Gracias al apoyo de Avalara, Firewire amplió considerablemente su negocio de venta directa al consumidor (DTC) en EE. UU. y se introdujo en nuevos mercados sin incurrir en costes adicionales de personal. Esta expansión generó un retorno de la inversión sorprendente, gracias a la mínima inversión necesaria y al potencial de duplicarlo a medida que su presencia en línea sigue creciendo. Se han puesto en marcha planes para aumentar las ventas directas al consumidor (DTC) sin reducir los volúmenes de venta al por mayor, así como para implementar una solución integral de comercio unificado, aprovechando el modelo operativo de Firewire y las sólidas capacidades de cumplimiento normativo de Avalara. Firewire también confía en Avalara para gestionar más de 100 certificados de exención, lo que agiliza un proceso que antes se realizaba de forma manual y solo se completaba una vez cada tres años.

Franklin aconseja a otras empresas minoristas que utilizan plataformas de comercio electrónico que adopten una solución basada en la nube para lograr una eficiencia óptima, y destaca la importancia de estar preparados para las complejidades de los registros estatales y las declaraciones de la renta en varios estados. «La colaboración con Avalara nos permite operar con la sofisticación propia de una gran empresa, a la vez que conservamos la agilidad de las pequeñas y medianas empresas».

De cara al futuro, Firewire podrá destinar recursos a futuras ampliaciones aprovechando Avalara para gestionar sus necesidades globales en materia de IVA a medida que su negocio crezca, lo que pone de relieve el impacto transformador de la colaboración con Avalara.