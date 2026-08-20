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Testimonio de cliente

Avalara for Communications gestiona la creciente complejidad fiscal

Resultados

Mejor cumplimiento normativo

Sistemas integrados

Ahorro de costes

Información general sobre la empresa

La empresa de streaming fuboTV Inc. integra juegos predictivos y gratuitos en determinados contenidos deportivos. Como producto sustitutivo de la televisión por cable, fuboTV pretende convertir a los espectadores pasivos en participantes activos, definiendo una nueva categoría de televisión interactiva dedicada al deporte y al entretenimiento.

 

Con sede en Nueva York, la empresa tiene clientes en los 50 estados y está expandiendo su presencia internacional a través de adquisiciones.

Retos en materia de impuestos

Larry Wills, vicepresidente sénior y director financiero, se incorporó a fuboTV en 2018, poco después de la histórica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Dakota del Sur contra Wayfair, Inc. «Eso supuso un auténtico punto de inflexión». Esa decisión abrió una fuente de ingresos para muchos estados que no existía antes de ella», recuerda.

 

Desde la sentencia del caso Wayfair, Larry ha observado cómo un número cada vez mayor de estados modifica su legislación para empezar a gravar los servicios de streaming.

 

Los impuestos sobre las comunicaciones, que son diferentes y más complejos que el impuesto sobre las ventas, a menudo requieren declaraciones separadas y específicas.

 

Y por cada estado que empieza a gravar los servicios de streaming, hay que tener en cuenta varias jurisdicciones dentro de ese estado. «Hay impuestos municipales y hay impuestos del condado», dice Larry, «y la periodicidad de presentación varía muchísimo». Eso es lo que realmente lo complica.

¿Por qué Avalara?

Desarrollar la capacidad necesaria para hacer frente a esas complicaciones cada vez mayores requería recursos de los que fuboTV simplemente no disponía. Larry quería una solución automatizada que incorporara conocimientos especializados y que se integrara bien con Recurly, el sistema que utiliza fuboTV para dar de alta y facturar a sus suscriptores. Avalara contaba con un conector ya integrado para Recurly, lo que facilitó aún más las cosas a fuboTV.

 

«Sin duda, Avalara cumplía todos los requisitos», afirma. «No disponemos de ningún dato de tarjetas de crédito de nuestros suscriptores», explica Larry. «Todo se gestiona a través de Recurly, por lo que era fundamental encontrar un socio que pudiera integrarse con Recurly». Avalara conoce los lugares en los que generamos ingresos y se encarga de presentar las declaraciones por nosotros».

 

Además, la rapidez y la fiabilidad son fundamentales a la hora de vender por Internet. Con Avalara como parte de las transacciones de suscripción de fuboTV, la empresa puede mitigar el riesgo de abandono de transacciones.

«Avalara se encarga de todo el trabajo pesado por nosotros. «Habríamos tenido que ampliar la plantilla de forma considerable y buscar a personas con esa experiencia específica».

  • — Larry Wills
  • Vicepresidente sénior y controlador financiero

 

Resultados

Avalara es una solución integral que satisface todas las necesidades de fuboTV y proporciona una plataforma ampliable a medida que más estados añaden impuestos para los servicios de streaming. Avalara AvaTax for Communications ayuda a fuboTV a calcular con mayor precisión la maraña de impuestos, tasas y recargos, mientras que Avalara Returns for Communications ayuda a garantizar que las declaraciones de fuboTV se presenten a tiempo, lo que supone unas 1000 declaraciones al año.

 

Lo que más valora Larry de Avalara es que le permite cumplir con la normativa sin preocupaciones, algo que, en su opinión, fuboTV no habría podido lograr por sus propios medios.

 

«Avalara se encarga de todo el trabajo pesado por nosotros», afirma. «Habríamos tenido que ampliar la plantilla de forma considerable y buscar a personas con esa experiencia específica. En segundo lugar, habríamos necesitado tener acceso a una base de datos que nos indicara las tasas impositivas y las frecuencias de presentación. Ni siquiera sabría decirte cuánto habría costado eso, ni tampoco podría decirte cuánto tiempo habría llevado desarrollarlo desde cero. Habría sido una tarea titánica».

 

Como no tiene que ocuparse del cálculo ni de la presentación de impuestos, Larry puede centrarse en cuestiones más importantes para la empresa que cotiza en bolsa.

 

«La SEC nos ha designado como entidad con obligación de presentar nuestra declaración resumen anual de manera rápida», explica, «lo que significa que solo disponemos de 60 días tras el cierre de cada ejercicio para presentar nuestra declaración resumen anual. Antes teníamos 90 días, y esos 30 días adicionales marcaron una gran diferencia. Si tuviera que preocuparme por el cumplimiento normativo en relación al impuesto sobre las ventas y por gestionar todo ese proceso, no estoy seguro de que pudiera superar la auditoría anual y la presentación de la declaración anual. Avalara me ha permitido disponer de más tiempo para centrarme en cosas como esas».

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