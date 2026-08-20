Avalara es una solución integral que satisface todas las necesidades de fuboTV y proporciona una plataforma ampliable a medida que más estados añaden impuestos para los servicios de streaming. Avalara AvaTax for Communications ayuda a fuboTV a calcular con mayor precisión la maraña de impuestos, tasas y recargos, mientras que Avalara Returns for Communications ayuda a garantizar que las declaraciones de fuboTV se presenten a tiempo, lo que supone unas 1000 declaraciones al año.

Lo que más valora Larry de Avalara es que le permite cumplir con la normativa sin preocupaciones, algo que, en su opinión, fuboTV no habría podido lograr por sus propios medios.

«Avalara se encarga de todo el trabajo pesado por nosotros», afirma. «Habríamos tenido que ampliar la plantilla de forma considerable y buscar a personas con esa experiencia específica. En segundo lugar, habríamos necesitado tener acceso a una base de datos que nos indicara las tasas impositivas y las frecuencias de presentación. Ni siquiera sabría decirte cuánto habría costado eso, ni tampoco podría decirte cuánto tiempo habría llevado desarrollarlo desde cero. Habría sido una tarea titánica».

Como no tiene que ocuparse del cálculo ni de la presentación de impuestos, Larry puede centrarse en cuestiones más importantes para la empresa que cotiza en bolsa.

«La SEC nos ha designado como entidad con obligación de presentar nuestra declaración resumen anual de manera rápida», explica, «lo que significa que solo disponemos de 60 días tras el cierre de cada ejercicio para presentar nuestra declaración resumen anual. Antes teníamos 90 días, y esos 30 días adicionales marcaron una gran diferencia. Si tuviera que preocuparme por el cumplimiento normativo en relación al impuesto sobre las ventas y por gestionar todo ese proceso, no estoy seguro de que pudiera superar la auditoría anual y la presentación de la declaración anual. Avalara me ha permitido disponer de más tiempo para centrarme en cosas como esas».