio», explica Franklin. Además, gracias a la cobertura del nexo fiscal, la empresa puede vender con total confianza en cualquier lugar. «Nuestros clientes pueden confiar en la información que les proporcionamos gracias a la confianza que depositamos en Avalara», añade Franklin. «Podemos llegar a los clientes en cualquier lugar donde haya conexión a Internet».

«Asociarnos con Avalara nos permite operar con la sofisticación de una gran empresa, a la vez que conservamos la agilidad de una pequeña o mediana empresa».

  • — Franklin Shiraki
  • Director financiero, Firewire Surfboards

 

Resultados

Gracias al apoyo de Avalara, Firewire amplió considerablemente su negocio de venta directa al consumidor (DTC) en EE. UU. y se introdujo en nuevos mercados sin incurrir en costes adicionales de personal. Esta expansión generó un retorno de la inversión sorprendente, gracias a la mínima inversión necesaria y al potencial de duplicarlo a medida que su presencia en línea sigue creciendo. Se han puesto en marcha planes para aumentar las ventas directas al consumidor (DTC) sin reducir los volúmenes de venta al por mayor, así como para implementar una solución integral de comercio unificado, aprovechando el modelo operativo de Firewire y las sólidas capacidades de cumplimiento normativo de Avalara. Firewire también confía en Avalara para gestionar más de 100 certificados de exención, lo que agiliza un proceso que antes se realizaba de forma manual y solo se completaba una vez cada tres años.

 

Franklin aconseja a otras empresas minoristas que utilizan plataformas de comercio electrónico que adopten una solución basada en la nube para lograr una eficiencia óptima, y destaca la importancia de estar preparados para las complejidades de los registros estatales y las declaraciones de la renta en varios estados. «La colaboración con Avalara nos permite operar con la sofisticación propia de una gran empresa, a la vez que conservamos la agilidad de las pequeñas y medianas empresas».

 

De cara al futuro, Firewire podrá destinar recursos a futuras ampliaciones aprovechando Avalara para gestionar sus necesidades globales en materia de IVA a medida que su negocio crezca, lo que pone de relieve el impacto transformador de la colaboración con Avalara.

¿Listo para ver lo que Avalara puede hacer?

Solicita una demostración para ver nuestra solución.
Solicitar una demostración
Acerca de Avalara
Productos y servicios
Recursos
Contáctanos

Lunes a Martes

9:00 – 19:00 GMT 
Sitios globales