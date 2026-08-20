En un principio, FrontStream se basaba en procesos manuales, basados en Excel, para gestionar el cumplimiento normativo en materia del impuesto sobre las ventas. Sin embargo, a medida que la empresa crecía y ampliaba su presencia en distintos estados, el cumplimiento normativo se fue volviendo cada vez más complejo. Al principio, la empresa intentó resolver este problema con una solución de automatización de gestión de los impuestos. Sin embargo, la solución que eligió provocó importantes ineficiencias en la gestión de certificados y en el rendimiento del sistema, lo que supuso más trabajo para el equipo financiero en lugar de menos.

Thanh Nguyen, directora sénior de contabilidad, pudo comprobar de primera mano cómo la interfaz poco intuitiva y la funcionalidad poco fiable de ese sistema ralentizaban las operaciones, reducían la eficiencia y generaban riesgos, especialmente en la gestión de los certificados de exención. «Subíamos los certificados fiscales de nuestros clientes a nuestra solución de automatización de gestión de los impuestos», explicó Thanh. «Y a veces se subían correctamente, pero otras veces no. El sistema era poco práctico y propenso a los errores; en lugar de ayudarnos, nos ralentizaba». En tan solo un año, Thanh dirigió la implantación de dos soluciones para la gestión de impuestos: primero con ese proveedor y, a continuación, cambiando rápidamente a Avalara cuando quedó claro que la solución original no podía gestionar de un modo adecuado los certificados de exención.