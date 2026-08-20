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Testimonio de cliente

FrontStream simplifica el cumplimiento normativo con Avalara

Avalara ayuda a un proveedor de software para la recaudación de fondos a optimizar la gestión de exenciones y las declaraciones de impuestos, lo que mejora la eficiencia del equipo

Resultados

10-20 horas/mes ahorradas

~3000-4000 USD/mes de aumento de eficiencia

Menor riesgo de incumplimiento normativo

Solución de gestión de impuestos escalable

Información general sobre la empresa

Fundada con la misión de apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro, FrontStream ofrece software de recaudación de fondos y gestión de donantes a organizaciones benéficas de toda Norteamérica. La empresa tiene una firme misión: ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a hacer del mundo un lugar mejor. Su plataforma permite a las organizaciones recaudar fondos, fidelizar a los donantes y gestionar las campañas de forma más eficaz.

Retos en materia de impuestos

En un principio, FrontStream se basaba en procesos manuales, basados en Excel, para gestionar el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas. Sin embargo, a medida que la empresa crecía y ampliaba su presencia en distintos estados, el cumplimiento normativo se fue volviendo cada vez más complejo. Al principio, la empresa intentó resolver este problema con una solución de automatización de gestión de los impuestos. Sin embargo, la solución que eligió provocó importantes ineficiencias en la gestión de certificados y en el rendimiento del sistema, lo que supuso más trabajo para el equipo financiero en lugar de menos.

 

Thanh Nguyen, directora sénior de contabilidad, pudo comprobar de primera mano cómo la interfaz poco intuitiva y la funcionalidad poco fiable de ese sistema ralentizaban las operaciones, reducían la eficiencia y generaban riesgos, especialmente en la gestión de los certificados de exención. «Subíamos los certificados fiscales de nuestros clientes a nuestra solución de automatización de gestión de los impuestos», explicó Thanh. «Y a veces se subían correctamente, pero otras veces no. El sistema era poco práctico y propenso a los errores; en lugar de ayudarnos, nos ralentizaba». En tan solo un año, Thanh dirigió la implantación de dos soluciones para la gestión de impuestos: primero con ese proveedor y, a continuación, cambiando rápidamente a Avalara cuando quedó claro que la solución original no podía gestionar de un modo adecuado los certificados de exención.

¿Por qué Avalara?

Thanh dirigió la evaluación de soluciones alternativas y, finalmente, recomendó Avalara por su fiabilidad demostrada, su interfaz intuitiva y su reputación como líder del sector. «Obtienes lo que pagas», dijo Thanh, destacando la fiabilidad de Avalara en el cumplimiento de sus compromisos y su comunicación clara.

 

La implementación se llevó a cabo sin contratiempos, gracias a que Avalara ofreció una gestión del proyecto bien organizada y un servicio de soporte muy eficaz. Thanh valoró la claridad y la previsibilidad del proceso de implementación, lo que reforzó su confianza en Avalara como socio a largo plazo.

«La tranquilidad que nos da Avalara es enorme. Sabemos que nuestros cálculos son correctos, que los certificados están gestionados y que se han presentado las declaraciones».

  • — Thanh Nguyen,
  • Gerente sénior de contabilidad, FrontStream

 

Resultados

Gracias a la automatización de la gestión de los certificados de exención y la presentación de declaraciones, Avalara ahorra ahora a FrontStream entre 10 y 20 horas al mes y una cantidad estimada de entre 3000 y 4000 dólares al mes en tiempo de trabajo del personall. El sistema ofrece una integración perfecta, cálculos de impuestos más precisos y tranquilidad a la hora de cumplir con la normativa en múltiples jurisdicciones. Thanh atribuye a Avalara el mérito de permitir que el equipo financiero crezca de manera efectiva sin necesidad de aumentar la plantilla. «Ahora estamos preparados para afrontar el crecimiento futuro, tanto si somos 200 como 500 empleados, sin problemas», comentó Thanh. Avalara también reduce el riesgo de auditoría y ofrece valiosos recursos de formación a través de su Programa de Embajadores, en el que Thanh participa activamente.

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